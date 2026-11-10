Ecologika, le idee dei ragazzi per la cura del creato

Ad Assisi, nell’ambito della 4ª edizione del concorso Ecologika, sono stati premiati progetti realizzati da studenti di tutta Italia che uniscono innovazione, sostenibilità e inclusione, dalla serra intelligente ai dispositivi per lo sport paralimpico. Presentata anche la nuova edizione 2026/2027





Dalla serra intelligente alla casa domotica, dalla soluzione tecnologica che permette a persone cieche o ipovedenti di sciare in sicurezza, libertà e autonomia all’app “Liberi di sbagliare” che coniuga l’esperienza dei nonni e degli adulti con le necessità di conoscenza e crescita dei giovani, sono alcuni dei progetti presentati nella mattinata di martedì 10 novembre al Sacro convento di Assisi nell’ambito della quarta edizione del concorso Ecologika di cui è stata anche presentata la nuova edizione 2026/2027.

Un’occasione per valorizzare l’impegno dei giovani nella cura del creato e rinnovare uno sguardo di speranza verso il futuro. All’iniziativa sono intervenuti fra Marco Moroni, OFMConv, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, che si è soffermato sul tema della pace e della cura della casa comune; don Giovanni Zampa, vicario generale della Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno; la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che in un videomessaggio ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa e la disponibilità a promuoverla nelle scuole del territorio; il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, che con un videomessaggio ha salutato le classi di Taranto presenti ad Assisi; Antonio Caschetto, del centro Assisi Terra Laudato Si’, importante partner del progetto.

A illustrare gli obiettivi dell’iniziativa e a presentare la nuova edizione ci ha pensato Gabriella Chiellino, co-founder del concorso Ecologika, che si fonda sui sette princìpi dell’ecologia integrale. “Per la prossima edizione – ha detto – abbiamo già superato quota 1.000, segno di un interesse crescente e di un impatto significativo sul territorio”.

Dalla Lombardia alla Puglia, i lavori sviluppati dagli studenti, che hanno vinto il viaggio e la permanenza in Assisi, mostrano come tecnologia, economia circolare e attenzione alle fragilità possano intrecciarsi in percorsi concreti di cittadinanza attiva e autoimprenditorialità. Sul podio sono saliti: B-Goods, Iposport e Liberi di sbagliare, dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, EkoTechno, dell’Istituto Pitagora di Taranto, La Serra Intelligente, dell’Istituto Righi di Taranto, HESAI, casa domotica, Istituto San Marco di Mestre Venezia.

I progetti affrontano temi che spaziano dall’intelligenza artificiale applicata al risparmio energetico ai dispositivi indossabili per lo sport paralimpico, dalle piattaforme per il consumo responsabile alle iniziative di contrasto al disagio giovanile attraverso il dialogo intergenerazionale. L’incontro si è concluso con una lectio magistralis di Davide Rondoni, dedicata al valore delle parole e alla loro capacità di discernere la verità e di distinguere la realtà dalle illusioni.