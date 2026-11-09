A Piombino è già in bilico il progetto dell’acciaio green

In Acciaio , il romanzo d’esordio di Silvia Avallone, Piombino è una città in cui la fabbrica entra nelle case, segna le esistenze, condiziona il futuro dei più giovani. Pubblicato nel 2010, il libro raccontava un mondo operaio già attraversato dalle sue contraddizioni. Oggi, a distanza di sedici anni, la città si trova ancora a fare i conti con la stessa domanda: quale futuro può avere un territorio la cui identità è stata costruita attorno alla siderurgia, quando la fabbrica non riesce più a garantire lavoro e prospettive?

La risposta, almeno sulla carta, dovrebbe arrivare da una nuova acciaieria elettrica, un investimento da circa 3,2 miliardi di euro destinato a produrre acciaio “green”. Ma proprio mentre si cerca una soluzione alla crisi dell’ex Ilva di Taranto, anche il progetto di Piombino entra in una fase d’incertezza. Il gruppo ucraino Metinvest, che lo aveva promosso insieme alla friulana Danieli, ha deciso di ridurre la propria partecipazione nella società Metinvest Adria, dal 75% a non più del 15%. Per trovare chi possa sostituirlo alla guida dell’operazione, Metinvest ha prospettato un periodo di otto settimane. La frenata del gruppo ha alle spalle una vicenda che intreccia guerra e strategia industriale: il nodo sta nella scelta di riportare in Ucraina una quota maggiore della produzione siderurgica, anche perché la guerra ha ridotto le capacità produttive.

Per i nuovi partner possibili le piste indicate sono due: un fondo finanziario e un soggetto industriale. Tra le ipotesi è circolato anche il nome di Jsw, il gruppo indiano che già controlla il polo siderurgico piombinese, l’altro ramo della famiglia Jindal ora in corsa per l’ex Ilva di Taranto. Nel frattempo si muove anche il governo: è prevista la preparazione di una nuova bozza di accordo quadro su Piombino, con l’intenzione di riconvocare tutte le parti al tavolo entro un paio di settimane. L’obiettivo è dare il via alla fase operativa del progetto e ottenere garanzie per i lavoratori. «Ci preoccupano le tempistiche. Abbiamo chiesto al governo un atto di protagonismo: basta concedere tempi illimitati alle multinazionali», sottolinea ad Avvenire Paolo Cappelli, della Fim-Cisl Toscana. Il piano industriale sviluppato con Danieli prevede un’acciaieria elettrica con una capacità produttiva di circa 2,7 milioni di tonnellate all’anno. L’impianto dovrebbe utilizzare rottame e altre materie prime per produrre coils, i laminati piani destinati alla manifattura. «Un forno elettrico sul mare, come quello previsto a Piombino, porta un vantaggio a chi lo realizza: riduce i costi. E c’è una domanda specifica di mercato», osserva Cappelli.

L’altro pilastro è affidato a Jsw Steel Italy. L’accordo sottoscritto al ministero il 9 luglio prevede investimenti per 148,2 milioni di euro, destinati all’ammodernamento del treno di laminazione delle rotaie, alla ristrutturazione degli impianti e all’introduzione di nuove tecnologie. L’intesa impegna il gruppo a mantenere l’intera forza lavoro, compresi i dipendenti di Gsi Lucchini e Piombino Logistics, e a richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali. Piombino è oggi l’unico sito italiano in grado di produrre rotaie. I sindacati, tuttavia, segnalano ritardi e passaggi amministrativi ancora da completare. Il perimetro occupazionale coinvolge circa 1.400 persone: 1.260 dipendenti di Jsw, 110 di Piombino Logistics e 53 di Gsi, che produce sfere destinate all’industria mineraria. La cassa integrazione – per ora in scadenza il 7 gennaio – riguarda tutti i lavoratori di Jsw. A questi numeri si aggiunge l’indotto, legato alle attività degli stabilimenti e alla produzione ferroviaria.

La vicenda di Piombino incrocia inevitabilmente quella di Taranto. La crisi dei due poli, secondo le organizzazioni dei lavoratori, racconta una difficoltà più ampia: l’Italia rischia di perdere capacità produttiva e di aumentare la propria dipendenza dalle forniture estere proprio mentre la transizione industriale richiede nuovi investimenti. Per la Fim-Cisl, la partita non può essere lasciata soltanto alle decisioni dei gruppi privati: «I due progetti, comprese le banchine, legano il governo per circa 400 milioni. Lo Stato entri nella governance in proporzione ai fondi che concede e sia garante del progetto. Smetta di fare da bancomat», afferma Cappelli. Il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha definito Piombino un sito di preminente interesse strategico. Per i lavoratori, adesso, occorre che a quella definizione corrispondano impegni verificabili.

La città ha già attraversato diversi passaggi industriali, accordi di programma e annunci di rilancio. Il precedente del 2018 pesa ancora sulla memoria degli operai: gli impegni assunti allora non hanno restituito al polo una prospettiva stabile. È anche per questo che la fiducia si è consumata. «Tra i lavoratori c’è un abbattimento totale. Molti pensano che non si farà più niente, occorre ridare loro speranza», racconta Cappelli. Dopo anni di promesse e rinvii, la sfida è convincere i lavoratori che il futuro degli stabilimenti non sia già stato deciso dalla crisi. Le prossime settimane diranno se Piombino potrà tornare a essere un polo siderurgico produttivo o se resterà il luogo di un progetto industriale mai decollato.