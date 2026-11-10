Italia-Francia, una partita "persa" anche in economia

Nel nuovo libro di Fiorina Capozzi, la storia 20ennale di acquisizioni, strategie industriali e battaglie finanziarie. Con i francesi capaci di fare sistema, gli italiani divisi e l'Ue indecisa

La rivalità tra Italia e Francia è nota. Anche in campo economico. Dalle banche alle assicurazioni, dall’energia alle telecomunicazioni, dall’industria alimentare al lusso. I “cugini” d’Oltralpe hanno progressivamente consolidato la loro presenza nei settori strategici dell’economia italiana, mentre l’Italia ha spesso faticato a difendere e valorizzare i propri interessi industriali. È questa la storia raccontata da Fiorina Capozzi - giornalista d'inchiesta economico-finanziaria - nel libro Francesi d’Italia. La partita segreta del potere economico fra Italia e Francia, pubblicato da Rubbettino con la prefazione di Davide Giacalone. Un viaggio attraverso oltre 20 anni di operazioni finanziarie, acquisizioni e rapporti di potere che hanno ridisegnato gli equilibri economici tra Roma e Parigi.

Da Bnl a Crédit Agricole, da Parmalat a Edison, fino alle vicende di Telecom Italia, Mediobanca e Generali, il libro ricostruisce le strategie dei grandi gruppi francesi e le debolezze del sistema italiano.

Ma Francesi d’Italia non è soltanto la storia di una conquista economica. È soprattutto una riflessione sul futuro dell’Europa.

Il confronto tra i due Paesi mette in evidenza una differenza fondamentale: la capacità francese di programmare e perseguire nel tempo una strategia industriale, sostenuta da istituzioni e regole relativamente stabili, contro le incertezze di un sistema italiano nel quale le norme cambiano frequentemente, compromettendo la fiducia degli investitori.

La recente vicenda della tassazione degli extraprofitti bancari ripropone una questione centrale: senza certezza delle regole non esistono investimenti di lungo periodo, e senza investimenti non esiste crescita.

Oggi, tuttavia, la competizione non può più essere soltanto tra Italia e Francia. Di fronte alla supremazia tecnologica degli Stati Uniti e della Cina, soprattutto nell’intelligenza artificiale, l’Europa rischia di trasformarsi in un grande mercato di consumo, incapace di competere nella produzione di innovazione e valore aggiunto.

La sfida è quindi superare le rivalità nazionali, mobilitare il risparmio europeo, investire in tecnologia, infrastrutture ed energia e costruire gruppi industriali e finanziari capaci di competere sui mercati globali.

«Il problema non è stabilire chi abbia vinto la partita tra Italia e Francia, ma capire se i due Paesi sapranno giocare insieme quella decisiva per il futuro dell’Europa. Senza una strategia industriale comune e senza investimenti nell’innovazione rischiamo di diventare spettatori della competizione tra Stati Uniti e Cina», è la riflessione al centro del volume.

Francesi d’Italia invita così a guardare oltre le acquisizioni e le rivalità del passato, per affrontare la vera questione: quale ruolo potranno avere Italia, Francia ed Europa nella nuova geografia del potere economico mondiale?

Al bando quindi sciovinismo e sovranismi vari se si vuole pensare a una Europa davvero unita anche in campo economico.