La difesa dei disabili e del lavoro nell'Argentina di Milei: così Leone ha riunito Buenos Aires

Non è solo il Papa “ritrovato” dopo trentanove anni dall’ultima visita di un Pontefice in Argentina: quella di Giovanni Paolo II nel 1987. Non è solo il successore di Pietro arrivato sui passi di papa Francesco che viene «nella patria dove ha iniziato il cammino», dice fin da subito Leone XIV. Non è solo il Papa che giunge in una terra dove è «profondamente radicata la fede cristiana», tiene a far sapere Robert Prevost. È anche il Papa atteso come voce profetica in un Paese lacerato dalla politica del presidente Javier Milei che ha allargato la forbice del divario sociale con austerità, privatizzazioni, tagli alla spesa pubblica e ai sussidi (compresi quelli per disabili e anziani). Leone XIV arriva a Buenos Aires ed è accolto da un popolo che scende in strada: non per protestare contro le scelte ultraliberiste del governo, come accade sempre più spesso, ma per abbracciarlo. In migliaia riempiono le vie della capitale domenica pomeriggio quando atterra dall’Uruguay, per la seconda tappa del suo viaggio di dodici giorni in Sud America. E in due milioni e mezzo si stringono intorno a lui per la Messa che ieri mattina presiede fra i grattacieli e le avenidas, gli immensi viali che circondano il monumento a los Españoles, omaggio alla Rivoluzione del maggio 1810 che aveva dato il via al processo di indipendenza.

Il Papa è consapevole di incontrare una nazione che ha bisogno di tornare a «guardare al futuro con fiducia», come lui stesso spiega. E nelle prime ventiquattro ore se ne fa interprete: con una denuncia chiara ma pacata della “politica dello scarto” che mina la coesione sociale e condanna i più fragili all’emarginazione o alla povertà; e con due appuntamenti fra gli “scartati”: i disabili che si sono visti falcidiare i sostegni pubblici per l’assistenza e che incontra nel cottolengo “Don Orione” dove gli ospiti sono più di quattrocento; e i lavoratori che fanno i conti con l’esplosione della precarietà, i licenziamenti, il contingentamento dei diritti. «L’economia deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell’economia», ripete il Pontefice: sia domenica davanti al “presidentissimo” strappando un’ovazione nell’auditorium che fa da cornice all’appuntamento con le autorità, sia ieri pomeriggio nel dialogo con il mondo del lavoro. E nella “città della carità”, fondata nel 1935 dal santo italiano per dare pane e conforto a los desamparados, gli abbandonati, ricorda: «I valori di dignità, integrazione e amicizia fraterna che contraddistinguono luoghi come questo hanno molto da dire alle nostre società, spesso guidate dalla ricerca del successo economico o dal culto dell’aspetto fisico. Vorrei oggi affermare che le vostre vite non sono un peso per la società, sono una benedizione. Il progresso di una nazione si misura anche dall’accoglienza che sa riservare a tutte le persone con disabilità e bisogni speciali».

Milei lo ha voluto qui e lo ha invitato con calore. Leone XIV ha accolto la proposta, accompagnata anche da quella dell’episcopato nazionale. Ma tutti sanno che la presenza del Papa può venire usata come passerella del potere. Così Leone XIV fa dell’incontro con le autorità un pulpito per tracciare il decalogo del “buon governo”: una serie di punti che subito stridono con l’impronta del leader di estrema destra. «La democrazia appartiene all’eredità che va custodita», spiega il Pontefice. E aggiunge che «si rafforza anche nel modo quotidiano di agire nella vita pubblica: nella disponibilità ad ascoltare, nell’attenzione alle parole, nella paziente ricerca di intese e nella capacità di riconoscere in chi la pensa diversamente un connazionale con cui si condivide lo stesso destino». Come le folle che contestano i provvedimenti di Milei. Il Papa tiene a ribadire «chi la esercita ha anche il dovere di agire con prudenza, di riconoscere i limiti del potere che gli è stato affidato e di orientare le proprie decisioni verso il bene di tutta la comunità». Più volte Leone XIV viene interrotto dagli applausi. Come quando invita a far sì che «la crescita raggiunga anche coloro che incontrano maggiori difficoltà: penso, in particolare, alle famiglie che portano sulle spalle il peso dell’incertezza, a chi cerca lavoro, agli anziani, che per anni hanno contribuito a costruire la società».

