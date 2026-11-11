Leone XIV torna in Perù. Paccosi: «Un Papa che unisce due mondi»

«Un cittadino statunitense, profondamente segnato dall’esperienza vissuta in Perù prima come missionario e poi come vescovo, guida una Chiesa che per vocazione è cattolica, cioè universale: parla a tutti i popoli e propone il Vangelo come tesoro per l’intera umanità. Nel viaggio del Papa in America Latina vedo un messaggio profetico e un segno di speranza: un uomo che nella sua biografia unisce due mondi diventa segno di una possibile unità per un mondo dove la divisione sembra prevalere». Giovanni Paccosi dal 2023 guida la diocesi di San Miniato dopo 15 anni trascorsi come sacerdote fidei donum nella diocesi di Carabayllo, nel distretto di Lima. In Perù aveva unito la responsabilità della parrocchia di Santa María de la Reconciliación all’impegno accademico come docente presso l’Universidad Católica Sedes Sapientiae. Anche lui ha vissuto tra due mondi, ha incontrato Prevost quando era vescovo di Chiclayo e con le lenti dell’esperienza fatta prova a leggere il viaggio del Papa. «In America Latina vive oltre il 40% dei cattolici nel mondo. I popoli che la abitano parlano la stessa lingua, hanno una sensibilità e una cultura comuni e il cristianesimo è l’origine e il collante della loro identità. Questo è qualcosa di unico e originale, difficile da comprendere per chi vive in Europa, dove basta spostarsi di 200 chilometri per ritrovarsi in luoghi con lingue e culture differenti».

Leone XIV in questi giorni incontra popolazioni che fanno i conti con la povertà, spesso in condizioni estreme. E in quelle terre è nata la teologia della liberazione.

«Nel suo magistero c’è un’attenzione privilegiata alla povertà come luogo teologico: è nei poveri in particolare che si incontra il volto di Gesù e, come ha ricordato a Córdoba, chi soffre ha bisogno di ricevere il dono più grande che la Chiesa possiede: Cristo. È un monito a vivere con autenticità il Vangelo, senza dimenticare il richiamo ad andare incontro alle legittime aspirazioni della gente rivolto a quanti hanno responsabilità istituzionali. In America Latina c’è una forte polarizzazione tra chi riduce il cristianesimo a un’opzione sociale e i gruppi tradizionalisti che hanno una concezione più conservatrice. Negli anni dell’episcopato a Chiclayo, Prevost è riuscito a fare dialogare queste due anime, guidando una Chiesa attenta ai poveri e valorizzando il contributo di chi si dedica all’apostolato tra le classi dirigenti e imprenditoriali. In questo ha certamente influito il carisma agostiniano: una notevole profondità culturale e la vicinanza al popolo».

Sta descrivendo le doti di un bravo mediatore?

«Non è una strategia per comporre gli estremi, piuttosto la volontà di indicare Cristo come il fondamento di ogni azione. Invece anche in questi giorni c’è chi tenta di inquadrare il viaggio del Papa dentro schemi interpretativi politici o sociologici ai quali lui si è sempre sottratto».

La permanenza per sette giorni in Perù testimonia un’attenzione privilegiata legata alla sua storia.

«È il Paese dove ha trascorso la maggior parte dell’esperienza missionaria e pastorale. Sarà l’occasione per chiudere il giubileo per i 300 anni dalla canonizzazione di san Toribio de Mogrovejo, un gigante dell’evangelizzazione del Sudamerica, una specie di san Carlo di quel continente, di cui fu contemporaneo. Un pastore appassionato che ha governato su un’area immensa – il vicereame del Perù andava da Panama alla Terra del Fuoco – avendo come finalità principali la stabilizzazione della Chiesa che stava mettendo radici in quelle terre e l’educazione religiosa di popolazioni che da poco avevano conosciuto il cristianesimo. A Lima ha fondato un seminario divenuto punto di riferimento nel continente per la formazione del clero, con un’attenzione particolare alle culture locali: per essere ordinati sacerdoti si doveva conoscere almeno una lingua dei nativi. Ha pubblicato il primo catechismo facendolo tradurre dallo spagnolo in tutte le lingue indigene, prima il quechua e l’aymara e poi tutte le altre, una trentina. In esso si affermano principi rivoluzionari per quei tempi come l’uguaglianza tra tutte le persone e il fatto che l’uomo è superiore agli animali e alle forze della natura, sublimando concetti delle culture precolombiane che vedevano gli uomini succubi degli altri esseri viventi e degli eventi naturali. Grande attenzione ha dedicato alla musica come strumento di evangelizzazione: stabilì che in ogni parrocchia ci fossero un coro e un’orchestra. Ancora oggi le orchestrine nei paesi delle Ande sono composte da violino, arpa e strumenti a fiato come la quena e la zampoña: uno straordinario esempio di meticciato e di valorizzazione delle culture locali».

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla pietà popolare.

«In Perù dopo la proclamazione dell’indipendenza (1821) furono chiusi i seminari ed espulsi tutti i sacerdoti stranieri, rimasero 500 preti concentrati nelle città. La preghiera, la recita del Rosario, la devozione ai santi sono stati a lungo i canali con cui la fede è stata trasmessa. Senza dimenticare manifestazioni come la devozione al Señor de los Milagros, che raduna ogni anno a Lima milioni di persone ed è molto sentita anche tra i migranti, compresi quelli arrivati in Italia».

A Pucallpa, in Perù, il Papa celebrerà la Messa insieme ai popoli amazzonici.

«È un segno dell’attenzione a popolazioni considerate a lungo come “inferiori” e che anche oggi vivono in condizioni precarie. Leone li vuole incontrare per testimoniare che sono nel cuore della Chiesa e che le loro culture sono una ricchezza».

Lei è anche delegato delle comunità di Comunione e Liberazione in America Latina. Come si sono preparate all’arrivo del Papa?

«Mettendosi al servizio delle Chiese locali per l’accoglienza e l’organizzazione degli eventi. Inoltre nei giorni scorsi gli amici argentini hanno pubblicato un documento in cui si ricorda che il Papa indica l’appartenenza a Cristo come la fonte viva di una vera amicizia sociale, volto pubblico di una fraternità fondata sul riconoscimento della nostra comune dignità di figli di Dio, al servizio di una umanità che ha fame e sete di giustizia».