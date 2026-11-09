La storia dello sfollato Moataz, che per sbarcare il lunario a Gaza ora pesca cemento

Ogni mattina prima dell’alba, il pescatore quarantenne Moataz al-Baba lascia il luogo in cui vive da sfollato a Deir al-Balah e si dirige verso il mare. Padre di cinque figli, padrone della sua barca, non esce più in mare con l’unico scopo della pesca. Siccome Israele ha progressivamente ristretto le aree accessibili ai pescatori palestinesi, rendendo sempre più rischioso raggiungere le zone di pesca, al-Baba ha iniziato a cercare un’altra fonte di reddito tra i relitti al largo della costa di Gaza. Prima che la guerra lo costringesse ad abbandonare la sua casa nel nord della Striscia, al-Baba viveva di pesca. In passato era stato anche ferito dal fuoco della marina israeliana mentre lavorava in mare. Con il progressivo ridursi delle possibilità di pescare, ha trovato un nuovo modo per mantenere la famiglia: recuperare cemento da una nave affondata. All’alba esce in mare alla ricerca di cemento, un materiale che gli abitanti acquistano per riparare le proprie case dopo che i rifornimenti a Gaza sono stati bloccati. Trovarlo, però, non è affatto garantito, e spesso i pescatori trascorrono ore a cercarlo senza riuscire a riportarne a riva quantità sufficienti: «A volte trascorriamo molto tempo a cercare», racconta. E un rappresentante del sindacato dei pescatori di Gaza spiega: «I pescatori hanno ormai pochissime opzioni per mantenere le loro famiglie. Israele ha limitato le aree marittime accessibili, riducendo le possibilità di pesca. Di conseguenza, alcuni sono stati costretti a cercare lavori alternativi in mare, tra cui il recupero di cemento dai relitti, per soddisfare i bisogni delle proprie famiglie».

Il cemento che al-Baba cerca appartiene al carico della Satya, una nave pachistana affondata al largo di Gaza il 17 dicembre 1973. Secondo Zakaria Bakr, presidente del sindacato dei pescatori di Gaza, il carico era destinato alla costruzione delle fortificazioni israeliane lungo la Linea Bar Lev, sulla sponda orientale del Canale di Suez. L’equipaggio greco della nave fu salvato da pescatori palestinesi e ospitato per circa una settimana: Bakr ricorda che sette pescatori palestinesi persero la vita durante i soccorsi. Oltre cinquant’anni dopo, alcuni subacquei hanno scoperto il relitto mentre cercavano pesce al largo del campo profughi di Shati, a ovest della città di Gaza. Tra i resti della nave hanno individuato blocchi di cemento ormai induriti, li hanno frantumati e riportati in superficie. La notizia si è diffusa rapidamente tra i pescatori, e sempre più persone hanno iniziato a raggiungere il sito per recuperare materiale da rivendere. Il relitto si trova a circa 200 metri dalla costa, in acque profonde circa tre metri. I sub utilizzano martelli e scalpelli per spezzare il cemento, legano poi i frammenti con funi e li trascinano fino alla superficie. Lavorare tra i resti dell’imbarcazione è però estremamente pericoloso, dopo decenni sott’acqua. Racconta il pescatore Hussein Kaskin: «Il metallo è corroso e gli spigoli sono affilati. Ho subito una ferita che ha richiesto dieci punti di sutura e provo ancora dolore. Ma sono tornato a lavorare appena tre giorni dopo l’incidente, perché la mia famiglia dipende da questo lavoro. Non c’è nessun altro che possa mantenerla».

La sera del 27 ottobre, secondo le testimonianze dei pescatori, unità navali israeliane si sono avvicinate all’area e hanno aperto il fuoco nella loro direzione, costringendoli ad abbandonare il sito. Il cemento recuperato non può essere utilizzato immediatamente: dopo oltre mezzo secolo trascorso sott’acqua, necessita di trattamenti prima di poter essere impiegato in lavori di costruzione o riparazione. Un chilogrammo di cemento viene venduto a circa 3,5 shekel allo stato grezzo e raggiunge un valore di circa 17 shekel dopo la macinazione. L’ingegnere strutturista Khalil al-Farra spiega che i blocchi vengono ridotti in polvere e sottoposti a riscaldamento a temperature specifiche nel tentativo di riattivarne le proprietà. Anche dopo il trattamento, tuttavia, il materiale non può essere impiegato negli elementi strutturali principali che richiedono determinati standard di resistenza. Il suo utilizzo resta limitato a lavorazioni secondarie, come pavimentazioni, finiture, riparazioni di muri e riempimento di crepe. Sebbene il processo di recupero e trattamento sia più costoso rispetto all’utilizzo di cemento nuovo, la grave carenza di materiali edilizi ha spinto molti residenti a cercare soluzioni alternative. Le quantità recuperate non sono sufficienti a risolvere la crisi, ma offrono ad alcune famiglie almeno una possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione. In tutta Gaza gli abitanti recuperano ferro e pietra dagli edifici distrutti, mentre il calcestruzzo frantumato viene riutilizzato per riempimenti, lavori stradali e preparazione di nuovi cantieri. L’entità della ricostruzione necessaria emerge chiaramente dai numeri. Dall’ottobre 2023, oltre 74.000 palestinesi sono stati uccisi e più di 175.000 sono rimasti feriti. Circa il 90 per cento delle infrastrutture civili è stato danneggiato o distrutto, mentre Nazioni Unite e Unione Europea stimano in circa 71,4 miliardi di dollari il costo complessivo della ripresa e della ricostruzione. Ricostruire abitazioni e strutture pubbliche richiederà quantità enormi di materiali. Di fronte a una devastazione di tale portata, ciò che può essere recuperato da una nave affondata o dagli edifici distrutti resta inevitabilmente molto limitato.

Per al-Baba, però, la ricerca continua ogni mattina. Sale sulla sua barca in cerca di cemento senza sapere se tornerà con qualcosa da vendere o dopo ore di ricerche infruttuose. Il mare, che un tempo gli garantiva il sostentamento attraverso la pesca, è diventato oggi il luogo in cui cerca il materiale necessario a riparare quel poco che resta delle case di Gaza. Più di mezzo secolo dopo l’affondamento della Satya , una parte del suo carico continua a riaffiorare sulle coste della Striscia. Quel cemento destinato in origine a opere militari viene oggi recuperato dai pescatori nel tentativo di riparare abitazioni danneggiate. Tra il relitto sommerso e le case devastate, gli abitanti di Gaza scandagliano il mare e le macerie alla ricerca dei materiali necessari per ricostruire ciò che ancora può essere salvato.