Droni e sistemi di difesa, così la Cina sta armando l'Africa
di Luca Miele
Pechino sfrutta il "vuoto" lasciato da Russia e Francia nel "mercato della morte". Fornendo attrezzature sempre più sofisticate al Continente
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November 9, 2026
La Cina sta armando, sempre più, l’Africa. E lo fa, sfruttando due “vuoti”. Quello lasciato aperto dalla Russia, che deve indirizzare la sua capacità produttiva alla guerra in Ucraina. E quello spalancato dalla Francia: con l'uscita delle truppe francesi dai Paesi del Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger), i governi locali hanno scelto Pechino per rifornirsi di sistemi di difesa avanzati. Ma non solo: la fornitura di armamenti made in China ha fatto registrato un salto di qualità: non più armi leggere e attrezzature terrestri come veicoli blindati, camion e artiglieria, ma attrezzatura bellica sempre più sofisticata, tra cui i droni armati e i sistemi di guerra elettronica.
I numeri catturano questa tendenza. Tra il 2021 e il 2025 la Cina è stata il secondo fornitore di armi principali per l'Africa, rappresentando il 17% delle importazioni del continente, dopo gli Stati Uniti con il 19% . Non solo: nel 2024 ha superato la Russia diventando il principale esportatore di armi nell'Africa subsahariana e almeno 21 Paesi hanno ricevuto ingenti forniture di armi dalla Cina tra il 2019 e il 2023.
Il South China Morning Post ha mappato la più recente proliferazione cinese. In aprile, quattro veicoli identificati dal gruppo di analisi della difesa Janes come sistemi di difesa aerea cinesi Yitian-L sono comparsi in un convoglio militare maliano. Cinque mesi dopo, la presidenza del Burkina Faso ha diffuso filmati di un test a fuoco vivo e di un'ispezione di attrezzature che mostravano un radar di sorveglianza mobile e un lanciatore di missili terra-aria identificati come una variante cinese dello Sky Dragon, prodotto dalla China North Industries Group Corporation, o Norinco. A sua volta, il Burkina Faso ha ricevuto veicoli blindati e artiglieria cinesi, tra cui veicoli di supporto al fuoco VN22B, veicoli trasporto truppe WZ-551, veicoli di supporto al fuoco WMA301, lanciarazzi SR5 e mortai semoventi PLL-05. La Costa d'Avorio ha mostrato i droni armati Wing Loong II ad agosto, dopo averli ricevuti in base a un contratto firmato con l'esportatore aerospaziale statale cinese Catic. A queste realtà, va aggiunta la presenza “storica” delle armi cinesi nel conflitto in Sudan.
Come scrive ancora il quotidiano di Hong Kong, “il cambiamento è particolarmente evidente nel Sahel, dove Mali e Burkina Faso hanno interrotto la cooperazione in materia di difesa con la Francia e hanno dovuto affrontare restrizioni sull'assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti. Da allora, i due Paesi africani hanno cercato il supporto militare russo e acquistato equipaggiamenti cinesi per combattere le insurrezioni nel Sahel”. "La recente comparsa in Africa di sistemi di difesa aerea, droni armati e apparecchiature per la guerra elettronica cinesi – ha spiegato Liselotte Odgaard, ricercatrice senior presso l'Hudson Institute - suggerisce qualcosa di più di un semplice ampliamento del catalogo. Questi dati indicano che la Cina sta fornendo sempre più capacità di fascia alta, precedentemente appannaggio della Russia, dei fornitori occidentali o possedute solo da una manciata di stati africani".
È soprattutto il ricorso sempre più massiccio ai droni nei teatri bellici che minaccia di avere effetti sempre più destabilizzanti nel Continente africano. Come attesta uno studio dell’Africa Center for Strategic Studies, “In ogni grande conflitto armato in Africa oggi – Sudan, Sahel, Somalia, bacino del lago Ciad e Repubblica Democratica del Congo orientale – i droni vengono utilizzati dai combattenti di entrambe le parti e influenzano attivamente l'esito del campo di battaglia. Nell'ultimo anno, si sono verificati oltre 2.100 episodi di violenza e circa 9mila vittime attribuibili alla guerra con i droni in Africa, il triplo del numero di vittime segnalate nel 2024”. I primi 10 Paesi detengono quasi i quattro quinti di tutte le unità acquistate, con Nigeria, Algeria, Etiopia, Marocco, Egitto e Libia che possiedono ciascuno più di 100 droni.
Come in altri teatri di guerra, l’uso dei velivoli senza pilota sta disarticolando anche in Africa rapporti di forza consolidati, incrinando la superiorità aerea dei governi contro attori armati non statali. Il risultato è che sempre più gli attori coinvolti “abbandonano piattaforme costose e sofisticate a favore di soluzioni più economiche e facilmente sacrificabili”.
La presenza sempre più agguerrita di pechino in Africa testimonia un cambiamento di passo epocale nel settore bellico del Paese. Come scrive Think China, “negli ultimi due decenni la Cina ha trasformato la sua industria della difesa, da un sistema in gran parte dipendente dalle importazioni in uno dei complessi militari-industriali più dinamici al mondo”. Un attivismo catturato dai dati. Secondo il database SIPRI sui trasferimenti di armi (2025) , la Cina si è classificata quarta tra gli esportatori mondiali di armi dal 2020 al 2024, rappresentando il 5,8% del mercato globale e fornendo sistemi d'arma importanti a oltre 40 Paesi. Il primato del mercato della morte resta, però, saldamente nelle mani degli Usa: gli Stati Uniti hanno rappresentato il 42% delle esportazioni globali di armi principali nel periodo 2021-2025, in aumento rispetto al 36% del periodo 2016-2020. Il panorama sta comunque cambiando. Come scrive Asia Times, “Il ruolo crescente della Cina in queste catene di approvvigionamento sfida la posizione dominante dell'Occidente nel commercio globale di armi. Fornendo i componenti e le attrezzature di cui altri paesi e gruppi armati hanno bisogno per condurre la guerra, Pechino sta acquisendo maggiore influenza sulle loro capacità militari e sulle loro campagne. Ciò, tuttavia, complica la dichiarata neutralità della Cina nei conflitti esteri”.
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