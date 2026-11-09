Il chip è minuscolo, il guaio è gigante: così si ferma la Fiat Pandina

Per chi ha ordinato una Fiat Pandina, la risposta è più complicata della domanda: quando arriva? A Pomigliano d’Arco, dove l’auto viene costruita, la stessa incertezza si misura in turni di lavoro. Tra la data promessa dal concessionario e il calendario della fabbrica, c’è un componente elettronico della centralina che governa il motore. Prodotto da Marelli, questo chip è fondamentale per la famiglia di propulsori 1.0 FireFly N3 GSE . Come ha spiegato la stessa Stellantis nei giorni scorsi, ne mancano abbastanza da ostacolare la produzione di alcuni modelli Fiat, e da aver già pesato sulle vendite di ottobre, soprattutto della Pandina. Il problema arriva in un mese in cui il mercato italiano è cresciuto: 131.921 auto nuove immatricolate, il 4,8% in più rispetto a ottobre 2025, secondo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il dato nazionale, però, dice poco di quello che succede al banco di un concessionario. Un’immatricolazione mancata può essere una vendita rinviata al mese successivo, oppure un cliente che aveva bisogno dell’auto subito potrebbe scegliere un altro modello.

Il caso Fiat dice qualcosa che vale per tutta l’industria dell’auto. Una vettura è fatta di migliaia di componenti, ma per fermarne la produzione ne basta uno. Il suo peso sulla bilancia o sul prezzo finale conta poco: un singolo chip che misura da 5 ai 10 millimetri per lato (e che anche dopo essere saldato sulla scheda madre della centralina ha dimensioni complessive di circa 2 x 2 centimetri, ossia quanto un francobollo o una moneta da 2 euro) può bloccare un’auto da migliaia di euro. E se quel componente è usato su più modelli, il problema può passare da una linea all’altra e raggiungere stabilimenti lontani tra loro. È il rovescio della condivisione dei pezzi: in condizioni normali riduce i costi e semplifica la produzione; quando una fornitura si interrompe, allarga il raggio del fermo.

La lezione per i costruttori è capire in anticipo quali pezzi possono fermare una fabbrica e quanto tempo ci vorrebbe per sostituirli. Tenere più scorte costa; qualificare un secondo fornitore richiede tempo e investimenti. Per i componenti più critici, però, quel costo va confrontato con quello di una linea ferma. È lì che un pezzo quasi invisibile nel bilancio degli acquisti può diventare il più caro di tutta l’auto.

La geografia del problema qui si legge seguendo il motore. A Pomigliano si monta la Pandina, a Mirafiori si produce la 500, a Termoli si assembla il motore utilizzato da entrambe. Secondo Stellantis, la carenza potrebbe causare ulteriori difficoltà, fino a possibili fermi, a novembre e dicembre. La catena funziona anche a ritroso: se una linea di montaggio rallenta, può aver bisogno di meno motori, e lo stabilimento che li fornisce ne risente pur senza essere il punto da cui è partito il problema. A Mirafiori, poi, il fermo iniziato a metà ottobre era legato alla carenza di un altro componente.

Stellantis dice di essere al lavoro per trovare una soluzione alternativa e ripristinare gradualmente la produzione. Per una centralina motore, trovare un componente disponibile è solo il primo passo: bisogna verificare che funzioni con l’elettronica e il software di bordo. E quando la fornitura riparte, resta da capire quanta produzione si possa recuperare. Un turno saltato può essere riprogrammato; è più difficile recuperare un ordine se nel frattempo il cliente ha comprato altrove. Per chi lavora in fabbrica e nell’indotto, invece, la domanda è con quanto anticipo si saprà se e quando si torna al ritmo previsto.

Il conto di fine anno, dunque, si farà con due calendari. Il primo è quello delle fabbriche: turni programmati, cancellati e poi recuperati. Il secondo è quello dei concessionari: date promesse alla firma e consegne effettive. Il riscontro più utile sarà capire se, una volta ripartite le forniture, i due calendari torneranno ad allinearsi. Una Pandina consegnata a gennaio invece che a dicembre lascia una traccia nelle statistiche. Per la famiglia che l’aspettava e per chi doveva costruirla, quel mese di differenza racconta il costo del ritardo meglio del prezzo di qualsiasi chip.