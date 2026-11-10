In Mostra alle Terme di Diocleziano le opere del sisma Centro Italia recuperate dalle macerie

La Madonna della Misericordia di Camerino, la Madonna vestita di Campi Alto a Norcia, il reliquiario della Filetta di Amatrice. Così come le statuette votive di kourotrophos, figure femminili legate alla maternità e alla protezione dei bambini. Sono queste alcune delle opere recuperate tra le macerie del Centro Italia del 2016, restaurate e oggi restituite alla comunità che saranno in mostra dall’11 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 al Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano con ingresso gratuito per i residenti e i nati nelle regioni del cratere: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La mostra “Cratere 2016 | 2026 - Storie di comunità e ricostruzioni” è promossa dal ministero della Cultura e dalla Struttura del commissario straordinario Sisma 2016, nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura, su progetto del Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa) e dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP).

A dieci anni dal terremoto che ha sconvolto il Centro Italia, il patrimonio culturale di quei territori diventa protagonista di un racconto di ricostruzione, memoria e rinascita, anche per dimostrare il valore storico artistico di quelle opere spesso conosciute solo dagli addetti ai lavori o dai cittadini di quelle montagne che ne venerano il culto. «A dieci anni da quella notte, il nostro primo pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, alle quali rinnoviamo la nostra vicinanza. La mostra che inauguriamo oggi ci invita a riflettere sui risultati raggiunti e sulle prospettive che intendiamo offrire alle popolazioni dell’Appennino centrale - ha spiegato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, durante il taglio del nastro -. Recuperare un bene culturale significa intervenire sulla sua consistenza materiale e, allo stesso tempo, riconsegnare ai cittadini un riferimento della propria storia. Le immagini e le testimonianze ci rammentano la determinazione di quanti hanno scelto di non abbandonare le proprie radici e la generosità dei volontari che accorsero in aiuto delle popolazioni colpite. Il nostro impegno è restituire a questi territori le condizioni per crescere, accogliere nuove generazioni e vedere germogliare nuove possibilità».

La Madonna vestita di Campi Alto di Norcia. Foto: Struttura commissario sisma 2016

La mostra nasce dalla volontà di raccontare non soltanto ciò che il terremoto ha distrutto, ma soprattutto ciò che è stato salvato, ricostruito e restituito alle comunità. Perché la ricostruzione di un territorio non si esaurisce nel recupero degli edifici e delle infrastrutture, ma comprende la salvaguardia della memoria collettiva, delle tradizioni, dei luoghi di culto e delle opere d’arte che rappresentano l’identità delle popolazioni. «Il progetto promosso insieme al ministero della Cultura per i territori del cratere rappresenta un tassello importante di un percorso che la Struttura commissariale porta avanti ogni giorno insieme alle comunità colpite dal sisma. I dati del Rapporto Ricostruzione 2026 ci dicono che la ricostruzione privata, nell'intero cratere, sta avanzando concretamente, con quasi 15.000 cantieri già conclusi su oltre 23.000 autorizzati - ha aggiunto il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli - un risultato importante, pur consapevoli che restano ancora ottomila cantieri aperti su cui continuare a lavorare con determinazione. Ma la ricostruzione non è fatta solo di edifici e cantieri: è anche, e soprattutto, recupero di identità, di memoria e di legami tra le persone e i loro luoghi. Il lavoro di ricerca e tutela portato avanti dal Ministero della Cultura, insieme al contributo che come Struttura Commissariale abbiamo offerto in termini di dati, cartografie e conoscenza dei territori, restituisce proprio questo: la dimensione umana e culturale di una ricostruzione che continua. La mostra è un’occasione preziosa per raccontare cosa significhi davvero ricostruire, non solo le mura, ma le comunità».

Il bilancio del patrimonio culturale danneggiato

Il bilancio dei danni al patrimonio culturale restituisce la dimensione della sfida affrontata in questi dieci anni: oltre 20mila beni mobili danneggiati, 4.500 metri lineari di archivi e più di 10mila volumi coinvolti. Dal 2017 sono stati autorizzati 504 interventi, dei quali 405, oltre l’80%, riguardano edifici di culto. Un lavoro che ha coinvolto Soprintendenze, musei, restauratori e istituzioni culturali, consentendo di mettere in sicurezza, restaurare e restituire alle comunità beni di straordinario valore storico e identitario. Un contributo al recupero è arrivato anche dall’Art Bonus per il terremoto, attraverso il quale dal 2017 sono state avviate 33 raccolte fondi per un valore complessivo di 4,16 milioni di euro, grazie al concorso di risorse ministeriali e donazioni private.

Un momento della conferenza stampa di presentazione della mostra. Foto: Struttura commissario Sisma 2016

Il patrimonio immateriale

Particolare attenzione è dedicata al patrimonio immateriale, alle storie delle persone e alla memoria delle comunità. Attraverso una ricerca demoetnoantropologica condotta dall’Istituto centrale per il patrimonio immateriale ad Amatrice, Camerino, Norcia e Campotosto, sono state raccolte interviste, testimonianze, immagini, paesaggi sonori e racconti di vita. Un lavoro che consente di documentare non soltanto le conseguenze del terremoto, ma anche la capacità delle popolazioni di custodire e trasmettere la propria identità. Ad Amatrice, sette brevi documentari raccontano attraverso le voci degli abitanti i gesti, i saperi e la quotidianità del post-terremoto. A Camerino, sei postazioni audio, fotografie e una videoinstallazione esplorano le nuove forme dell’abitare e il rapporto tra memoria individuale e collettiva. A Campotosto, una stanza immersiva restituisce i suoni della natura, della pastorizia, dell’artigianato e dei cantieri della ricostruzione, insieme alle tradizioni dei poeti a braccio. A Norcia, una mappa multimediale racconta le iniziative di aggregazione e i progetti nati dal basso per sostenere la vita delle comunità, valorizzare il patrimonio naturale e culturale e creare nuove opportunità di sviluppo.

Una statuetta votiva di kourotrophos. Foto: Struttura commissario sisma 2016

Il percorso espositivo

Il percorso espositivo mette al centro il patrimonio materiale e immateriale dell’Appennino centrale, attraverso opere d’arte, testimonianze audiovisive, documenti, oggetti della vita quotidiana e lavori di artisti contemporanei. Un racconto articolato in sei sezioni, dalle terre e comunità alla frattura provocata dal sisma, dalle reazioni delle popolazioni al recupero della memoria e del patrimonio, fino alla ricostruzione e alle espressioni artistiche delle comunità. Un itinerario che restituisce la complessità di un territorio nel quale la cultura ha rappresentato, fin dai primi momenti dell’emergenza, uno strumento fondamentale di coesione e di ricostruzione sociale.