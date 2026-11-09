I cyberattacchi contro i frigoriferi? Per la Francia la responsabilità è dei pasdaran iraniani

Accanto all’ombra di Mosca, già tante volte additata per la guerra ibrida condotta in Europa, si allunga adesso più che mai pure quella dell’Iran. Oggi, al G7 di Parigi, le discussioni sul nodo spinoso dei cyberattacchi da remoto sono state dominate dal fragore delle accuse frontali lanciate dalla Francia, padrone di casa, nei confronti di Teheran. Per il governo francese, c’è proprio uno dei tentacoli più sofisticati dei Pasdaran dietro la spettacolare serie di sabotaggi di infrastrutture di refrigerazione che ha mandato in tilt la grande distribuzione transalpina poco meno di un mese fa.

In una dichiarazione ufficiale, il capo della diplomazia Jean-Noël Barrot non si è perso in perifrasi, accusando frontalmente un responsabile: «A seguito delle indagini svolte, la Francia è in grado di attribuire all’Iran tali azioni distruttive, attuate dall’unità cyber-offensiva Shahid Kaveh, affiliata al centro elettronico e informatico del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica iraniana». Parigi ha dunque chiesto la solidarietà dei partner Ue, invocando «sanzioni su scala europea», in considerazione dell’estensione e gravità degli attacchi, che avevano preso di mira ben 700 supermercati, nelle notti fra l’11 e il 13 ottobre. In più di 15 casi, gli sbalzi improvvisi di temperatura avevano innescato delle fiamme.

Promotore della discussione sul tema, il capo della Farnesina, Antonio Tajani, ha ribadito a sua volta la necessità di una concertazione europea e occidentale senza precedenti, riassumendo in un post la posizione italiana: «Servono capacità di prevenzione, strumenti di risposta e un’azione comune, concreta e coordinata. Il G7 deve essere all’altezza di questa responsabilità e proteggere i cittadini, le imprese e le infrastrutture strategiche, difendendo al tempo stesso i valori su cui si fondano le nostre società: libertà, pluralismo e democrazia». Il ministro ha pure evocato gli «attacchi filorussi» che hanno preso di mira il nostro Paese.

Nelle stesse ore, la magistratura francese, per bocca della procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, ha chiarito di aver chiesto dei mandati d’arresto internazionali contro diversi individui di nazionalità iraniana. Accanto al capo del gruppo Shahid Kaveh, pure i suoi due vice e altre persone in corso d’identificazione.

I magistrati sottolineano che, «con il sostegno di servizi specializzati dello Stato», sono state individuate "firme" degli autori considerate inequivocabili, attraverso elementi come «la modalità operativa d’attacco caratteristica di quest’unità, l’uso del persiano e degli indirizzi IP che rimandano a dei terminali localizzati in Iran».

Inoltre, gli attacchi erano avvenuti in una fase precisa ad alta tensione nelle relazioni diplomatiche fra Parigi e Teheran, per via anche della convocazione dell’ambasciatore iraniano da parte dell’esecutivo francese, dopo accuse considerate menzognere diffuse sui social da fonti in Iran. Barrot ha sostenuto che Shahid Kaveh rappresenta una «minaccia persistente» per i Paesi occidentali, attraverso attacchi «ingiustificabili, imperdonabili e contrari al diritto internazionale».

Su proposta anche dell’Italia, il nodo sarà discusso lunedì prossimo alla ministeriale Ue. A confermarlo, ieri, l’estone Kaja Kallas, Alta rappresentante per la politica estera dell’Unione, che, alla luce delle rivelazioni in Francia, ha prospettato una reazione all’altezza: «Dato che questi incidenti informatici si stanno verificando in Europa, qualora venissero attribuiti a qualcuno, anche la nostra risposta dovrà essere ferma».

Fra le personalità italiane direttamente prese di mira da hacker filorussi, Tajani ha particolarmente insistito su quanto sia «importante essere uniti, dare un segnale forte di risposta a chi in questa fase cerca di provocare il caos in Europa e in Occidente. Da dovunque vengano questi attacchi, sono attacchi ostili». Per il capo della Farnesina, nel mirino ci sono proprio «l’Occidente» e il «nostro sistema democratico».

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