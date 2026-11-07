Conferenza italiana superiori maggiori: Dom Donato Ogliari è il nuovo presidente

Passaggio di testimone alla Conferenza italiana superiori maggiori (Cism). Il nuovo presidente è dom Donato Ogliari, abate benedettino della Basilica di San Paolo fuori le Mura. Il religioso che è un benedettino sublacense cassinese prende il posto del carmelitano scalzo Luigi Gaetani, che lascia dopo quattordici anni. Prosegue invece nel suo mandato di segretario generale don Stefano Trio, missionario del Preziosissimo Sangue. Ogliari è stato eletto ieri al termine della 66ª Assemblea nazionale della Cism, che si è tenuta in questi giorni ad Assisi. Dove si sono incontrati 120 superiori maggiori, in rappresentanza di oltre 12.500 religiosi presenti in Italia. Insieme ai messaggi del Papa e del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, molti ospiti hanno arricchito l’incontro. Su tutti, il segretario generale della Cei e arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, il cardinale vicario Baldo Reina, il cardinale Ángel Fernández Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, il nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, l’arcivescovo Edgar Peña Parra, il vescovo Francesco Beneduce, presidente della Commissione mista Cei, l’arcivescovo Felice Accrocca, vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, il cappuccino Roberto Pasolini, predicatore della Casa pontificia e il gesuita padre Gaetano Piccolo. Le riflessioni sono ruotate attorno al futuro della vita religiosa. L’eredità ora sarà raccolta da dom Ogliari, che ha rivolto il suo «cordiale saluto a tutti coloro che ogni giorno si spendono gioiosamente per il Vangelo e anche alle tante sorelle dell’Usmi (Unione superiore maggiori d’Italia, ndr ) che parimenti esercitano questo ruolo importante all’interno della Chiesa, quello di divulgare il volto di Cristo presso tutti coloro che accostano». Ogliari nasce a Erba, in provincia di Como nel 1956. Dal 2022 guida la Basilica di San Paolo fuori le Mura. Nello stesso anno è stato nominato da papa Francesco membro del Dicastero per i vescovi. Nel 2025 è stato eletto presidente della Conferenza monastica italiana (Cim). Il 29 aprile 2025 ha pronunciato la prima meditazione alla Congregazione generale dei cardinali. E Il 24 giugno 2025 è stato nominato da Leone XIV membro del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.