Il decreto bollette-bis taglia il prezzo del gas, ma sul risparmio effettivo è scontro sui numeri

Tetto doveva essere e il tetto si fa. Dopo due rinvii per cause tecniche (obiezioni della Ragioneria dello Stato), dal Consiglio dei ministri è arrivato ieri l’atteso disco verde al “decreto bollette-bis” che abbassa le tariffe elettriche fissando una soglia al prezzo dell’elettricità prodotta dal gas, che condiziona per il 70% circa il prezzo di tutta l’elettricità. Una soglia concordata con l’Ue all’ultimo vertice dei leader nazionali. «A partire da gennaio 2027, le misure consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora», ha dichiarato il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Il decreto porterà a «un abbassamento del 4-5% del prezzo finale dell'energia. Chi ha 1000 euro ottiene 950, chi ha 10.000 euro ottiene 9.500» ha precisato il ministro a Radio anch'io su Rai Radio 1. Prevede «una correzione di calcolo» del prezzo dell'elettricità che «complessivamente mobilita più di 3 miliardi. Il fatturato complessivo dell'energia in Italia supera i 70 miliardi. Tre miliardi sono tanti in valore assoluto, poco se consideriamo la spesa complessiva».

La premier Giorgia Meloni ha spiegato che il decreto-legge interviene sul «meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità» con «tre scelte precise»: un tetto a 58,9 euro al megawattora al gas utilizzato per produrla; «far arrivare alle bollette i vantaggi dell'energia prodotta a costi più bassi», evitando che i produttori trattengano capacità produttiva per far salire i prezzi; «proteggere il risparmio dei consumatori», impedendo alle imprese di ribaltare i maggiori costi sulle bollette.

L’esito è che «abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio» per tutti. Secondo la premier «correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini». E ha aggiunto che dal decreto «ci aspettiamo benefici importanti», anche se «i suoi effetti richiederanno tempo». Infine, in relazione ai carburanti, dopo la fine dell’ultimo taglio delle imposte Meloni ha detto che, dopo aver speso 2,5 miliardi nei mesi passati e aver concordato un tetto con le società petrolifere maggiori, «riattiveremo le accise mobili ogni volta che l'andamento dei prezzi lo richiederà».

Dopo giornate di trattative e approfondimenti tecnici, ai piani alti del governo si è insomma deciso di procedere finalmente con il varo del decreto. Le aziende elettriche si erano opposte con forza alla misura annunciata, che prevede un contributo anche a loro carico. Il senso dei ragionamenti che filtrano è però che gli elettrici devono rendersi conto che altri soggetti stanno dando un contributo «più pesante» e che sono stati trattati «con i guanti» rispetto, ad esempio, alle banche.

Il testo introduce da gennaio un price cap di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas per la produzione elettrica (la quotazione oggi è 82,2 euro), per un massimo di 18 mesi. Questa riduzione fa calare anche il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, il cosiddetto Pun, che in Italia è strettamente legato a quello del gas (oggi è 313 euro al megawattora, un anno fa era 107).

Le imprese che producono corrente continueranno ovviamente a comprare il gas a prezzi di mercato, ma poi dovranno vendere corrente a prezzo ridotto e si vedranno restituire solo una parte della differenza fra il tetto e il prezzo di mercato del gas, attraverso un onere aggiuntivo che finirà sulla bolletta dei consumatori. In apparenza pare un aggravio, ma questi alla fine risparmieranno comunque, perché il rimborso globale ai produttori sarà inferiore al calo della tariffa elettrica. In più, solo gli utenti con tariffe variabili dovranno pagare l'onere, mentre per quelli a tariffa fissa non cambierà nulla.

Confcommercio, che plaude alla misura, ha sostenuto che potrà ridurre le bollette delle imprese fino al 10%, ma ha evidenziato che servono «soluzioni di lungo periodo». Il “think tank” sul clima Ecco è però meno ottimista e calcola che il risparmio per un utente medio sarà di appena 1,4 euro al mese, 17 euro all'anno. Forse un po’ di più perché il consumo medio è di 2,5-2,7 MWh. Un valore, gli 1,4 euro, ripreso da Angelo Bonelli: per il leader di Avs «è una cifra beffa, ancora una volta si interviene con misure temporanee, senza affrontare il problema strutturale: la dipendenza dal gas».

Per il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il decreto invece «è un altro sostegno concreto contro il caro-energia», ma ora «è indispensabile velocizzare l’iter per il mix nucleare-rinnovabili» per un «piano di autonomia energetica». I consumatori di Unc hanno parlato però di «un intervento insufficiente e tardivo».

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