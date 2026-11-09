Droni e sistemi di difesa, così la Cina sta armando l'Africa

La Cina sta armando, sempre più, l’Africa. E lo fa, sfruttando due “vuoti”. Quello lasciato aperto dalla Russia, che deve indirizzare la sua capacità produttiva alla guerra in Ucraina. E quello spalancato dalla Francia: con l'uscita delle truppe francesi dai Paesi del Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger), i governi locali hanno scelto Pechino per rifornirsi di sistemi di difesa avanzati. Ma non solo: la fornitura di armamenti made in China ha fatto registrato un salto di qualità: non più armi leggere e attrezzature terrestri come veicoli blindati, camion e artiglieria, ma attrezzatura bellica sempre più sofisticata, tra cui i droni armati e i sistemi di guerra elettronica.

South China Morning Post Il ha mappato la più recente proliferazione cinese . In aprile, quattro veicoli identificati dal gruppo di analisi della difesa Janes come sistemi di difesa aerea cinesi Yitian-L sono comparsi in un convoglio militare maliano. Cinque mesi dopo, la presidenza del Burkina Faso ha diffuso filmati di un test a fuoco vivo e di un'ispezione di attrezzature che mostravano un radar di sorveglianza mobile e un lanciatore di missili terra-aria identificati come una variante cinese dello Sky Dragon, prodotto dalla China North Industries Group Corporation, o Norinco. A sua volta, il Burkina Faso ha ricevuto veicoli blindati e artiglieria cinesi, tra cui veicoli di supporto al fuoco VN22B, veicoli trasporto truppe WZ-551, veicoli di supporto al fuoco WMA301, lanciarazzi SR5 e mortai semoventi PLL-05. La Costa d'Avorio ha mostrato i droni armati Wing Loong II ad agosto, dopo averli ricevuti in base a un contratto firmato con l'esportatore aerospaziale statale cinese Catic. A queste realtà, va aggiunta la presenza “storica” delle armi cinesi nel conflitto in Sudan.

Come scrive ancora il quotidiano di Hong Kong, “il cambiamento è particolarmente evidente nel Sahel, dove Mali e Burkina Faso hanno interrotto la cooperazione in materia di difesa con la Francia e hanno dovuto affrontare restrizioni sull'assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti. Da allora, i due Paesi africani hanno cercato il supporto militare russo e acquistato equipaggiamenti cinesi per combattere le insurrezioni nel Sahel”. "La recente comparsa in Africa di sistemi di difesa aerea, droni armati e apparecchiature per la guerra elettronica cinesi – ha spiegato Liselotte Odgaard, ricercatrice senior presso l'Hudson Institute - suggerisce qualcosa di più di un semplice ampliamento del catalogo. Questi dati indicano che la Cina sta fornendo sempre più capacità di fascia alta, precedentemente appannaggio della Russia, dei fornitori occidentali o possedute solo da una manciata di stati africani".

Come in altri teatri di guerra, l’uso dei velivoli senza pilota sta disarticolando anche in Africa rapporti di forza consolidati, incrinando la superiorità aerea dei governi contro attori armati non statali. Il risultato è che sempre più gli attori coinvolti “abbandonano piattaforme costose e sofisticate a favore di soluzioni più economiche e facilmente sacrificabili”.