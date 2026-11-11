La lezione di Leone ai governanti sul potere della prossimità

Passando dai poveri delle periferie alle autorità, il Papa ha invitato al servizio, al dialogo e alla ricerca del bene comune contro l'odio, l'impotenza e gli abusi del potere

«Leon, amigo, el barrio esta con tigo» gridavano nella Casavalle di Montevideo, elettrizzati perché il Papa era venuto da loro. Non abituati a simili visite, dimenticati ed evitati dai più, i poveri assoluti della periferia sono sorpresi e straordinariamente felici di aver trovato un amico. Il Papa scende e va a piedi sorridendo, come se fosse un ritorno a casa. Con simile trasporto si è fatto incontro a tutti, ai docenti delle università, alla «magnifica umanità» del Piccolo Cottolengo di Buenos Aires, ai movimenti sociali e al mondo del lavoro. A milioni di persone che gli hanno chiesto «continua a tenerci la mano», «continua ad essere Leon, l’amigo»! Le persone, i popoli, la terra, il ventre travagliato e fecondo dell’umanità, sono la sua casa, la sua famiglia, il suo amore, la sua accountability, la sua responsabilità. Una cordialità unica e rara, «un unico cuore», come spiccava in uno striscione a Buenos Aires, una corrispondenza spontanea da parte della gente, quella vera, credente e non credente, che manifesta – ahimè, in negativo – quanto sia grande la distanza tra sé, i poteri e i potenti...

«Sono venuto come Successore dell’Apostolo Pietro e, pertanto, come Pastore (...). La Chiesa accompagna la vita dei popoli attraverso la missione che le è stata affidata» chiarisce il Papa.

È inevitabile che questa consonanza si traduca, pertanto, nell’«amor politico», come l’aveva chiamato papa Francesco. Con la chiarezza di chi vuole che sia «dato a Cesare quel che è di Cesare», Leone non omette di «dare a Dio quel che è di Dio». Pertanto amare il prossimo, che dall’amare Dio è indisgiungibile, e quindi amare anche il «tuo nemico», dissolvere l’odio verso ogni altro (cf. Mt 5,44).

Leone agisce e parla con una «autorità» che non ha bisogno di violenza, di arroganza o di menzogna per imporsi, ma ha la forza della mitezza, della verità, dell’ascolto, del rispetto dell’altro nel linguaggio e nei sentimenti. Parole di pura profezia pronunciate in piena parresìa, con quella passione e quella fedeltà per cui profeti non hanno paura dei potenti poiché non possono indugiare ad annunciare il Vangelo.

E quando usa parole nette, determinate, talvolta sferzanti, verso chi gestisce i governi non lo fa per sostituirsi a loro ma per custodire la democrazia: che vuol dire stimarla, esercitarla e costruirla secondo «l’urgenza di trovare una soluzione per tutto quello che attenta contro i diritti umani fondamentali (...), contro il volto di ogni persona», contro chi pretendesse «di ridurre le persone a individui, facilmente dominabili da poteri che mirano a interessi illeciti», come scriveva papa Francesco in Fratelli tutti. Custodire la democrazia – dice oggi papa Leone – chiede l’emergere spirituale e materiale dalla «globalizzazione dell’impotenza» in cui la gente, i semplici cittadini, in specie i più poveri e fragili, sono tentati di cadere.

A Buenos Aires dinanzi al presidente e alle altre autorità dell’Argentina, Leone espone una visione della politica e del governo di una nazione. Inizia ricordando che «nessuna generazione costruisce la patria partendo da zero. La riceve. (...) La patria che oggi è nelle vostre mani sarà domani l’eredità di altri». Continua descrivendo cos’è la patria, una famiglia di «figli» di diversa bellezza, dove bisogna imparare a «convivere, pur in presenza di divergenze di pensiero. La storia insegna quanto possa crescere un popolo quando le sue differenze si trasformano in occasione di dialogo e di incontro. Per questo motivo, anche la democrazia appartiene all’eredità che va custodita».

«La democrazia – spiega Leone, citando la Centesimus annus di Giovanni Paolo II – si rafforza anche nel modo quotidiano di agire nella vita pubblica: nella disponibilità ad ascoltare, nell’attenzione alle parole, nella paziente ricerca di intese e nella capacità di riconoscere in chi la pensa diversamente un connazionale con cui si condivide lo stesso destino». Il Papa si rivolge a quelli «che hanno ricevuto incarichi pubblici» ricordando loro che «l’autorità raggiunge il suo significato più alto quando viene esercitata come servizio, quando sa guardare oltre l’immediato e quando impiega le proprie capacità nella cura di ciò che appartiene a tutti». Citando Giovanni XXIII nella Pacem in terris ricorda «il dovere di agire con prudenza, di riconoscere i limiti del potere che gli è stato affidato e di orientare le proprie decisioni verso il bene di tutta la comunità».

La Chiesa istituzionale s’è fatta tutt’uno con la Chiesa profetica e interviene a fronte di un sonno delle autorità civili, di un disorientamento, di una smemoratezza storica e di una chiusura di orizzonti, dell’incapacità di riconoscere e correggere gli errori e le omissioni, di domandarsi «se i nostri giovani se ne devono andare dal nostro Paese... in che cosa abbiamo sbagliato»?

Ha detto qualcuno che il Papa è diventato un attore geopolitico globale. Difficile dargli torto. Peccato che molti europei non se ne siano ancora accorti. E non si capisce perché nelle reti pubbliche dell’informazione non si stia parlando abbastanza di tanta provvidenziale profezia. Ma chi conosce il Vangelo è fiducioso e sa che «non v’è nulla di nascosto che non sarà svelato» (Lc 12,2).