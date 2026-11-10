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Oltre mille firme contro i polli del Kentucky a Cortina e Madonna di Campiglio

di Daniela Fassini
Coldiretti: l'apertura di un Kfc sulle piste da sci è una minaccia all'economia montana e Cortina avverte: nessun fastfood in quota
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November 10, 2026
Oltre mille firme contro i polli del Kentucky a Cortina e Madonna di Campiglio
Il rendering del progetto di Cortina d'Ampezzo
Ha superato le 1000 firme in due giorni la petizione "Fermare l'apertura di Kfc sulle nostre montagne", lanciata su Change.org contro i primi due fast food Kfc (Kentucky fried chicken) sulle piste da sci italiane, in apertura il 5 dicembre a Madonna di Campiglio e a Cortina d'Ampezzo. Per Chiara Miglio, promotrice della raccolta firme, a cambiare rischia di essere il volto della montagna. «La presenza di multinazionali nelle nostre montagne potrebbe snaturare un ecosistema economico fragile, minacciando le piccole attività locali che da sempre custodiscono e raccontano i sapori autentici del nostro territorio - si legge nel testo della petizione - I rifugi delle nostre montagne non sono semplici strutture, ma punti di incontro e scambio culturale».
Coldiretti: una minaccia per l'economia montana
«L'apertura di un punto vendita della catena internazionale del fast food Kfc sulle piste da sci di Madonna di Campiglio rappresenta un affronto inaccettabile all'identità e alla tradizione agroalimentare delle nostre valli» commenta Coldiretti Trentino Alto Adige in una nota. «L'arrivo di questi colossi della ristorazione veloce - dichiara il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi - rappresenta una minaccia diretta alla dignità del lavoro agricolo e all'economia delle nostre comunità montane. Non possiamo accettare che i nostri luoghi vengano banalizzati da modelli di consumo rapido e senza radici. La difesa del reddito delle imprese agricole passa necessariamente dalla capacità del territorio di fare sistema e di respingere con fermezza le logiche del cibo omologato. Invito le istituzioni e tutti gli operatori turistici a compiere una scelta di consapevolezza: il futuro del nostro turismo non si costruisce rincorrendo i fast food, ma tutelando l'unicità della nostra agricoltura e dei nostri allevamenti». 
Faloria Spa:  «Nessun fast food in quota a Cortina» 
Sul monte Faloria, nell'area di Cortina d'Ampezzo, non sorgeranno fast food. Lo afferma Faloria Spa, la società che gestisce impianti e comprensorio di una delle aree più iconiche della Regina delle Dolomiti. Il cda della società, si legge in una nota, si è riunito lunedì, in seguito alle polemiche scoppiate dopo l'annuncio dell'accordo tra il colosso americano Kfc e Super G, la società che gestisce il rifugio Faloria.
«Il rendering relativo alla personalizzazione degli spazi esterni del Rifugio Faloria - afferma la nota - è stato diffuso senza una preventiva condivisione e senza alcuna formale approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Faloria Spa non ha mai autorizzato interventi estetici o architettonici sull'edificio». Il rifugio, quindi, manterrà il proprio aspetto attuale, senza «alcuna personalizzazione degli spazi esterni». Per il dg di Faloria Spa Renzo Minella «il Rifugio Faloria è un luogo simbolico, parte integrante della storia e dell'identità del comprensorio. Abbiamo il dovere di tutelarne l'architettura e il rapporto con il paesaggio: su questo non ci sono margini di ambiguità». Prodotti di Kfc, comunque, si troveranno al piano terra del rifugio, negli spazi del bar-caffetteria che, «solo nell'ambito dei prodotti da consumo veloce, introdurrà 6 prodotti KFC, mantenendo una proposta tradizionale ed allargata, come fatto in precedenza», spiega il ceo di Super G Andrea Baccuini. 
 

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