«Al premier incaricato Eisenkot chiedo: ascolti il dolore degli innocenti, sia lei l'uomo della pace»

Alla cortese attenzione del Primo ministro incaricato di formare il nuovo governo nello Stato di Israele.

Signor Gadi Eisenkot,

Le scrivo da Gerusalemme, sono Padre Ibrahim Faltas, frate francescano della Custodia di Terra Santa. Mi permetto di scriverLe per augurarLe buon lavoro: l'incarico che Le è stato affidato dal presidente Herzog richiede molto impegno e tanta responsabilità. Saprà usare al meglio i 28 giorni che a partire da domenica 8 novembre, potranno ridare valore alla parola democrazia. La Storia e il mondo aspettano una nuova stagione per lo Stato di Israele: sono certo che Lei lavorerà con una visione aperta, con una disponibilità maggiore a sostenere le necessità e i bisogni di chi abita una terra complessa, unica e particolare. I cittadini israeliani di origine araba hanno votato anche per Lei e Le hanno affidato la volontà di essere parte attiva di un rinnovamento necessario e indispensabile, sentono di far parte di una società civile consapevole e costruttiva.

PADRE IBRAHIM FALTAS

Il Suo impegnativo incarico sia un segnale forte di unità per chi vuole guardare al futuro con stabilità e in sicurezza. È giunto il tempo, è questo il tempo! É un momento storico che ricorderà soprattutto i nomi e le azioni di chi rispetta la dignità della vita, di chi rafforza la coesione e la reciproca solidarietà fra i popoli. Le auguro di raggiungere risultati e traguardi che rispettino valori e principi universali. Le scrivo per condividere il dolore per la nostra Terra Santa, la sua terra per nascita, la mia per adozione, la terra di due popoli che soffrono da troppo tempo. È la Terra benedetta dove hanno avuto origine le nostre fedi, dove i popoli che la abitano da millenni si riconoscono come figli del proprio Dio, dove a causa di odio e rancore, soffrono e muoiono. Sono figlio di San Francesco che venne in Terra Santa nel 1219 a portare la pace a chi la desiderava ma che non si incontrava per costruirla.

L'incontro e il dialogo sono indispensabili per conoscersi: il suo popolo ha subito persecuzioni a causa della propria fede, senza possibilità di essere ascoltato e difeso. Anche chi ha seguito Cristo, chi ha seguito i suoi insegnamenti ha patito sofferenze e ha affrontato il martirio. Vivo da trentasette anni in questa Terra Santa amata da tre religioni, abitata da due popoli, che hanno gli stessi occhi, lo stesso cuore, tradizioni e culture diverse ma a volte molto simili. Da trent'anni sono responsabile delle relazioni della Custodia di Terra Santa con lo Stato d'Israele e l'Autorità Palestinese, da trent'anni mi occupo di progetti di educazione alla pace che hanno fatto incontrare e confrontare ragazzi israeliani e palestinesi in Italia, in Giappone, in Svizzera: dopo un iniziale e imbarazzante silenzio, incominciano a parlarsi e si relazionano in un dialogo vero e sincero che rasserena i loro volti che si aprono poi al sorriso. Non è stato semplice farli incontrare: la diffidenza e la paura impedivano ogni forma di vicinanza ma un linguaggio forse a noi sconosciuto ma a loro molto chiaro, li ha avvicinati e hanno potuto costruire una relazione bella e sincera.

È successo anche tre anni fa. Il 7 ottobre 2023, quanto con fatica era stato fino ad allora costruito, ha avuto una ulteriore battuta d'arresto. È crollata la fiducia, ancora una volta si è innalzata la barriera della paura. Le immagini di quel giorno hanno colpito il mondo: giovani, anziani, uomini, donne e bambini erano stati uccisi, aggrediti, presi in ostaggio. Il popolo israeliano ferito e sofferente vive nel ricordo doloroso di quel giorno, ha vissuto nell'attesa straziante del ritorno a casa di chi è mancato all'affetto dei suoi cari per molto tempo. Quel giorno rimarrà nella storia per ricordarci che la violenza porta altra violenza, che al dolore subito risponde altro dolore.

