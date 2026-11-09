Addio a Domenico Berni, il vescovo che raggiungeva a cavallo i villaggi delle Ande

Il missionario agostiniano è morto a Genova all'età di 86 anni. Aveva trascorso 47 anni in Perù, dove aveva conosciuto bene il confratello Robert Prevost. Mercoledì le esequie nella chiesa della Consolazione.

Doveva restare in Perù due anni, Domenico Berni Leonardi, religioso agostniano e vescovo. Vi rimase per 47. Quando arrivò nell’Apurímac, sulle Ande meridionali, nel 1971, parlava appena lo spagnolo. Per raggiungere i villaggi si spostava a cavallo, l’unico mezzo a disposizione. Con lui viaggiavano le religiose che si occupavano della catechesi. Quelle visite duravano almeno una settimana. Per vent’anni, ricordava il presule in un’intervista al settimanale piacentino Il Nuovo Giornale, l’unico collegamento con l’esterno fu un ponte radio messo a disposizione dallo Stato per un’ora al giorno, la sera. «Noi non avevamo nulla, eppure eravamo felici».

Berni è morto domenica 8 novembre, a 86 anni, nella casa del suo Ordine a Genova. Era nato a Piane di Carniglia, nel comune di Bedonia, in provincia di Parma, ottavo di dieci figli di un mezzadro. Da bambino portava al pascolo le mucche del padrone. La famiglia non poteva permettersi la retta del seminario. A trovare una soluzione fu il maestro elementare di Carniglia. Ogni mese andava a Genova a trovare il figlio che studiava in città e passava dagli agostiniani della Consolazione. Parlò loro di quel rsagazzi promettente e i frati gli offrirono un posto a Loano, dove avrebbe potuto studiare senza pagare la retta.

Ordinato sacerdote nel 1966, Berni completò gli studi di diritto alla Lateranense prima di partire per il Perù. Per quindici anni fu parroco ad Antabamba, a circa 3.800 metri di quota, e prestò servizio anche nelle comunità di Grau e Cotabambas. Nel 1989 Giovanni Paolo II lo nominò vescovo prelato di Chuquibambilla. Per l’ordinazione episcopale Berni scelse la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, a Pavia, dove riposano le spoglie di sant’Agostino. Guidò la prelatura fino al 2018. Nel ricordare il presule italiano, la Conferenza episcopale peruviana ha richiamato il suo lavoro con le comunità contadine e con la Cáritas per migliorare l’alimentazione delle famiglie.

In Perù nacque anche l’amicizia tra Berni e il confratello Robert Prevost, che visitò più volte la comunità andina, da priore generale dell’Ordine e poi da vescovo di Chiclayo. L’8 maggio 2025, appena saputo dell’elezione del suo amico a Papa, Berni gli mandò un messaggio di auguri su WhatsApp. Leone XIV gli rispose quella stessa sera, chiedendogli di pregare per lui.

Le esequie di monsignor Berni si terranno mercoledì 11 novembre alle 10 nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione e San Vincenzo martire, a Genova. Alle 15 seguirà la sepoltura nel cimitero di Carniglia. Domenica 15 novembre, alle 11.15, sarà celebrata una Messa in suffragio nella parrocchiale di Bedonia.