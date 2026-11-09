Chi è Ilse Aigner, la candidata di Merz che potrebbe diventare la prima donna alla presidenza della Germania

La prossima presidente della Germania potrebbe essere una donna. Almeno nelle intenzioni del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che ha annunciato la candidatura di Ilse Aigner, ex ministra dell'Agricoltura dal 2008 al 2013, come prossima presidente della Germania per i partiti dell'Unione, Cdu e Csu. La scelta arriva nel giorno che segna la storia della Germania: il giorno della proclamazione della Repubblica nel 1918, quello della Notte dei cristalli del 1938, quando la violenza nazista si abbatté sulla popolazione ebraica, e quello della caduta del Muro di Berlino nel 1989. «La libertà e la democrazia non sono mai scontate. Proteggiamole: in Germania e in Europa», ha dichiarato Merz.

È Ilse Aigner, 61 anni, esponente della Csu bavarese e attuale presidente del Parlamento regionale di Monaco, la candidata scelta dal cancelliere per succedere a Frank-Walter Steinmeier alla presidenza della Repubblica federale. Merz ha comunicato la propria decisione domenica sera, durante una cena con i vertici della Cdu a Berlino, e oggi la sottoporrà agli organismi dirigenti del partito per la formalizzazione. Se eletta, Aigner sarà la prima donna a diventare capo dello Stato tedesco e anche la prima esponente della Csu a ricoprire l’incarico.

Una scelta che arriva in una fase di forte polarizzazione politica, nella quale il ruolo del presidente federale, pur avendo poteri prevalentemente rappresentativi e di garanzia, conserva un particolare significato morale e istituzionale. Merz ha cercato una figura capace di parlare oltre i confini del proprio partito, in un Paese attraversato dalle tensioni alimentate dalla crescita dell’estrema destra e dalla frammentazione del quadro politico. Aigner, che gode di considerazione anche tra i socialdemocratici, risponde a questo profilo. La sua candidatura ha già raccolto il sostegno dell’Spd, alleato di governo dei cristianodemocratici, e consensi anche tra i Verdi, mentre sono arrivate critiche dall’AfD e dalla Linke.

Nata il 7 dicembre 1964 a Feldkirchen-Westerham, nell’Alta Baviera, in una famiglia legata al settore elettrico, Aigner ha una formazione tecnica. Prima della politica ha lavorato come elettrotecnica anche nell’industria aeronautica, presso Eurocopter. Deputata al Bundestag dal 1998 al 2013, è stata ministra federale dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Tutela dei consumatori nei governi di Angela Merkel, dal 2008 al 2013, per poi assumere incarichi di governo in Baviera. Dal 2018 presiede il Parlamento del Land. In un messaggio pubblicato su Instagram, Aigner ha ricordato gli otto anni trascorsi alla guida dell’assemblea bavarese, rivendicando una conduzione improntata alla neutralità rispetto alle appartenenze di partito, ma anche una posizione ferma nella difesa della democrazia e della dignità della Costituzione. Un equilibrio tra imparzialità istituzionale e difesa dei principi democratici che, secondo Deutschlandfunk, ha pesato nella scelta di Merz.

I due si conoscono dal 1998 e, stando alla stessa emittente pubblica tedesca, sono legati anche da una lunga amicizia personale. Il cancelliere possiede una casa per le vacanze sul lago Tegernsee, nel collegio elettorale di Aigner, dove i due hanno avuto occasione di frequentarsi anche lontano dagli impegni politici. La sua candidatura, sostenuta da tempo dal presidente della Baviera Markus Söder, arriva dopo settimane di discussioni e resistenze interne all’Unione cristianodemocratica. Ora la parola passa agli organismi di partito e, successivamente, all’Assemblea federale, convocata per il 30 gennaio 2027 per eleggere il successore di Steinmeier. Il sostegno dei partiti della coalizione garantirebbe ad Aigner una maggioranza, pur restando il voto l’ultimo passaggio decisivo.