Oltre mille firme contro i polli del Kentucky a Cortina e Madonna di Campiglio

Coldiretti: l'apertura di un Kfc sulle piste da sci è una minaccia all'economia montana e Cortina avverte: nessun fastfood in quota

Ha superato le 1000 firme in due giorni la petizione "Fermare l'apertura di Kfc sulle nostre montagne", lanciata su Change.org contro i primi due fast food Kfc (Kentucky fried chicken) sulle piste da sci italiane, in apertura il 5 dicembre a Madonna di Campiglio e a Cortina d'Ampezzo. Per Chiara Miglio, promotrice della raccolta firme, a cambiare rischia di essere il volto della montagna. «La presenza di multinazionali nelle nostre montagne potrebbe snaturare un ecosistema economico fragile, minacciando le piccole attività locali che da sempre custodiscono e raccontano i sapori autentici del nostro territorio - si legge nel testo della petizione - I rifugi delle nostre montagne non sono semplici strutture, ma punti di incontro e scambio culturale».

Coldiretti: una minaccia per l'economia montana

«L'apertura di un punto vendita della catena internazionale del fast food Kfc sulle piste da sci di Madonna di Campiglio rappresenta un affronto inaccettabile all'identità e alla tradizione agroalimentare delle nostre valli» commenta Coldiretti Trentino Alto Adige in una nota. «L'arrivo di questi colossi della ristorazione veloce - dichiara il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige, Gianluca Barbacovi - rappresenta una minaccia diretta alla dignità del lavoro agricolo e all'economia delle nostre comunità montane. Non possiamo accettare che i nostri luoghi vengano banalizzati da modelli di consumo rapido e senza radici. La difesa del reddito delle imprese agricole passa necessariamente dalla capacità del territorio di fare sistema e di respingere con fermezza le logiche del cibo omologato. Invito le istituzioni e tutti gli operatori turistici a compiere una scelta di consapevolezza: il futuro del nostro turismo non si costruisce rincorrendo i fast food, ma tutelando l'unicità della nostra agricoltura e dei nostri allevamenti».

Faloria Spa: «Nessun fast food in quota a Cortina»

Sul monte Faloria, nell'area di Cortina d'Ampezzo, non sorgeranno fast food. Lo afferma Faloria Spa, la società che gestisce impianti e comprensorio di una delle aree più iconiche della Regina delle Dolomiti. Il cda della società, si legge in una nota, si è riunito lunedì, in seguito alle polemiche scoppiate dopo l'annuncio dell'accordo tra il colosso americano Kfc e Super G, la società che gestisce il rifugio Faloria.

«Il rendering relativo alla personalizzazione degli spazi esterni del Rifugio Faloria - afferma la nota - è stato diffuso senza una preventiva condivisione e senza alcuna formale approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Faloria Spa non ha mai autorizzato interventi estetici o architettonici sull'edificio». Il rifugio, quindi, manterrà il proprio aspetto attuale, senza «alcuna personalizzazione degli spazi esterni». Per il dg di Faloria Spa Renzo Minella «il Rifugio Faloria è un luogo simbolico, parte integrante della storia e dell'identità del comprensorio. Abbiamo il dovere di tutelarne l'architettura e il rapporto con il paesaggio: su questo non ci sono margini di ambiguità». Prodotti di Kfc, comunque, si troveranno al piano terra del rifugio, negli spazi del bar-caffetteria che, «solo nell'ambito dei prodotti da consumo veloce, introdurrà 6 prodotti KFC, mantenendo una proposta tradizionale ed allargata, come fatto in precedenza», spiega il ceo di Super G Andrea Baccuini.