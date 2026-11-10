Fuggi-fuggi dal Sud: perché la crescita del Mezzogiorno è appesa a un filo

Nuvoloni all'orizzonte per il Sud. È in arrivo una pericolosa inversione di tendenza. La fine del Pnrr, le risorse per la coesione nel nuovo bilancio europeo (6,4 miliardi in meno) e il carovita preoccupano il Mezzogiorno. Che nel 2026 dovrebbe continuare a crescere, sia pur di poco, più del Centro-Nord, con un incremento del PIL dello 0,9%, contro lo 0,8%. Ma nel 2027 questo andamento dovrebbe tendere ad annullarsi: la crescita meridionale rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord. È quanto emerge dal Rapporto SVIMEZ 2026 «L'economia e la società del Mezzogiorno», illustrato questa mattina a Montecitorio dal direttore, Luca Bianchi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del presidente della Camera, Lorenzo Fontana e del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti. Tra gli altri, c'erano anche Luigi Sbarra, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, Maurizio Tarquini, direttore generale di Confindustria e Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli. Mentre ha partecipato in videocollegamento anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Negli ultimi quattro anni il Sud ha corso: tra il 2021 e il 2025, il Pil del Mezzogiorno è cresciuto cumulativamente del 9,5%, contro il +6,6% del Centro-Nord e il +7,2% della media nazionale. Anche nel 2025, pur con un'economia in rallentamento, il Sud ha fatto meglio del resto del Paese: +0,7% contro +0,5%. Decisivi gli stimoli di Superbonus e Pnrr: per il Piano la Svimez stima un Pil meridionale superiore del 2,6% rispetto allo scenario senza intervento nel 2026 (2% nel Centro-Nord) e ancora del 2,3% nel 2030. Inoltre, il Pnrr ha dimostrato che i ritardi di capacità amministrativa possono essere ridotti: i tempi di realizzazione dei progetti si accorciano in media del 45%, e del 55,1% nel Mezzogiorno (32,2% al Nord, 40,5% al Centro). Segnali incoraggianti anche dalla Zes Unica che sostiene gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno (4,2 miliardi di investimenti, un quarto nel Cleantech).

Ma è proprio il progressivo esaurimento dell'impulso straordinario del Pnrr che rischia di trasformare tutto in un fuoco di paglia. Il pericolo, secondo il rapporto, è che, venuto meno il sostegno straordinario agli investimenti, tornino a prevalere le debolezze strutturali che hanno storicamente frenato la crescita del Mezzogiorno. Una preoccupazione che si intensifica guardando alla proposta di Quadro finanziario pluriennale europeo (2028-2034), dove le risorse per la coesione scenderebbero dal 33% al 23%. Per le regioni italiane meno sviluppate significherebbe 6,4 miliardi in meno (-21%). Il tutto in un quadro che, nonostante la crescita degli ultimi anni, mantiene delle criticità. Se è vero, infatti, che sul fronte del lavoro, nel secondo trimestre 2026, il Mezzogiorno abbia registrato una crescita dell’occupazione superiore al resto del Paese, con 643 mila occupati in più rispetto al 2021, è altrettanto vero che di questi, soltanto 70 mila sono giovani con meno di 35 anni.

Ma il lavoro non basta a proteggere dalla povertà. Il caro-energia e l'inflazione pesano di più sulle famiglie fragili del Sud. Nel Mezzogiorno il 19,5% degli occupati vive in famiglie a rischio povertà (6,8% nel Centro-Nord): circa 1,2 milioni di lavoratori poveri, oltre la metà del totale nazionale. Il 23,3% dei dipendenti meridionali, oltre 1,1 milioni, guadagna meno di 9 euro lordi l'ora (12,7% nel Centro-Nord), con punte del 69% in agricoltura. Il 49,9% dei minori meridionali, circa 1,7 milioni, vive in famiglie che non potrebbero affrontare una spesa imprevista (27% nel Centro-Nord). Il 24,2% delle persone economicamente fragili del Sud ha rinunciato a visite o accertamenti specialistici; 1,1 milioni di famiglie meridionali (13,6%), quasi il doppio del Centro-Nord (7,1%) è in povertà energetica. Anche il cambiamento climatico incide: un mese criticamente caldo si associa a una mortalità mensile più alta del 5,5% al Sud, contro l'1,7% nel Centro-Nord. Nel periodo 2020-2024 il Mezzogiorno ha registrato 5,9 mesi critici di siccità l’anno, contro circa 3 mesi nel Centro-Nord. Eppure, sottolinea la Svimez, la transizione energetica passa proprio dal Sud: «Investire nel Sud ridurrebbe il costo dell'energia e rafforzerebbe la competitività dell'industria italiana».

Nel frattempo, continua l'emigrazione dei giovani. Nel quinquennio 2021-2025 il Sud ha perso circa 154 mila 25-34enni negli scambi con il Centro-Nord; nell’ultimo triennio anche il Centro-Nord ha registrato un saldo netto negativo con l’estero di oltre 36mila laureati under 35. Cresce anche l’emigrazione di donne laureate, 16mila dal sud verso il nord e 10mila dal nord verso l’estero. Tra il 2000 e il 2024 il costo formativo dei laureati trasferiti, tra Centro-Nord ed estero, ha generato un saldo negativo per il Sud di circa 135 miliardi. Tra il 2026 e il 2040 la popolazione sotto i 15 anni del Mezzogiorno diminuirà del 26% (da 2,4 a 1,7 milioni). Numeri che raccontano concretamente lo spopolamento di molte aree meridionali. Un processo che Svimez invita a contrastare investendo nella scuola. Sulla questione giovanile il faro è puntato anche sulle residenze universitarie. Due su dieci sono state costruite in città senza ateneo. Dei 952 interventi Pnrr, circa il 18% dei posti finanziati (11.284) si trova in comuni privi di sedi universitarie, per lo più nella prima cintura entro 10 km dall'ateneo più vicino. Riflettori accesi anche sull'autonomia differenziata. Il rischio è un aumento ulteriore della mobilità sanitaria.

Per il direttore della Svimez, Luca Bianchi, è necessario rendere «ordinario» tutto ciò che ha funzionato nel Pnrr. «Il Governo - ha sottolineato - deve fare battaglia in Europa per dare continuità al ciclo di investimenti e per difendere le politiche di coesione europea. Con una maggiore attenzione a giovani e donne, le fasce della popolazione che sono più svantaggiate a livello nazionale e che diventano delle vere e proprie emergenze nel Mezzogiorno».