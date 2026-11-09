Il Premio De Sanctis a Popotus. «Ha anticipato di anni le discussioni sull'educazione ai media»

Da sinistra: l’editore Umberto Nicolucci, il direttore di Avvenire, Marco Girardo, Alessandra De Marco, direttore Generale per l’informazione e la comunicazione istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Paola Spadari, segretaria Odg

Da sinistra: l’editore Umberto Nicolucci, il direttore di Avvenire, Marco Girardo, Alessandra De Marco, direttore Generale per l’informazione e la comunicazione istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e Paola Spadari, segretaria Odg

Trent’anni passati a raccontare il mondo ai bambini, con tutte le sue contraddizioni, valorizzando il bello senza nascondere il brutto che, pure, abbonda. Un impegno che è valso a Popotus , il giornale di attualità per i bambini, inserto settimanale di Avvenire , il Premio De Sanctis, assegnato oggi a Roma nella prima edizione della sezione dedicata a «Editoria, Informazione, Creatività e Intelligenza Artificiale». A ritirare il riconoscimento, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato il direttore di Avvenire Marco Girardo.

Nato il 23 marzo 1996 da un’intuizione dell’allora direttore Dino Boffo, Popotus ha appena festeggiato il suo trentesimo compleanno. Trent’anni durante i quali ha continuato a coltivare una convinzione: anche i bambini hanno diritto all’informazione. Un diritto sancito dalla Convenzione Onu per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, spesso trascurato. Popotus ha scelto di misurarsi con i suoi lettori senza tacere loro gli argomenti più difficili, dalle guerre alle crisi ambientali, dalla politica alle grandi trasformazioni sociali. Una scelta che acquista un significato particolare nel contesto del nuovo Premio De Sanctis, nato per valorizzare esperienze capaci di coniugare innovazione, responsabilità editoriale, qualità dell’informazione e creatività culturale. In un panorama dominato dalla velocità della comunicazione digitale e dall’avanzata dell’intelligenza artificiale, il riconoscimento a un giornale di carta, per di più stampato in bianco e nero, può apparire sorprendente. Ma l’innovazione non coincide necessariamente con la tecnologia: può consistere anche nella capacità di trovare linguaggi nuovi, di rendere accessibile ciò che sembra difficile, di educare alla comprensione anziché al consumo frettoloso delle notizie.

È una sfida che per Popotus si è fatta ancora più impegnativa negli ultimi anni. Non basta più spiegare ai bambini che cosa succede nel mondo: occorre aiutarli a distinguere i fatti dalle opinioni, le notizie dalle invenzioni, le informazioni attendibili dalle manipolazioni. Insegnare a interrogarsi sulle fonti, a verificare, a non accontentarsi della prima risposta. E insieme continuare a coltivare il piacere della lettura, anche attraverso scelte grafiche attente all’accessibilità: dal 2022 Popotus utilizza un carattere ad alta leggibilità, per facilitare l’incontro con la pagina scritta anche a chi ha maggiori difficoltà.

La nuova sezione del prestigioso premio, promossa dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, ha riunito esperienze molto diverse, accomunate dall’attenzione alle trasformazioni della comunicazione e della conoscenza.

Insieme a Popotus sono stati premiati padre Paolo Benanti, teologo francescano ed esperto di etica delle tecnologie; la Sapienza Università di Roma; Silvia Calandrelli, direttrice Rai per la Sostenibilità e coordinatrice del Comitato permanente Rai per l’intelligenza artificiale; Martina Pennisi, giornalista del Corriere della Sera esperta di innovazione digitale; e il libro AI come ansIA, di Sonia Montegiove, dedicato all’educazione dei più giovani all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale.

A presiedere la giuria il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini, affiancato tra gli altri da Gianni Letta, Alessandra De Marco, Simona Agnes, Antonio Porro e Francesco De Sanctis, presidente della Fondazione. La cerimonia ha ospitato anche una lectio magistralis di padre Benanti sul tema «Tecnologie dal volto umano: le sfide dell’IA».

La Fondazione De Sanctis, nata nel 2007 per custodire e valorizzare l’eredità culturale del grande critico letterario e ministro dell’Istruzione, ha progressivamente ampliato gli ambiti del Premio, istituito nel 2009. La nuova sezione guarda alle sfide che attendono l’informazione e l’editoria, in un’epoca in cui produrre contenuti è sempre più facile, mentre riconoscerne il valore e l’attendibilità diventa sempre più difficile. Questa la motivazione del premio: «Popotus ha rappresentato una delle più innovative iniziative italiane di informazione destinate alle nuove generazioni anticipando di anni le discussioni sull’educazione ai media e sullo sviluppo del pensiero critico. Con l’iniziativa Popotus in classe avviata nel 2003 e che oggi coinvolge 2.500 scuole primarie, per un totale di 55mila bambini bambini, è stata svolta una pionieristica azione di educazione ai media. Negli ultimi anni Popotus si è evoluto in un ecosistema educativo innovativo che integra giornalismo, scuola, strumenti digitali, podcast, approfondimenti multimediali, ricerca accademica. In anni in cui il termine media literacy non era ancora entrato nelle politiche educative, Popotus ha promosso la comprensione dei linguaggi dell’informazione, la verifica delle fonti, il confronto tra punti di vista e la costruzione di un’autonoma capacità di giudizio. Oggi nell’epoca delle piattaforme digitali, delle fake news e dell’intelligenza artificiale generativa, quell’intuizione appare particolarmente lungimirante per avere posto al centro non soltanto l’accesso alle informazioni ma la capacità di comprenderle, capirne l’importanza e utilizzarle responsabilmente. Per il contributo offerto in oltre trent’anni alla crescita culturale e civile delle nuove generazioni e per il ruolo pionieristico svolto nell’ambito della media literacy e della educazione alla cittadinanza informativa, Popotus merita la menzione speciale “a scuola di notizie”».