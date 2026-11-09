L'Europa in "cyberguerra" con russi e cinesi che usano l'arma dell'IA. Anche la Dia nel mirino

Sembra la trama di un sequel di Matrix, il cult movie che anticipava il conflitto tra uomo e macchine. Ma la realtà ormai ha superato la fiction. L’Europa sta combattendo una cyber guerra contro Stati ostili che arruolano mercenari del Web per scatenare attacchi e sottrarre dati. Gruppi sempre più temibili, perché dispongono di un’arma letale: l’Intelligenza artificiale, che consente non solo di mettere a punto tecniche di phishing (l'attività di truffa informatica) più sofisticate, ma anche di individuare rapidamente le numerose “falle” dei sistemi aziendali e istituzionali. Punti deboli che poi vengono inesorabilmente colpiti, con effetti potenzialmente devastanti non solo per sicurezza e privacy, ma anche - come si è visto nelle ultime settimane - per servizi e infrastrutture. L'ultimo episodio lunedì mattina: qualcuno ha violato i server della Direzione investigativa antimafia, forse con l'obiettivo di esfiltrare dati riservati. Non è ancora chiaro quando sia avvenuto l'attacco né quali danni abbia arrecato.

Il sospetto è che anche nelle azioni più recenti, contro supermercati e banche del sangue, siano stati utilizzati “agenti virtuali”. Nel suo ultimo “cyber brief”, datato 6 novembre, il Computer emergency response team della Commissione europea ha contato 415 incursioni hacker nel solo mese di ottobre. L’episodio più inquietante riguarda il gruppo filorusso Starblizzard, che sfruttava pubblicità mirate per infettare i dispositivi senza richiedere alcun clic da parte degli utenti. Nel mirino sono finiti soggetti privati e istituzionali ucraini e più di 100 organizzazioni negli Usa e nel Regno Unito. A fine ottobre invece Swallowtail, gruppo collegato a a Mosca identificato con la sigla Apt28, ha preso di mira organizzazioni in due Paesi membri della Nato: un cantiere navale, un produttore di motori per velivoli militari e un'agenzia di polizia. Il malware, intercettato da Symantec, veniva distribuito attraverso documenti Word. Nel caso del cantiere navale, un'intrusione durata almeno due mesi ha comportato il furto di credenziali e attività di ricognizione condotte direttamente dagli intrusi. La Danimarca ha segnalato accessi illegittimi a Università e centri dell’anagrafe, mentre la Moldavia ha subito un’emorragia di dati prelevati da servizi governativi. Il Paese, sulla linea di faglia del confronto strisciante in atto tra Europa e Russia, è stato costretto a fermare le attività digitali per scongiurare ulteriori attacchi. Ma i buoi erano ormai già scappati dal recinto: tra il 19 e il 23 ottobre un soggetto non identificato avrebbe effettuato circa un milione di interrogazioni utilizzando numeri di identificazione personale, riuscendo a estrarre archivi di dati relativi a circa 750 mila profili. In Germania è diventato un bersaglio l’Afd: il partito di estrema destra si è visto pubblicare online 421 mila email, con conversazioni e dati personali esposti alla piazza virtuale.

Sul campo ci sono anche entità cinesi, abilissime a utilizzare l’IA persino contro i suoi stessi “padri”. Tra fine settembre e inizio ottobre il gruppo Ta419 ha rubato credenziali a esperti di intelligenza artificiale appartenenti a think tank, università e studi legali statunitensi. Sottile lo stratagemma utilizzato: gli aggressori si fingevano importanti economisti ed esperti di politiche riguardanti proprio l’IA. Attraverso una serie di e-mail costruite per instaurare un rapporto di fiducia con i destinatari, cercavano di indirizzarli verso pagine web progettate per sottrarre i loro dati personali. Storm-0940, altra cellula collegata alla Cina, ha invece l’agente virtuale Artex per ampliare e automatizzare gli attacchi contro centinaia di organizzazioni in tutto il mondo.

Uno scenario preoccupante, da cui però per fortuna ogni tanto emerge qualche buona notizia: non sempre i pirati digitali la fanno franca. In Giappone, su richiesta delle autorità tedesche, è stato fermato un cittadino russo considerato un appartenente del gruppo Qilin, ritenuto responsabile di una violazione dei sistemi di un’azienda in Germania. L’operazione KillSwitch dell’Europol, a inizio ottobre, ha invece interrotto le attività del gruppo criminale informatico KillSec, autore di 1000 attacchi in tutto il mondo: il sito utilizzato per pubblicare i dati sottratti è stato sequestrato e tre sospettati sono stati arrestati. La mente del gruppo era un sedicenne.