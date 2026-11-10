L’IA è entrata nella vita dei ragazzi. Ma sappiamo davvero cosa rischiano?

Da giorni stiamo toccando con mano gli effetti indesiderati dell’Intelligenza artificiale. In questi giorni continuiamo a essere informati di allerte che riguardano il mondo della grande distribuzione con danni oggettivi alle merci conservate nei sistemi di refrigerazione. Da giorni, c’è allerta nel mondo dell’aerotrasporto, in seguito a minacce continue che costringono alcuni voli di linea a cambi di rotta e atterraggi emergenziali. Da anni, alcune delle figure più autorevoli del mondo dell’IA continuano a ricevere il monito di chi osserva l’Intelligenza artificiale da fuori e ne valuta l’impatto sulle nostre vite, segnalando come quella potenza enorme possa trasformarsi anche in tutt’altro. Qualcosa che ha un enorme capacità di migliorare la vita degli umani, ha anche l’enorme potere di danneggiarla in modo sensibile e difficilmente prevedibile.

L’allarme e il bisogno di una precauzione assoluta sono pervenuti anche da alcune delle figure chiave del mondo dell’IA. Dario Amodei – l’amministratore delegato di Anthropic, conosciuta soprattutto per il chatbot Claude – ha di recente invitato il mondo intero a rallentare lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale perché in questo momento è importante imparare a valutarne bene i rischi, prima di continuare a svilupparne il potenziale. Sempre poche settimane fa, il responsabile della sicurezza di OpenAI, David Robinson, ha lanciato un allarme sui rischi sociali derivanti dalla diffusione dell’IA scrivendo una lettera ad Atlantic che ha generato un ampio dibattito su scala globale. In questo articolo annunciava le sue dimissioni dal ruolo di responsabile della sicurezza di OpenAI, definendo “compromessa” la cultura che la sta muovendo e facendo evolvere. La sua lettera è un atto di profonda denuncia nei confronti del mondo dell’Intelligenza artificiale, rilevando come le aziende che stanno sviluppando questa tecnologia non stiano prestando la dovuta attenzione a ciò che è davvero importante.

Robinson fa intuire che il mondo dell’IA oggi sembra concentrato solo sull’obiettivo dell’incremento esponenziale dei profitti e che questo sta avvenendo a scapito della responsabilità etica che, invece, deve prioritariamente governare questo settore, settore che oggi comincia ad apparire troppo minaccioso e governabile con enorme fatica nei suoi effetti indesiderati e collaterali. Ricadute, queste ultime, che quotidianamente i media raccontano al mondo, aumentando la percezione di ansia e allerta su scala globale. Come medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva credo fondamentale ribadire al mondo educativo che sta permettendo che l’Intelligenza artificiale pervada la vita dei minori (proprio come 15 anni fa è accaduto con il digitale) di usare maggiore cautela. Abbiamo già usato la generazione Zeta come generazione cavia, la prima al mondo che ha usufruito di metodi e ambienti di apprendimento digitalizzati, in sostituzione della scuola analogica frequentata e vissuta dalle generazioni precedenti. I risultati sono stati disastrosi e oggi in più parti del mondo si sta facendo una totale inversione di rotta.

Sarebbe necessario non ripetere il medesimo errore già fatto con il digitale a scuola, riverberandolo con l’introduzione dell’Intelligenza artificiale negli ambienti di vita e di studio dei soggetti in età evolutiva. Anche alla luce degli effetti indesiderati e dei pericoli che ogni giorno constatiamo, dovremmo far entrare l’IA nella vita di figli e studenti dopo che studi scientifici indipendenti ne dimostrino in modo concreto e scientificamente valido che essa produce vantaggi e non comporta effetti indesiderati e collaterali di grande impatto e portata. Quegli studi, ad oggi, non esistono e ci sono invece molte ricerche comportamentali che rivelano che i minori ricorrono all’IA a scopo facilitante (le chiedono di fare i compiti al posto loro) o relazionale (le chiedono consigli sui loro bisogni emotivi e relazionali). Mi sembra che noi non deteniamo ancora un modello pedagogico che permetta all’IA di essere solo risorsa e non fattore di rischio per le nuove generazioni. Ne consegue che l’entusiasmo mostrato in questi anni dovrebbe essere invece sostituito da un atteggiamento molto più cauto e responsabile.