L’omaggio di Leone XIV a papa Francesco nella Cattedrale di Buenos Aires

Il Pontefice prega e depone fiori davanti alla targa che ricorda il predecessore nella sua città. All’incontro con i capi religiosi chiede che le fedi siano «custodi della dignità umana» e «ci liberino dall’idolo della guerra». L’appuntamento con i vescovi e le équipe sinodali: la comunità ecclesiale stia accanto a giovani e anziani

C’è un compito che Leone XIV affida alla comunità ecclesiale dall’Argentina in cui è in visita: accompagnare «coloro che, all’interno della Chiesa o della società civile, operano per lo sviluppo integrale di ogni persona». Soprattutto perché serve «tradurre in decisioni concrete il rispetto della dignità di ogni persona e l’impegno per la destinazione universale dei beni, l’opzione preferenziale per i poveri e la cura del creato». Il Papa incontra i vescovi e le équipe sinodali del Paese nella Cattedrale di Buenos Aires per celebrare con loro i Vespri. È l’ultimo appuntamento della sua seconda giornata in Argentina. E nell’omelia spiega che bisogna «rallegrarsi» di tutto ciò che «favorisce la vita» di un «popolo: il lavoro onesto, l’attenzione ai più bisognosi e le istituzioni che servono con responsabilità il bene comune». Ma occorre anche ascoltare e conoscere «le circostanze concrete di coloro che ci sono stati affidati: i disoccupati, i giovani costretti a emigrare, gli anziani che vivono nell’abbandono e le comunità emarginate; ma anche di coloro che, pur avendo soddisfatto i propri bisogni materiali, provano un profondo bisogno di Dio, di senso e di speranza».

I Vespri presieduti da Papa con i vescovi e le équipe sinodali nella Cattedrale di Buenos Aires / REUTERS

La difesa dell’uomo è anche elemento che unisce «le religioni come custodi della dignità umana», evidenzia nell’evento con i leader delle varie comunità cristiane e fedi presenti in Argentina che si tiene nel palazzo San Martín. «Le religioni ricordano a tutti che non siamo fatti soltanto di materia – dice Leone XIV –. E ogni volta che preghiamo, prendiamoci cura di chi vive accanto a noi. Mentre lodiamo Dio per il dono della vita, difendiamola sempre e per tutti, dal concepimento fino al suo termine naturale, specialmente quando viene minacciata dalla miseria e dalla violenza». Altra urgenza su cui è possibile convergere è la tutela del creato. «Non abbiamo fatto noi la terra. Ebbene, non distruggiamo con le nostre mani il “giardino” che il Creatore ci ha affidato», afferma il Papa. E incoraggia a liberare le società dagli idoli: l’«idolo del dominio, perché non siamo il Dio degli altri»; l’«idolo della vanagloria, perché le cose possedute non ci rendono divini»; l’«idolo della guerra, perché uno solo è il Signore e giudice della storia». Inoltre il Pontefice solletica i credenti delle diverse tradizioni a condividere «il dono della speranza, sia con chi soffre nella povertà, sia con chi ha perso il senso della vita, sia con quanti vogliono impegnarsi per rinnovare il mondo secondo giustizia». Poi cita papa Francesco che considerava «fondamentali» i «pilastri del dialogo e dell’amicizia» e che vanno rafforzati «costruendo nuovi ponti, cioè nuove vie di collaborazione nella società che abitiamo».

L'incontro di Leone XIV con i capi religiosi a Buenos Aires / VATICAN MEDIA

Bergoglio “torna” nell’incontro fra le navate della Cattedrale dedicata alla Santissima Trinità in cui la «cattedra è stata occupata dal nostro caro papa Francesco prima che fosse chiamato a pascere la Chiesa universale», dice il suo successore. E ciò è «un invito a tutti i fedeli a vivere l’unità della fede e dell’amore». Leone XIV gli rende omaggio fermandosi in preghiera nell’angolo dove una targa e il suo stemma lo ricordano sia come Pontefice, sia come arcivescovo di Buenos Aires. Prevost depone con alcuni bambini un omaggio floreale, anche alla presenza di otto nipoti diretti di papa Francesco che gli consegnano una rosa bianca «per condividere un po’ di quell’eredità spirituale che tanto ci unisce a lui», scrivono in un biglietto. Unità è la consegna di Leone XIV alla comunità ecclesiale. «Dobbiamo custodire la comunione, accogliendo con carità le nostre legittime differenze e coltivando la fraternità, affinché la nostra unità renda visibile l’amore di Cristo e aiuti molti a incontrarlo», sottolinea il Papa. Ed esorta alla «riconciliazione» che «esige di riconoscere le ferite, rinunciare al risentimento e lasciare che la grazia di Dio trasformi i rapporti tra di noi». L’annuncio di Cristo resta «il centro di tutta la nostra azione pastorale» e «la nostra missione consiste nel lavorare instancabilmente affinché gli uomini, quelli vicini e quelli lontani, conoscano il Signore e possano riconoscersi come fratelli», sottolinea. E il richiamo: «Tutti partecipano alla missione della Chiesa».