Ma è vero che i sacerdoti prendono uno stipendio da dirigenti?

Ma è vero che i preti guadagnano tanto? È uno dei luoghi comuni più diffusi quando si parla della Chiesa cattolica, insieme all'idea che il loro sostentamento dipenda dalle offerte raccolte durante la Messa o che sia direttamente il Vaticano a pagare i loro stipendi. La realtà, però, è diversa. In Italia, i circa 31mila sacerdoti ricevono un sostentamento regolato da un sistema nazionale che prevede importi proporzionati al ruolo e agli anni di servizio. Si parte da circa 987 euro netti mensili per un sacerdote appena ordinato, fino ad arrivare a circa 1.625 euro netti per un vescovo a fine ministero. E non sono previste né tredicesima né quattordicesima.

Un altro equivoco riguarda la colletta domenicale. Le offerte raccolte durante la Messa non vanno al sacerdote: sono destinate alle necessità della parrocchia, dalle bollette alla manutenzione degli edifici, fino alle attività pastorali e alle iniziative di solidarietà. Il sostentamento del clero segue un meccanismo distinto, basato su un sistema nazionale di solidarietà, finanziato dalle offerte deducibili e, in larga parte, dai fondi dell'8xmille alla Chiesa cattolica. Non è dunque il Vaticano a pagare lo stipendio ai sacerdoti. È un sistema che punta a garantire un sostegno equo, indipendentemente dalle dimensioni e dalle disponibilità economiche della comunità in cui ciascun prete presta servizio. Un modello pensato per assicurare la presenza dei sacerdoti anche nelle piccole parrocchie, dove le risorse sono limitate, e per consentire loro di continuare ad accompagnare famiglie, giovani, anziani e persone in difficoltà.

Dietro il sostentamento del clero, insomma, non c'è soltanto una questione economica, ma un meccanismo di solidarietà che coinvolge l'intera comunità. E al quale i cittadini possono contribuire attraverso un’offerta deducibile all’Istituto Centrale per il Sostentamento del clero e una semplice firma per l'8xmille alla Chiesa cattolica nella dichiarazione dei redditi.