"Il sogno spezzato" di Piersanti Mattarella in mostra a Torino

Alle Gallerie d'Italia un progetto digitale che racconta l'orizzonte politico e familiare dell'esponente Dc e presidente della Regione Siciliana ucciso dalla mafia il 6 gennaio del 1980. Un long reel con 200 immagini, video e documenti fra impegno civile e storia familiare

Il 6 gennaio del 1980 Piersanti Mattarella, 44 anni, presidente della Regione Siciliana ed esponente di punta della Dc, venne assassinato a Palermo, in via Libertà, mente usciva da casa con la sua auto per andare alla messa dell’Epifania. Era con la moglie Irma Chiazzese (rimasta ferita), la figlia Maria e la suocera. Quel giorno si spezzò il suo sogno politico e anche il cammino di una Sicilia libera. È quel “Sogno spezzato”, pubblico e familiare, che le Gallerie d’Italia di Torino raccontano (dal 10 novembre al 6 gennaio) in un progetto digitale promosso da Fondazione Sicilia in collaborazione con Intesa Sanpaolo dedicato a uno dei protagonisti più significativi della storia politica italiana del secondo Novecento. Un album fotografico che scorre fra le pareti dell’istituzione fotografica torinese attraverso un “Long reel” composto da circa duecento fotografie provenienti dagli album di famiglia e selezionate personalmente da Bernardo Mattarella, figlio di Piersanti, il cui contributo è stato fondamentale per la ricostruzione storica e documentaria della mostra: «Ero nella pancia di mia mamma…», ha raccontato presentando il progetto. La foto ha cui è più legato è il matrimonio dei genitori. Un ricordo personale, che dice molto dello spirito con cui è stato costruito il racconto: andare oltre la figura pubblica e il tragico epilogo per ritrovare l’uomo, il padre.

Un progetto che parte dall’esposizione curata da Sergio Intorre ed Elvira Terranova, realizzata nel 2025 a Villa Zito, a Palermo, in occasione del novantesimo anniversario della nascita di Piersanti Mattarella e che ha poi girato, in questi anni, in altre città. La nuova versione torinese arricchisce il racconto con documenti, video, contenuti multimediali e apparati didattici, pensati soprattutto per coinvolgere le scuole e le giovani generazioni. «Le Gallerie d’Italia dedicano particolare attenzione alla didattica, nella consapevolezza che il museo sia un luogo di formazione e di crescita civile», ha sottolineato Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia. «Accogliere nella Sala Immersiva "Il sogno spezzato di Piersanti Mattarella" significa offrire alle scuole e ai più giovani un’occasione per approfondire, attraverso il linguaggio immediato delle immagini, in un contesto multimediale, una figura esemplare per il suo impegno in difesa della democrazia e della legalità».

Le immagini ripercorrono l'intera vita di Mattarella: dalla formazione nella Gioventù dell'Azione Cattolica agli esordi in politica, fino agli anni della Presidenza della Regione Siciliana. Ci sono Aldo Moro, Sandro Pertini e Roy Jenkins. Ci sono gli incontri istituzionali, la politica, gli anni alla guida della Regione Siciliana. Ma anche il matrimonio, le vacanze, le cerimonie di famiglia e i momenti trascorsi con gli amici. È proprio questo intreccio fra vita pubblica e privata a restituire il ritratto più completo di un uomo la cui storia fu interrotta dalla violenza mafiosa. «Mattarella fu un maestro di politica – ha ricordato Giovanni Grasso, autore di una biografia di Piersanti Mattarella e portavoce del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fratello di Piersanti – un esempio di concretezza, di lucidità e di visione. L’assassinio ha spezzato anche il sogno di rinnovamento per la Sicilia che da allora è tornata indietro e non si è più pienamente risollevata».

"Il sogno spezzato" è allora un’opportunità soprattutto per i più giovani per riflettere su una pagina politica e storica che ha segnato un’epoca, non solo per la Sicilia. E interrogarsi sul senso della politica e il valore della testimonianza. Oggi.