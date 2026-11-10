Dopo il Midterm Trump cerca la rivincita. Ma per la pace in Ucraina è indispensabile l'Europa

E ora, dopo le elezioni di midterm, che cosa succederà in Ucraina, assieme all'Iran, uno dei due fronti principali di questa terza Guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo? Il vertice trilaterale di Abu Dhabi tra delegati di Russia, Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti è il primo atto diplomatico dopo le elezioni di midterm. L’ultimo round diplomatico fu a Ginevra il 17 e 18 febbraio, concluso senza una svolta politica, ma con progressi tecnici per un monitoraggio statunitense di un eventuale cessate il fuoco.

Il vertice di Abu Dhabi di oggi e domani è quindi il primo test della politica estera americana dopo lo schiaffo ricevuto martedì da Trump nelle urne. Se molti hanno previsto una nuova escalation in Iran, non è da escludere che la sconfitta interna induca Trump ad approfondire quel «rapporto speciale» – la definizione è di Zelensky – con Putin. I segnali non mancano: in primo luogo il vertice di Anchorage del 15 agosto 2025 e poi le numerose telefonate, l’ultima del 9 ottobre scorso, che hanno suggellato il controverso “patto del diesel”. Un accordo dal valore più politico che economico che ad Abu Dhabi potrebbe però servire proprio a cementare il «rapporto speciale» tra l’anatra zoppa di Washington e l’autocrate del Cremlino.

La domanda di fondo in questa trattativa che si potrebbe riaprire è se Trump, in ansia da rivincita, accentuerà le pressioni per dettare all’Ucraina condizioni di pace che rispecchino, nei fatti, gli interessi della Casa Bianca e del Cremlino. Una trattativa complessa ma che si è sempre arenata contro due scogli. Il primo nodo sono le questioni territoriali: Putin ha ribadito di non voler cambiare gli obiettivi dell’”operazione militare speciale” – vale a dire tutto il Donbass – con il presidente ucraino che, sempre più sotto pressione, a metà ottobre si è detto disposto a un congelamento dell'attuale linea del fronte come preambolo a un negoziato. Il secondo nodo è quello delle garanzie che Kiev chiede per monitorare una tregua da consolidare in passi successivi per fermare la “guerra totale” contro i civili e gli impianti energetici. «Una pace non può essere una resa per l’Ucraina», ha chiarito Zelensky al primo annuncio di un trilaterale subito appoggiato dal cancelliere tedesco Merz. Posizione del tutto condivisa, ormai da tempo, dall’inquilino dell’Eliseo Macron alla guida con la Gran Bretagna dei Volenterosi. Ecco, allora, il possibile punto di svolta di Abu Dhabi: reali garanzie, dopo due anni di “disruption” delle relazioni internazionali atlantiche da parte di Trump, non possono che essere date dall’Europa. L’attivismo, in questi giorni di vigilia, dell’inviato della Casa Bianca Jared Kushner mostrano segnali di riavvicinamento con l’Ue dopo le accuse di Mosca ai «guerrafondai» europei. Quel che sinora si è ottenuto è la promessa di un incontro a margine del trilaterale tra l’inviato Usa e diplomatici europei: E3 e Italia, Ue e Nato. Un mezzo passo in avanti, ma ancora troppo poco.

La “conditio sine qua non” per avviare il negoziato potrebbe essere il classico “aggiungi un posto” al tavolo dei negoziati. E la nuova sedia, di un Quadrilaterale, deve essere occupata dal delegato europeo che la premier Giorgia Meloni ha chiesto nei giorni scorsi con una lettera al presidente del Consiglio europeo Costa. Se la riluttanza dei Paesi baltici è nota, la presenza di un rappresentante unico simbolo di una politica estera europea almeno in fieri, sarebbe in realtà un segnale decisivo. Ricordiamoci che nel centro di Kiev i caduti in guerra sono celebrati in quella che nel 2013 chiamavamo tutti “Euromaidan”, la piazza della rivolta scoppiata dopo che il presidente Viktor Janukovyè sospese l’Accordo di associazione con l’Unione europea. Un sogno di libertà e giustizia che, per non essere tradito, diventa ora responsabilità politica.

«La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano», diceva nella premessa nel 1950 la Dichiarazione Schuman, atto fondativo della Ceca. Aggiornare questo principio nel corso della Terza guerra mondiale a pezzi rappresenta la sfida per la sopravvivenza stessa dell’Ue sullo scenario internazionale. Come ha detto l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas, «non ci può essere nessun accordo sull'Ucraina senza l'Europa». E non ci può essere un accordo in Ucraina, capace di scongiurare altre morti e distruzione, senza quella sedia in più al tavolo di Abu Dhabi.

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