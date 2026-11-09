L’Italia del secondo dopoguerra nelle fotografie del giovane Plinio De Martiis

Partigiano a vent’anni, poi gallerista, editore e regista teatrale. Ma prima De Martiis, scopritore di pittori con la galleria La Tartaruga, è stato fotoreporter. Un libro edito da Punctum raccoglie 150 scatti inediti: gli operai, i contadini, le borgate romane, l’alluvione del Polesine

È stato gallerista, editore, registra teatrale. Plinio De Martiis ha animato la vita intellettuale romana del secondo dopoguerra e per quasi mezzo secolo. Ma prima di tutto, Plinio De Martiis è stato un fotoreporter. Un cronista che ha raccontato per i giornali l’Italia sfinita dal conflitto, le borgate, le fabbriche, le elezioni e la rinascita.

De Martiis, nato a Giulianova nel 1920, arriva giovanissimo nella Roma dei fasti littori e poi delle tragedie dell’occupazione nazista e dei bombardamenti alleati. Attivo nella resistenza romana, finita la guerra si tufferà nel clima di rinnovata speranza e libertà. E già nel 1946, ventiseienne, con l’indimenticabile Franca Valeri e con Carlo Mazzarella e Vittorio Caprioli fonda il Teatro dell’Arlecchino (oggi teatro Flaiano). Sarà frequentato da artisti del calibro di Giorgio De Chirico, Alberto Moravia, Renato Guttuso e Luchino Visconti. Poi De Martiis si sposa con Maria Antonietta Pirandello, nipote del drammaturgo siciliano. E nel 1954 apre al 196 di via del Babuino la galleria La Tartaruga, che ospiterà opere di pittori emergenti. È il gruppo di giovani artisti della “Scuola di Piazza del Popolo” (dopo il trasloco della galleria La Tartaruga) presto protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, come Renato Schifano o Jannis Kounellis, tra i tanti.

Ma appena prima di lanciarsi nell’avventura della Tartaruga, dal 1951 al 1954 Plinio De Martiis sarà fotografo. Tre anni di intensa vita da fotoreporter, poi passati in secondo piano nella sua carriera di catalizzatore culturale dopo l’apertura della galleria. «Da quel momento smisi con la fotografia – confesserà più tardi – e non me lo sono mai perdonato». Solo di recente il suo archivio di 1.894 negativi, 1.913 provini di stampa, 573 stampe e 75 lastre fotografiche - nel 2022 donato dalle figlie alla Fondazione Gramsci e riconosciuto di interesse storico dalla Soprintendenza del Lazio - comincia a ricevere l’attenzione che merita.

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Il primo frutto della complessa catalogazione del patrimonio di pellicole è il volume Plinio De Martiis – Fotoreporter (Punctum, pagine 240 , euro 30). L’edizione in italiano e inglese, curata da Marco Delogu e Francesco Giasi, pubblica un’ampia selezione delle sue foto 6x6, tutte scattate con una biottica reflex Rolleicord. Era il modello entry level, si direbbe oggi, della più blasonata Rolleiflex, la macchina brandita da tutti i paparazzi di via Veneto. Con quella fotocamera dal mirino a pozzetto De Martiis immortalerà un’Italia uscita con le ossa rotte dalla guerra, segnata da povertà estrema, prima del boom economico che avrebbe portato l’Italia, non senza passaggi controversi, a diventare nazione industrializzata.

De Martiis, inizialmente assunto nella sezione stampa e propaganda del Pci, collaborerà con l’Unità, Paese Sera, Vie Nuove, Noi Donne, Lavoro, Cinema nuovo. Ma anche col Mondo di Mario Pannunzio, settimanale liberal-democratico. E, nello stile di innovatore culturale che gli è proprio, sarà tra i fondatori del Collettivo Fotografi Associati, con altri grande fotoreporter di quegli anni come Caio Mario Garrubba, Franco Pinna, Pablo Volta e Nicola Sansone. Il modello è quello della Magnum Photos, l’agenzia-cooperativa fondata nel 1947 - tra gli altri - da Robert Capa ed Henry Cartier Bresson per riconoscere autonomia e diritti d’autore al giornalismo dell’immagine. La Fotografi Associati non avrà altrettanta fortuna, ma sarà comunque un’esperienza innovativa, animata da spirito cooperativo e impegno politico.

Il volume ci mostra - grazie a una carrellata di circa 150 scatti in gran parte inediti e diversi provini a contatto - reportage come quelli per l’alluvione del Polesine, l’occupazione delle Officine meccaniche reggiane per la riconversione a industrie di pace, le borgate romane (incredibile la foto delle baracche davanti al solenne palazzo littorio della Farnesina), i bambini delle colonie estive in Emilia Romagna, i panni stesi alla Terme di Caracalla, la povertà di Napoli bombardata, i pastori e gli asini della Barbagia fuori dal tempo, le suore che leggono i manifesti elettorali riapparsi dopo vent’anni.

Intervistato da Duccio Trombadori nel 1993, quando Achille Bonito Oliva lo convinse a mostrare le sue foto per la prima volta alla Biennale di Venezia (l’altra mostra nel 2022 a Roma assieme al fotografo americano William Klein) parlava così della fotografia: «La foto suscita sensazioni fortissime. L’immagine pietrificata ti restituisce anche gli odori del momento, il profumo che aveva tua moglie». E aggiungeva: «È densa, l’immagine. Parla. Esce la memoria olfattiva e auditiva. Con la forza rammemorante di quel centesimo di secondo. Più della pagina scritta. Se vuoi capire la crisi della pittura – concludeva il gallerista De Martiis - devi partire da lì».