L'epilogo (clamoroso) dell'inchiesta sull'urbanistica a Milano: chiesta l'archiviazione per Sala, Catella e Boeri

La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta del 27 giugno 2025 sull’urbanistica milanese. Quella che riguarda(va) il cosiddetto Pgt ombra, «il programma di intensiva speculazione edilizia» dei nove svincoli tutto intorno a Milano. Poi lo stadio e il quartiere San Siro, il progetto Corti di Bayres (corso Buenos Aires), l’intervento Goccia-Bovisa (Politecnico). E ancora: via Palizzi, via Pisani e via Gardella, portali di Gioia e Tortona 25, Bastioni di Porta Nuova, Pirellino e Torre Botanica, Porta Romana e Scali Ferroviari. Praticamente l’urbanistica di mezza Milano. Falso, induzione indebita e corruzione i reati che erano stati contestati agli indagati (anche arrestati, prima della loro scarcerazione, in seguito alla decisione del Riesame). I destinatari della richiesta di archiviazione (su cui ora dovrà pronunciarsi il gip) sono il ceo e fondatore di Coima Manfredi Catella, l’ex assessore del Comune di Milano (che si dimise dalla carica in seguito all’indagine) Gianfranco Tancredi, il costruttore Andrea Bezziccheri, l’architetto Alessandro Scandurra (membro della commissione paesaggio), il manager Federico Pella, e l’ex presidente della stessa commissione Giuseppe Marinoni. Tra gli indagati anche l’architetto Stefano Boeri e, con l’ipotesi di induzione indebita, il sindaco di Milano, Beppe Sala. Per la vicenda Pirellino, l'ipotesi era che Catella e Boeri avrebbero fatto pressioni, attraverso contatti con Tancredi e Sala, per arrivare ad un parere favorevole al progetto da parte della Commissione paesaggio guidata da Marinoni.

Il tribunale del Riesame aveva in un primo tempo riconosciuto «le pressioni abusive», ma senza riconoscere «alcun vantaggio personale, le pressioni essendo esclusivamente sostenute dal debito di riconoscenza che Marinoni sapeva di avere con Tancredi, nonché sulla sudditanza che, a sua volta, il coinvolgimento dei più alti rappresentanti del Comune– fra cui il sindaco Giuseppe Sala– era in grado di esercitare». La procura aveva impugnato questa decisione e la Cassazione il 21 novembre 2025 si era pronunciato confermando la decisione e non riconoscendo nemmeno più «sufficientemente provato il debito di riconoscenza» dell’ex presidente della commissione paesaggio verso l’allora assessore, nei cui confronti erano già cadute per decisione del Riesame anche le accuse di falso in concorso con lo stesso Marinoni sul presunto conflitto di interessi dell’architetto, nominato presidente della commissione paesaggio.

Per quanto riguarda i rapporti con il manager della società J+S, Federico Pella, anche qui c’era già un’ordinanza del Tribunale che riconosceva che «non appare tuttavia individuabile con chiarezza uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio», e nemmeno «l’omessa astensione» nelle decisioni della commissione paesaggio poteva considerarsi tale perché «l’accordo contrattuale lecito che determina la situazione di conflitto di interessi e l’obbligo di astenersi del pubblico ufficiale non assume più alcuna rilevanza penale per effetto della depenalizzazione del reato di abuso di ufficio». Riguardo in particolare ai progetti urbanistici di «via Pisani» e «via Palizzi» viene in particolare sottolineata «la debolezza degli indizi incentrati sul rinvenimento nel pc di Marinoni di un file Excel con delle annotazioni di cifre che si si assumono riferite a pagamenti riscossi dal Marinoni (“25.000 a Palizzi Pisani” e “30.000 Palizzi Pisani”) e versati dal Pella».

Tra l’architetto Scandurra e i suoi imprenditori di riferimento (Catella e Bezziccheri) poi non è stata dimostrata «nell’arco dei due mandati in seno alla commissione del paesaggio una convenzione» che « postulava l’esercizio pregiudizievolmente favorevole ai privati dei poteri attribuiti al pubblico ufficiale». Inoltre «Non risulta adeguatamente indagata la genesi del patto corruttivo», né «dimostrata l’illiceità dei rapporti tra Scandurra e i costruttori Coima Sgr, Kryalos Sgr, Castello Sgr/Varallo Re Costruction srl, Egidio Holding srl e le imprese di Bezziccheri». In sintesi «l’indagine in esame risulta in concreto carente la prova del patto corruttivo».

In seguito a tutti questi motivi elencati nelle successive decisioni del Riesame e della Cassazione «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna», scrive la Procura che chiede così al gip l’archiviazione. «È difficile, per chi non vive direttamente queste situazioni, immaginare l'amarezza che lasciano, soprattutto quando si è consapevoli di aver fatto soltanto il proprio dovere». Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Chi si dedica all’interesse pubblico deve, purtroppo, essere pronto a pagare questo prezzo», conclude. «È l’epilogo di una vicenda giudiziaria che, per oltre un anno, ha sottoposto la Società e le sue persone a una delle prove più impegnative che un’organizzazione possa affrontare, sia sul piano professionale sia su quello umano», scrive Manfredi Catella. «Per alcuni finisce l’incubo giudiziario, per le famiglie sospese continua quello dell’attesa», scrive Filippo Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese, le cui abitazioni, nei cantieri sequestrati, non fanno parte di questa tranche dell’urbanistica milanese.