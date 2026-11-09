I 33 anni della "Novaya Gazeta" dimenticati dall'Occidente. Così si fa un favore a Putin

La storia del giornale chiuso settimana scorsa a Mosca è la storia di chi con coraggio e indipendenza ha raccontato un Paese che stava cambiando (in peggio). Spegnere una voce che ha unito all'insegna della libertà figure come Gorbaciov, Politkovskaja e Muratov è un pessimo segnale, soprattutto se la società civile internazionale rimane indifferente

Le parole del fondatore della Novaya Gazeta, Dmitrij Muratov, dopo l'ultima riunione di redazione, a lettori e giornalisti fuori dalla sede del giornale. L'invito ancora una volta a non equiparare i russi al governo russo, che porta avanti la guerra contro l'Ucraina. L'appello a non dimenticare i prigionieri politici e a cercare la fine delle ostilità. Così è arrivata la parola "fine" su un'avventura editoriale che ha segnato oltre tre decenni di storia russa. Il tutto è stato sintetizzato dall'insegna che indicava la sede del giornale, sostituita con la scritta «Qui visse la Novaya Gazeta».

Eppure questo ennesimo atto del regime putiniano, che ha colpito la voce indipendente dell’informazione dall’interno della Russia, se da un lato ha suscitato scalpore nel mainstream occidentale, dall'altro non ha provocato altrettanta indignazione in buona parte della società civile, impegnata nella promozione dei diritti umani e della libertà di espressione in Italia e nel mondo.

Ancora una volta la condanna della repressione e della censura in atto nella Russia di Putin rappresenta per il mondo occidentale una specie di tabù. Viene spontaneo chiedersi dove sia la coerenza nel ricordare Anna Politkovskaja nel 20esimo anniversario della sua uccisione, il suo coraggio con le inchieste sulla corruzione, le guerre e altri orrori se poi prevale il silenzio che si è registrato in questi giorni sull’uccisione di fatto del suo giornale. La storia della Novaya Gazeta è davvero unica e la sua fine ha un significato particolare. A rappresentarla è la parabola particolare che lega due Premi Nobel per la Pace a questo giornale. La fondazione del giornale avvenne infatti grazie alle risorse del Premio assegnato a Michail Gorbaciov per il suo impegno per il disarmo e negli ultimi anni altri fondi erano arrivati grazie al riconoscimento più recente, quello del 2021 assegnato a Muratov. in questo caso erano stati destinati al sostegno dei bambini e dei rifugiati colpiti dalla guerra in Ucraina. Due chiarissime azioni per la pace.

Ma è stata tutta la vita del giornale a dimostrare la fedeltà al diritto alla libertà d’informazione, ai diritti umani e alla pace. Qualcosa che ha caratterizzato ogni passaggio nei suoi 33 anni di storia, in ogni suo membro della redazione e dei suoi collaboratori. Non è un caso che oltre ad Anna Politkovskaja altri colleghi della redazione siano stati uccisi. E non per cronaca nera, ma per cronaca politica.

Avere spento i server a questo giornale vuol dire aver spento la voce di fonti credibili che aiutano a interpretare cosa accade nel Paese. Man mano che passano le ore dall’angosciato annuncio del caporedattore Sergej Sokolov, diventa sempre più forte la sensazione di smarrimento e solitudine per chi spera nella Russia del futuro libera e democratica. Una sensazione ancora più dura se ciò avviene nell’indifferenza, anche degli ambiti solitamente più sensibili su questi temi. Chi sogna di spegnere anche le tracce della voce della Novaya Gazeta conta esattamente su questo. Per questo dipende anche da noi se l'eco di queste voci avrà un futuro.