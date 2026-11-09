C'è l'italiana Arvedi a sfidare gli indiani di Jindal per l’ex Ilva. «Pronti a fare la nostra parte»

Due offerte e tante incognite. Il futuro dell’ex Ilva lo scriveranno gli indiani del colosso Jindal Steel International o gli italiani di Arvedi. La conferma del loro interesse all’acquisizione di tutti gli impianti del gruppo è arrivata nella tarda mattinata di ieri con una comunicazione ufficiale congiunta dei commissari straordinari di ex Ilva in As e di Acciaierie d’Italia in As. La gara per la vendita si era chiusa alla mezzanotte di domenica. Per sapere su chi cadrà la scelta dei commissari adesso passeranno settimane. Fuori dalla partita il fondo di investimento americano di Michael Flacks, che per partecipare aveva chiesto un miliardo di euro di aiuti statali e un incontro preliminare alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nessun interesse formalizzato neanche per la cordata italiana capeggiata da Federacciai che però, con il presidente Antonio Gozzi, sposa il progetto italiano di decarbonizzazione di Arvedi. «A loro va il nostro pieno sostegno. Il lavoro della cordata – ha dichiarato - non è stato inutile: alcune aziende sono già impegnate nella continuità delle forniture di bramme e altre hanno manifestato la disponibilità a collaborare al progetto. La siderurgia italiana non poteva restare indifferente».

Per il gruppo indiano il progetto dovrebbe prevedere un forno elettrico da 2 milioni di tonnellate e l’importazione dall’Oman di altri 4 milioni di tonnellate di bramme, per raggiungere il limite di 6 milioni previsto dall’Autorizzazione integrata ambientale.

Arvedi, che con gli impianti di Cremona e Terni produce laminati piani e acciai speciali, punterebbe sui forni elettrici ma solo con il benestare di istituzioni e comunità locale. «Come italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani, ci siamo sentiti di fare la nostra offerta subordinata ad alcune condizioni sospensive - afferma la società finanziaria del gruppo, Finarvedi - tra queste, l’approvazione, l’accoglimento, l’apprezzamento del nostro lavoro e dei nostri piani industriale, ambientale, occupazionale e sociale da parte delle istituzioni e della comunità di Taranto, in assenza dei quali riteniamo non sarà possibile procedere». Parole che in città hanno riacceso le polemiche. «Questa falsa decarbonizzazione – è il commento di Massimo Castellana, portavoce di “Genitori Tarantini” - andrebbe a minare un territorio già altamente contaminato. Si accomodino da un’altra parte se vogliono questo. Taranto ha già dato e oggi merita rispetto. Pretendiamo bonifiche e un risarcimento per i lavoratori che si sono ammalati anche per la presenza di amianto. È un dovere dello Stato, non un piacere che ci fanno. L’acciaieria a Taranto è morta. Va ripensato il futuro della città insieme alla società civile e ai lavoratori». Fabio Cotto, 53 anni, per venti ha lavorato nell’area a caldo. Insieme alla sua squadra, l’8 ottobre scorso, è entrato nella storia, perché era davanti ai convertitori dell’acciaieria 2 per l’ultima colata dell’acciaieria tarantina. Fabio vive al rione Tamburi, a due passi dalle ciminiere. Padre di tre figli e nonno di due nipotini di 7 e 4 anni, fu lui nel 2019 con una pec ad Arpa Puglia a segnalare le polveri che riempivano le classi del rione quando il vento spirava forte da nord-ovest. Così la città scoprì i “wind days”, le scuole chiuse per mesi, l’ordinanza comunale che vietava di giocare all’aperto, nei giardinetti. «Poi con gli impianti di areazione nelle classi il problema si risolse, almeno nelle aule – ricorda – ma fuori no. Adesso invece il quartiere non ha più quella cappa tra il grigiastro e il marroncino e il cielo è totalmente limpido. Il minerale però non è sparito, è tutto lì e vola. Bisognerà bonificare ma non è facile, servono grossi investimenti e visione a lungo termine. Questa storia è il fallimento della politica. Io mi sento in un limbo. Insieme ai miei colleghi, ho vissuto quell’ultimo giorno con grande dignità. Non si poteva andare avanti così. Adesso prendo i nipoti da scuola, faccio le faccende di casa, la spesa. Oltre la cassa integrazione, c’è lo stipendio di mia moglie ma voglio tornare a lavorare. Tra indiani e italiani non tifo per nessuno ma se forni elettrici devono essere o si guarda all’idrogeno verde che riduce del 90% l’inquinamento o non ha alcun senso. I forni alimentati a gas abbattono solo la metà delle emissioni e a me non sta bene».

Al ministero del Lavoro proseguirà la trattativa tra Acciaierie d’Italia e i sindacati sui numeri e le modalità della cassa integrazione. Il tetto massimo richiesto dall’azienda è di 8.622 diretti, il doppio di oggi. A Taranto a lavorare resterebbero in 900 o poco più. Intanto in una nota congiunta i segretari generali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, chiedono di conoscere nel dettaglio i contenuti delle offerte pervenute: gli investimenti previsti, le prospettive produttive dei singoli stabilimenti, i tempi di attuazione e, soprattutto, le garanzie per tutti i lavoratori, compresi quelli dell’indotto e ribadiscono come «qualsiasi soluzione dovrà prevedere un ruolo diretto dello Stato nella compagine societaria». Per i sindacati è indispensabile tornare a Palazzo Chigi, dopo l’incontro del 27 ottobre scorso. «Lo Stato – afferma l’esecutivo nazionale di Usb - non deve finanziare l’ennesima privatizzazione, ma assumersi direttamente la responsabilità del futuro della siderurgia italiana, senza attendere l’esito di una trattativa industriale dai tempi e dai risultati ancora incerti».