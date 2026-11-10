Il negoziato per l'Ucraina ha un formato "3+1". Ecco chi siederà oggi al tavolo

Anche l’Europa ai colloqui di Abu Dhabi sull’Ucraina. E nella delegazione, oltre ai tecnici di Bruxelles, con i rappresentanti di Germania, Francia, Gran Bretagna – il formato E3 – pure un inviato dall’Italia a costituire un inedito E4.

Dopo nove mesi di stallo oggi negli Emirati Arabi si riparte da un trilaterale ma allargato, per ora solo “virtualmente”, a Bruxelles. La presenza dell’Ue, dopo una telefonata con Volodymyr Zelensky, è confermata via social da Ursula von der Leyen: «Abbiamo discusso degli sforzi di pace in corso e dei colloqui di Abu Dhabi di questa settimana, ai quali l’Ue sarà presente insieme ai nostri partner», afferma la presidente della Commissione in partenza per Romania e Bulgaria dove discuterà di navigazione nel Mar Nero. Ad Abu Dhabi, quindi, una delegazione di Consiglio e Commissione affiancherà Francia, Germania e Regno Unito. Prevista anche la partecipazione della Nato con il capo di Gabinetto, Geoffrey Van Leeuwen. Per il Consiglio europeo sarà presente Anna-Maria Boura, consigliera per la politica estera di Antonio Costa, per la Commissione il capo di gabinetto Bjorn Seibert.

Una presenza europea “benedetta” da Jared Kushner. Per raggiungere una pace duratura in Ucraina servono «contatti diretti tra la Russia e l’Europa», scrive su X l’inviato speciale della Casa Bianca. Trump, fa sapere Kushner, vuole trovare una «soluzione negoziata» per arrivare a una «pace duratura». Ed è lo stesso Kushner a confermare, prima del trilaterale di oggi e domani, incontri assieme a Steve Witkoff con «i nostri partner di Ucraina, Ue, Nato, Germania, Francia, Regno Unito e Italia». Se non è un invito ufficiale al tavolo del negoziato, poco ci manca.

Invito che non piace assolutamente al Cremlino: quelli di Abu Dhabi sono «negoziati trilaterali tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti» precisa subito il portavoce Peskov. Quanto alla presenza europea «gli americani hanno i loro canali di comunicazione con gli europei e così anche gli ucraini». Insomma, per Mosca si tratta di un «meccanismo di coordinamento» senza che questo comporti un cambiamento del format negoziale. Porta sbarrata dunque, almeno per ora, a una trattativa diretta anche con Bruxelles.

Ben diversa accoglienza al Cremlino per queste parole di Trump in una intervista a Cbs News: «Credo che la guerra finirà, e finirà presto». E poi ha aggiunto: alla fine della guerra «l'Ucraina avrà una configurazione territoriale un po’ diversa». «L'Ucraina è già un Paese diverso dal punto di vista geografico, le realtà sul campo sono ovvie», la replica sempre del portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Nuovi assetti territoriali che piacciono certamente a Mosca e di cui si parlerà certamente al tavolo di Abu Dhabi.

Un braccio di ferro, e non solo diplomatico. Sono iniziate ieri in Polonia le esercitazioni militari dei Volenterosi. Una iniziativa che certamente ha irritato la Russia: «La militarizzazione dell'Europa continua, la spesa militare è in aumento e le esercitazioni simulano in modo esemplare un'offensiva verso Est» ha dichiarato il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Serghei Shoigu. Sono «provocazioni» che «si verificano regolarmente nelle zone di confine», ha concluso Shoigu.

Intanto sul terreno continua lo stillicidio di violenza. È salito a sette feriti il bilancio del raid russo a Kremenchuk. Secondo l’ong Inclusion Without Limits un centro di riabilitazione per minori è stato «completamente distrutto». Nessuna conferma è giunta sinora dall’amministrazione militare di Poltava. Tre persone sono morte invece per un raid russo ieri su Odessa. Secondo le autorità locali è stato colpito un magazzino di cibo per le scuole e gli asili locali. L’Ucraina ha invece bombardato con un massiccio attacco la seconda raffineria di petrolio più grande della Russia a Kirishi, nell’oblast di Leningrado.

Infine Zelensky ha denunciato che la Russia ha sfruttato la tregua umanitaria conclusa il primo novembre ad Oleshky per compiere una «rotazione di uomini e mezzi militari sulla riva sinistra del Dnipro».

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