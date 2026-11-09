In due milioni e mezzo per la Messa del Papa a Buenos Aires: «È l’entusiasmo della fede»

La celebrazione di Leone XIV nel cuore della capitale dell’Argentina, fra i grattacieli, i viali e i parchi della città. Fra la folla pellegrini anche da Cile, Brasile, Paraguay e Bolivia. Il monito nell’omelia: «Non rassegnatevi alle voci che ripetono: la famiglia cristiana è superata. Resta più che mai un caposaldo tra le precarietà della nostra epoca»

Il “popolo” del Papa si perde a visto d’occhio fra i viali e il verde che circondano il monumento a los Españoles, omaggio alla Rivoluzione del maggio 1810 che aveva dato il via al processo di indipendenza. Due milioni e mezzo di persone “abbracciano” Leone XIV a Buenos Aires nella prima Messa che presiede in Argentina, seconda tappa del suo viaggio di dodici giorni in Sud America. La celebrazione più partecipata dall’inizio del pontificato: una liturgia fra i grattacieli e le “avenida” che è già un evento storico. In Spagna erano stati un milione e duecento mila; a Parigi 800mila. Nella metropoli affacciata sul Río de la Plata si danno appuntamento non solo gli argentini ma anche i pellegrini arrivati dai Paesi vicini: Cile, Paraguay, Bolivia, Brasile.

Due milioni e mezzo di fedeli per la Messa di papa Leone XIV a Buenos Aires in Argentina / REUTERS

Leone XIV taglia la folla in papamobile che lo acclama al grido “Viva il Papa”. Poi bandiere, striscioni, canti, applausi. Sugli indicatori digitali che regolano il traffico della metropoli il messaggio di benvenuto che lampeggia: "Leone XIV la città ti accoglie". Nell’omelia il Pontefice confida di «vedere nei vostri volti l’entusiasmo della fede che è il grande dono dello Spirito in noi». E dedica tutta la sua riflessione alla famiglia. «Non rassegnatevi alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata – spiega –: al contrario, oggi più che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca». Il Papa sa bene che oggi l’esperienza umana è segnata da «situazioni di fragilità e di caos. Anche le nostre famiglie, infatti, vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari». Da qui l’invito ad affidarsi alla «roccia che è Cristo» su cui «le nostre famiglie e la società tutta trovano il fondamento che sorregge la casa proteggendola dalle tempeste».

Leone XIV fra i due milioni e mezzo di fedeli a Buenos Aires peer la Messa che il Papa presiede nella capitale dell'Argentina / ANSA

Leone XIV cita papa Francesco – strappando un lungo applauso nel cuore della capitale argentina – per dire che «la famiglia è il luogo privilegiato per conoscere e incontrare Cristo». E incoraggia: «Care famiglie, vi esorto a diventare protagoniste nell’evangelizzazione! Sostenete nella loro missione i vescovi, i parroci, gli operatori pastorali, i catechisti». E la vitalità della Chiesa «riprende entusiasmo quando le famiglie, animate dalla fede, restano unite e vivono il loro ministero di annuncio della buona notizia» attuando «la propria missione educativa».