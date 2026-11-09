Dalle macerie della guerra alla cura: a Baghdad nasce l'Ospedale Italiano

Si chiamerà “Ospedale Italiano”. La sua insegna campeggerà in piazza Tahrir, nel cuore di Baghdad, dove un tempo sorgeva l’iconico “Turkish Restaurant”, sopravvissuto alla Guerra del Golfo che travolse la Capitale irachena, e abbandonato nel 2003. Lo realizzerà, con un investimento di 100 milioni di dollari che prevede la riqualificazione dell’attuale edificio di 14 piani, il Gruppo Gksd, fondato e presieduto da Kamel Ghribi, che è anche vicepresidente del Gruppo San Donato, il maggiore della sanità privata italiana.

Il contratto, appena siglato con la National Investment Commission irachena (Nic), alla presenza dell’ambasciatore italiano a Baghdad, Nicolò Fontana - e che ha preceduto le approvazioni del ministero della Salute e della municipalità della Capitale - prevede un ospedale privato di 103 camere, per una capacità totale di 150 posti letto, con 15 specialità mediche, tra cui cardiochirurgia, ginecologia, pediatria, ortopedia, il Pronto soccorso, reparti di terapia intensiva, coronarica e neonatale, tre sale operatorie, di cui una ibrida, sale parto e 17 ambulatori.

Una volta completata, la struttura rientrerà tra quelle a marchio “HHH - Hospital Healthcare Holdings”, piattaforma controllata da Gksd specializzata nello sviluppo e nella gestione di strutture ospedaliere. «Particolarmente significativo - spiega una nota - anche il progetto architettonico, interamente italiano, ispirato ai Giardini di Babilonia. La riqualificazione valorizzerà il rapporto con il vicino fiume Tigri e con il verde di piazza Tahrir, attraverso la realizzazione di nuovi spazi verdi e luoghi d’incontro aperti alla cittadinanza, e rappresenta un esempio concreto di cooperazione tra Italia e Iraq».

Da sinistra a destra, Adel Al-Yasiri, presidente della Commissione Nazionale per gli Investimenti dell’Iraq, Kamel Ghribi, presidente di Gksd e vicepresidente del Gruppo San Donato, e il cardiochirurgo Tammam Youssef /Ufficio stampa Gruppo Gksd

Ci sono edifici «che custodiscono la memoria di un popolo - dice Kamel Ghribi -. Il Turkish Restaurant è uno di questi. Aver contribuito a creare le condizioni per trasformare un simbolo della resilienza di Baghdad in un luogo dedicato alla salute e alla vita rappresenta un motivo d’orgoglio». L’Iraq, aggiunge l’imprenditore, «è un Paese straordinario, ricco di storia, risorse e futuro. Crediamo nelle sue potenzialità e nella capacità di trasformare gli investimenti in opportunità concrete per la popolazione. Costruire un ospedale significa investire nella salute, nella dignità delle persone, nella formazione e nel futuro di una comunità. La cooperazione economica può diventare uno strumento concreto di ricostruzione e di fiducia. È anche una testimonianza delle opportunità che l’Iraq può offrire alle imprese italiane, soprattutto quando capacità industriale e responsabilità sociale procedono insieme».