Chi ha perso la vita quel tragico 7 ottobre aveva gli stessi occhi, lo stesso cuore, gli stessi affetti di chi ha perso la vita a Gaza da quel giorno fino ad oggi. Anche lei è stato privato di persone care e sente ancora il dolore di gravi perdite, mancanze che cambiano le prospettive della propria vita e che possono indirizzarle su strade diverse. Lei, signor Primo ministro incaricato alla formazione del governo israeliano, ha sicuramente più esperienza di me, ha incontrato personalità importanti e ha partecipato ad eventi di alto livello.

Penso, però, che come me ha incontrato le persone, che ha ascoltato la gente ed ha assorbito le sofferenze del suo popolo che, come il popolo palestinese, è stanco e ha bisogno di pace. Conosco il popolo israeliano e conosco il popolo palestinese: sono persone con una storia di vita fatta di speranze e di preoccupazioni, di aspirazioni e di paure. Persone che portano nel loro DNA le sofferenze dei loro padri, costretti a lasciare la propria terra, la casa, la sicurezza degli affetti. A quest'ultima frase possiamo aggiungere indifferentemente l'aggettivo israeliane o palestinesi al soggetto "persone". È così!

Immagino che anche Lei sia venuto a conoscenza di associazioni che riuniscono israeliani e palestinesi che desiderano la pace e che la difendono. Il popolo palestinese non vuole essere identificato con un movimento terrorista e, come il popolo israeliano, vuole vivere in pace e in sicurezza: insieme vogliono raggiungere la convivenza dignitosa e pacifica fra i due popoli. È così! Sono certo che la sua formazione e la sua sensibilità di uomo di fede non possano però lasciarla indifferente davanti al dolore di innocenti senza colpa, di persone che sopravvivono a tre anni dolorosi e difficili, alla sofferenza di bambini che hanno gli stessi occhi e lo stesso cuore dei bambini che incontra nella sua vita. A poche decine di chilometri da noi, sopravvivono bambini che stanno soffrendo sotto la pioggia: è acqua che non lava, non pulisce le brutture del rancore, è acqua in cui affonda il loro diritto a vivere serenamente e dignitosamente. A pochi metri da Gerusalemme, molte famiglie cristiane lasciano la Cisgiordania perché non si può vivere senza lavoro, senza casa, senza la possibilità di sperare in una vita migliore: l'umanità aspetta segnali veri e forti per ricominciare a dare fiducia alla politica che unisce e non divide, che garantisce diritti ad ogni essere umano, che guarda oltre le differenze.

Non abbiamo vissuto gli anni della persecuzione del popolo israeliano ma in seguito la storia ci ha trasmesso notizie dettagliate, foto, immagini, documenti che testimoniano insieme ai sopravvissuti la tragedia di un genocidio che è stato volutamente ignorato da chi sapeva. Ai nostri giorni sappiamo e vediamo: non permetta che la storia si ripeta perché ci hanno insegnato e abbiamo imparato che quella storia non si sarebbe più ripetuta. È giunto il tempo di fermare la violenza che alimenta altra violenza, l'odio che non costruisce il futuro ma lo distrugge, della vendetta che non dà frutto. Il mondo sta guardando a Lei, al suo nuovo governo e alle decisioni che potrebbero cambiare il futuro di tanti esseri umani. Sia Lei, l'uomo che ferma lo spargimento di sangue innocente di due popoli vicini, diversi ma simili negli occhi e nel cuore. Sia Lei l'uomo del cambiamento del corso della Storia, sia Lei l'uomo che dà il segnale di inizio ad una nuova epoca dell'umanità.

Lo faccia per il Suo Dio che è Dio della Pace, come il Mio!

Prego per Lei.

Padre Ibrahim Faltas

Custodia di Terra Santa