Effetto Golf, con l'anima di sempre: ecco come va la nuova ID.Polo elettrica

Prendi una Golf, anzi no: crea una piccola Golf. Metti sotto il cofano un motore elettrico che arriva a 155 kW, considera fino a 454 km di autonomia e un tempo di soli 21 minuti per una ricarica che va dal 10 all’80%, aggiungi tanta tecnologia di ultima generazione, et voilà. Ecco la ID.Polo, aggiornata in tutto e per tutto, che si presenta come un’ottima scelta per chi, in base al fatidico rapporto qualità/prezzo, intende entrare nel pianeta della mobilità elettrica senza per questo svuotare il portafogli o rinunciare all’altrettanto fatidico piacere di guidare.

La nuova Volkswagen ID. Polo interpreta in chiave elettrica uno dei modelli più rappresentativi della storia del marchio, proponendosi come qualcosa di più di una semplice citycar a batteria. Sviluppata sulla piattaforma MEB+, abbina dimensioni compatte, abitabilità generosa e contenuti tecnologici da categoria superiore. In più, è anche bella.

Su strada, il suo punto di forza è il comfort. La silenziosità della propulsione elettrica si accompagna a una taratura delle sospensioni particolarmente efficace, capace di assorbire con disinvoltura sia le asperità più secche sia le ondulazioni dell'asfalto. La dinamica privilegia la facilità di guida e la progressività, senza rinunciare a una buona brillantezza, soprattutto nella versione da 211 CV.

I più tecnologici apprezzeranno sicuramente il Connected Travel Assist che mette a disposizione tantissimi sistemi di assistenza alla guida - quasi mai invadenti e “violenti” – e il Park Assist Pro con tanto di controllo laterale e longitudinale, incluso il cambio di direzione di guida. Ottimo lo sterzo, apprezzabile soprattutto nei percorsi misti, in curva e nelle manovre di parcheggio dove offre anche un ottimo raggio di sterzata.

La gamma prevede tre livelli di potenza, da 116 a 211 CV, e due batterie da 37 e 52 kWh netti. Quest'ultima consente di raggiungere un'autonomia dichiarata WLTP fino a 454 km, con consumi dichiarati particolarmente contenuti, pari a 13,3 kWh/100 km. Numeri che ampliano sensibilmente il raggio d'azione della vettura, rendendola credibile anche come unica auto di famiglia per chi dispone di adeguate possibilità di ricarica.

Interessante anche lo sfruttamento degli spazi: secondo i dati da “cartella stampa”, infatti, il bagagliaio offre 441 litri, il 25% in più rispetto alla Polo termica; l'abitacolo è davvero spazioso per 4 passeggeri e un po' meno se si viaggia in cinque. A completare il quadro ci sono finiture curate, comandi intuitivi, guida one-pedal e sistemi di assistenza evoluti. Difficile, onestamente, trovare dei difetti in un test drive di un paio d’ore. L’offerta commerciale per il mercato italiano, infine, prevede gli allestimenti Trend (26,100 euro), Life (da 28,800 euro); Style (da 33,400 euro) e GTI (40,900 euro).