Nel discorso il Papa risponde a chi si dichiara paladino dell’etica e della morale ma dimentica la dimensione sociale. «Quale posto occupano, nelle nostre decisioni, coloro che devono ancora nascere? Prima di chiederci quale mondo lasceremo loro, dobbiamo riconoscere la loro dignità. La nostra responsabilità verso le generazioni future inizia con l’accogliere la vita fin dai suoi primi istanti, e custodirla fino al suo termine naturale. La stessa dignità richiede un’attenzione particolare in caso di malattia, dipendenza e disabilità. Anche in questi casi è nostro dovere prenderci cura, alleviare la sofferenza, accompagnare e far sentire a ogni persona che la sua vita conserva sempre un valore». A chi guida gli Stati ripete di «riporre fiducia» nei giovani e di garantire loro «una formazione che permetta di scoprire i propri talenti»: invece il pianeta dell’istruzione argentino è finito nella morsa dei tagli. Poi boccia la fuga delle nuove generazioni all’estero: «Una nazione deve chiedersi seriamente dove ha sbagliato quando i suoi giovani sono costretti ad abbandonare la loro terra per realizzare i propri sogni». Ancora: la «cura della terra», come la definisce il Pontefice. «Un’ecologia autenticamente umana sa unire la cura del creato a quella delle persone, facendo in modo che lo sfruttamento delle risorse contribuisca al benessere delle comunità e preservi le condizioni che rendono possibile la vita e il lavoro nei loro territori». Di fatto un “no” alla speculazione sui beni naturali che il presidente sostiene. Leone XIV torna a condannare la corruzione che «erode la fiducia dei cittadini nelle istituzioni». Poi invoca il «servizio alla pace» della politica: «Gli interessi legittimi di ogni nazione devono essere difesi attraverso il dialogo, il rispetto del diritto e la ricerca costante di accordi. E chiama l’Argentina a «preservare questa volontà di dialogo», non ad alimentare tensioni nel continente. Accanto al Papa, Milei tenta di difendere la sua politica e la giustifica con «la fede da cui ci viene la responsabilità di governare per il bene comune». Cita l’Esodo per rivendicare i principi della «proprietà» e della «libertà» e, ispirandosi al Vangelo, annuncia di voler «costruire un’Argentina fondata sulla roccia». Ma la distanza è evidente.

Ed emerge anche all’Università Cattolica Argentina dove Leone XIV si confronta con il “pianeta lavoro”: operai, sindacati, movimenti popolari. «Il lavoro non è uno strumento di conflitto, ma contribuisce a costruire la realtà sociale attraverso l’apporto di tutti e nel rispetto dell’ordine della Creazione», è la premessa. E ammonisce: «Laddove il dominio di pochi è la norma, l’attività lavorativa si trasforma in sfruttamento di tutte le componenti del mondo dell’occupazione». Poi avverte: «Privare una persona del lavoro non significa semplicemente negarle un reddito economico; vuol dire ferire gravemente la sua dignità, annullare la sua capacità di contribuire alla società e immergerla nell’esclusione, distruggendo l’azione comunitaria finalizzata al bene comune». Alle autorità pubbliche indica come via «la promozione di politiche stabili che favoriscano la piena occupazione e l’inclusione sociale in un quadro etico in cui l’economia, il mercato e lo Stato operino in modo sussidiario per una giusta ridistribuzione delle opportunità». Poi risponde indirettamente a Milei: «Sebbene la Chiesa riconosca e difenda il diritto alla proprietà privata, esso è sempre gravato da un vincolo sociale: la terra e i suoi frutti sono stati donati da Dio per il sostentamento di tutta l’umanità». Inoltre promuove il ruolo delle associazioni dei lavoratori: sono «strumenti di solidarietà e di coesione» e «il sindacato è un’istituzione indispensabile quando difende chi non ha voce e quando si oppone alla mercificazione della forza lavoro» purché guardi «costantemente alle periferie esistenziali». È tempo di ricostruire l’«unità nazionale», incoraggia Leone XIV davanti ai politici. Nei muri della capitale centinaia di manifesti anonimi hanno già trovato il federatore dell’Argentina: «Finalmente un Leone che unisce», si legge. Non il “leone” Milei, come il presidente ama raffigurarsi sui social, che ha dilaniato il Paese.