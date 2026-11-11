Vigneti e cantine: le storie dei nonni e dei nipoti che sfidano l'esodo dalla Sicilia

Gli sono serviti più di cinquant’anni e il successo di una vita lontana per capire che nessun traguardo vale quanto il luogo a cui si appartiene veramente nel profondo. Per questa ragione Totò Navarra, 75 anni, non si è accontentato dei ricordi. E proprio quando il tempo invita al riposo, lui nel 2019 ha scelto di piantare la speranza tra la vite e il silenzio di una collina dimenticata. Siamo nelle colline tra Butera, Mazzarino e Riesi, entroterra di Caltanissetta e qui ha affondato le mani nodose nella zolla secca, promettendo al futuro un vigneto verde dove la sua storia potesse intrecciarsi con i sogni dei nipoti, figli del figlio Salvatore. «Restate in Sicilia, non andate via come ho fatto io», si appella loro, ora che è rientrato da Londra dove ha cominciato piegando la schiena come giardiniere, prima di fondare un’azienda leader nel settore dei multiservizi. E tra i suoi nipoti, c’è Totò, suo omonimo, che a 26 anni, dopo aver studiato in Italia e all’estero, ha scelto di rientrare per raccogliere il testimone. «Tornare sull’Isola non è stato un compromesso al ribasso né una rinuncia alle ambizioni metropolitane, ma un gesto d’amore e di visione consapevole», racconta mentre sistema l’uva appena raccolta nelle cassette.

«Qui raccogliamo a mano e naturalmente, assieme agli operai ci siamo noi. Serve sporcarsi le mani nel vero senso della parola e questo tante volte fa pensare che questa terra è un confine da cui scappare, ma non è così perché ci sono centinaia di opportunità, basta studiarle e coglierle». Ora insieme con la sua famiglia si occupa delle Tenute Navarra, 175 ettari di filari che si snodano «lungo questa collina abbandonata per oltre trent’anni», ricorda nostalgico Totò senior, mentre compie un giro con le braccia attorno ai suoi vigneti. «Dove c’erano il degrado e l’oblio tipico nel passato di queste aree interne, da sempre segnate dalla fuga dei giovani e dallo spopolamento», prosegue il nonno, si può intuire «una possibilità di rinascita da piantare». Non soltanto un’impresa vitivinicola, ma «un atto di resistenza civile e di profondo amore per le mie radici. Mettere in piedi un vigneto a quest’età in una zona che prima era dimenticata vuol dire rispondere a una chiamata etica, offrire cioè una speranza e un’opportunità concreta alle future generazioni», sorride. Il suo percorso dimostra come il rientro in Sicilia non ha età e che riscattare le aree interne con visione, lavoro, alleanza tra giovani è possibile. «Se non piantiamo radici forti per i nostri figli, l’emigrazione resta l’unica condanna. La verità è che sono tornato perché qui c’era una parte di me che non era mai partita», ammette mentre tiene d’occhio gli stagionali. «Sono posti di lavoro questi», aggiunge. «In qualche modo volevo restituire alla Sicilia ciò che la vita mi aveva dato e sono sereno di sapere che il mio progetto agricolo è stato raccolto dalla mia famiglia». «Il ritorno di mio nonno è l’inizio della nostra storia», si intromette Totò senior. «Lavorare qui significa dare futuro alla sua scelta e portare i nostri vini nel mondo, facendo conoscere la Sicilia da cui tutto è cominciato mi rende orgoglioso. Abbiamo commesse in Europa e nel mondo. Mio nonno non è tornato per riposare, ma per insegnarci a lottare qui», dice fiero Totò Junior. «Accettare la sua sfida per me vuol dire dimostrare che la Sicilia non è una terra da cui fuggire, ma anzi qui c’è un futuro da costruire insieme».

Da sinistra, Leoluca e Pietro Pollara, rispettivamente di 38 e 33 anni

Che si tratti di un nuovo inizio come per la famiglia Navarra o di raccogliere il testimone di un’azienda ultracentenaria, poco cambia quando il riscatto siciliano ha il volto di chi sceglie con orgoglio di restare. Come nel caso dei fratelli Pietro e Leoluca Pollara, 33 e 38 anni, che a Corleone, Palermo, alla guida dell’azienda “Principe di Corleone” con il padre Vincenzo, la zia Lea e i cugini Chiara e Gaetano sentono di avere assunto una precisa responsabilità imprenditoriale perché «raccogliere l’eredità della nostra famiglia», dicono «non è mai stato un dovere passivo, ma un gesto di profonda fiducia nel futuro della Sicilia». Fondata nel 1892 dal nonno Giuseppe Pollara, la loro cantina, quasi un milione di bottiglie l’anno, è oggi nelle mani di questa nuova generazione per «un atto d’amore consapevole e una scommessa che proiettiamo al futuro», commentano. «Mentre molti nostri coetanei cercano opportunità altrove, noi abbiamo scelto di restare e investire qui ogni giorno, unendo una storia di oltre un secolo all’innovazione. Guidare “Principe di Corleone” è la dimostrazione che l’entroterra isolano sa esprimere leadership competitive nel mondo». E dal suo ombelico, la Sicilia, non si scappa più. Anzi, calici alla mano, da qui si parte alla sua conquista.