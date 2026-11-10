Si investe di più in armi, ma non nella democrazia

C’è un paradosso che sta al cuore del processo di riarmo europeo. Nel tentativo di difendere le nostre democrazie dalle minacce che incombono dall’esterno, il rischio è che le indeboliamo dall’interno. Per proteggerne la libertà, rafforziamo un settore dell’azione pubblica che, più di ogni altro, tende a sottrarsi al controllo dei cittadini. Eppure, di tutto questo si discute assai poco. Il dibattito si consuma quasi interamente intorno alle cifre: il due, il tre, il cinque per cento del Pil. Come se la questione fosse soltanto stabilire quante risorse destinare alla difesa e non anche comprendere che cosa accade alle nostre istituzioni quando quelle risorse crescono così rapidamente. Perché insieme alla spesa aumenta il potere di chi la gestisce, si rafforza l’influenza degli apparati tecnici e dei fornitori privati, si moltiplicano le ragioni invocate per sottrarre le decisioni allo scrutinio pubblico. E così, quasi senza accorgercene, potremmo ritrovarci a difendere con sempre maggiori risorse una democrazia che, nel frattempo, abbiamo reso più fragile.

La spesa militare non è spesa pubblica come le altre. Secondo il Sipri, l’istituto di Stoccolma che ne misura da decenni l’andamento globale, nel 2025 la spesa militare mondiale ha raggiunto circa 2.900 miliardi di dollari. Undici anni consecutivi di crescita. Gli Stati Uniti restano primi con 954 miliardi, ma è l’Europa a segnare l’incremento più marcato: il 14 per cento in più in un solo anno, il livello più alto mai registrato. In questo contesto di crescita rapida la domanda istituzionale diventa urgente, perché la difesa somma tratti che altrove nella spesa pubblica si trovano separati: somme enormi, impegni pluriennali, complessità tecnica, segreto di Stato, un numero ristretto di fornitori, scenari controfattuali. Si spende per evitare eventi che, se la deterrenza funziona, non accadranno mai, e non si potrà mai dire con certezza se la spesa sia effettivamente servita. Transparency International documenta chiaramente l’elevato livello di opacità che caratterizza questo ambito di spesa. Quasi la metà degli ottantasei Paesi considerati pubblica solo dati fortemente aggregati, o non ne pubblica affatto. La difesa è forse il settore per il quale i cittadini pagano di più e vedono di meno, delegano di più e controllano di meno. Proprio dove sarebbe necessario capire e vigilare di più. E’ non è tanto o solo il rischio di corruzione o di influenza indebita delle potenti lobbies del settore. Nel settore della difesa i rischi sono più sottili: cattura cognitiva, dipendenza tecnica da fornitori insostituibili, porte girevoli tra ministeri e industria, costruzione permanente dell’urgenza, fino all’identificazione dell’interesse nazionale con quello dell’industria stessa. Stiamo parlando di imprese che non solo vendono strumenti informatici e armi, ma che partecipano attivamente alla definizione di cosa sia oggi la minaccia dalla quale è necessario proteggersi. Se chi vende gli strumenti contribuisce a definire il problema, il controllo democratico si indebolisce, per scelta e non per un incidente di percorso.

Siamo naturalmente portati a pensare che buone istituzioni producano buona spesa militare. Quando il parlamento è forte, la magistratura è indipendente e la stampa libera siamo tutti più sicuri. È vero, ma c’è anche un altro lato della medaglia. La letteratura sull’accountability, a partire dal lavoro di Mark Bovens sulla responsabilità nelle organizzazioni complesse aiuta a mettere a fuoco questo punto: anche la spesa militare, quando cresce rapidamente e senza controlli proporzionati, retroagisce sulla qualità delle istituzioni che dovrebbero sorvegliarla. Rafforza la logica dell’emergenza, moltiplica le deroghe agli appalti, sposta il baricentro verso l’esecutivo, marginalizza il Parlamento e rende il segreto un’abitudine invece che un’eccezione (The Quest for Responsibilty, Cambridge University Press, 1998). Michael Power, nel suo studio sulla società dell’audit, ha mostrato come le procedure di verifica possano ridursi a rituali che certificano la forma senza toccare la sostanza del potere: la difesa, con la sua opacità strutturale, è il terreno ideale per questo scivolamento (The Audit Society, Oxford University Press, 1995). Il riarmo non è solo una politica pubblica dentro lo Stato. Può diventare quella politica pubblica che cambia lo Stato.

Già Eisenhower, generale prima che presidente degli Stati Uniti, aveva intravisto la genesi del problema. Nel celebre discorso di commiato del gennaio 1961 mise in guardia dal complesso militare-industriale, entità nuova nell’esperienza americana, capace di acquisire un’influenza indebita dentro le stanze del governo. Oggi quella dinamica originaria si è ulteriormente complicata con la privatizzazione della sicurezza. Il mercato della forza non elimina il problema dell’accountability, semplicemente lo distribuisce su una filiera più difficile da identificare e più complessa da controllare. Sono le “élite del potere”, come le aveva definite C. Wright Mills, che rappresentano la saldatura tra vertici militari, politici ed economici e che smettono, a un certo punto, di rispondere a chiunque non ne faccia parte.

In una democrazia matura, la parola “sicurezza” non dovrebbe portare automaticamente ad una sospensione della discussione e del controllo pubblico. Dovrebbe, al contrario, rendere più attento lo scrutinio e la verifica da parte dei cittadini. Proprio perché le minacce sono reali, proprio perché la guerra è tornata pensabile, proprio perché le decisioni sulla difesa impegnano quote enormi delle nostre tasse per tempi lunghi, il controllo democratico dovrebbe crescere insieme alla spesa. Accade spesso il contrario. Più cresce la paura, più si restringe lo spazio della legittima verifica democratica. La monarchia della paura non vieta formalmente il dissenso, lo abbiamo affermato più volte, ma lo rende moralmente sospetto. Non serve trasformare le istituzioni, basta svuotarle dall’interno del giudizio che le tiene vive. Questo non significa in alcun modo che le democrazie non debbano difendersi da pericoli esterni. Significa, piuttosto, che tale difesa non può basarsi esclusivamente sulle armi. Ci si difende, infatti, anche impedendo che le armi trasformino le procedure di decisione democratiche. Già Hobbes, nel fondare il patto che scambia sicurezza con obbedienza, immaginava un sovrano visibile, un Deus mortalis, responsabile di ciò che decideva in nome della protezione promessa. L’opacità di oggi nega quella visibilità, mantenendo formalmente intatta la natura dello Stato di diritto ma svuotandone il contenuto profondo.

Ad ogni aumento della spesa militare dovrebbe corrispondere un aumento almeno proporzionale della trasparenza, del controllo parlamentare, delle valutazioni indipendenti e della responsabilità pubblica. Una democrazia può decidere di armarsi. Ma deve farlo impegnandosi a rafforzare la sua natura democratica. Discutendo, cioè, controllando e rendendo conto. Il pericolo non lo troviamo soltanto fuori dai confini. A volte risiede all’interno. Emerge quando, in nome della difesa, accettiamo che lo Stato diventi meno visibile proprio là dove diventa più potente.