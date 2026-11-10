Il ministro alla Difesa americano Hegseth alla prova dell'impeachment: cosa può succedere

«È una farsa. In 250 anni nessuno ministro della Difesa è stato messo sotto accusa per operazione legali». In una conferenza stampa convocata di primo mattino, Pete Hegseth, il numero uno del Pentagono, si è difeso dall’accusa di impeachment formalizzata con la risoluzione presentata lunedì alla Camera dei Rappresentanti dal deputato Thomas Massie, membro del suo stesso partito. Era dallo scorso 5 maggio che Hegseth non saliva sul podio della sala stampa del Pentagono. A rompere il silenzio, appena attenuato da qualche comunicato o da brevi apparizioni pubbliche, è stata l’urgenza di rispondere (contrattaccando) alle accuse di impeachment che da cui è stato travolto. La risoluzione che lo mette sotto accusa è arrivata a una settimana esatta dal voto di midterm che ha strappato ai repubblicani il controllo di Camera e Senato. All’indomani della batosta, il presidente Donald Trump aveva ammesso che la sconfitta era «in parte» legata alla guerra in Iran e alle sue conseguenze economiche. Interpretazione che il suo vice, JD Vance, ha adottato invece in maniera molto più inequivocabile alimentando il dibattito interno al Grand Old Party sulle responsabilità della débâcle elettorale. Il firmatario della risoluzione che apre alla “resa dei conti” è un deputato del Kentucky, Thomas Massie, che si è più volte fatto notare per la sua “irriverente” opposizione a Trump: non solo ha bocciato la sua “Big Beautiful Bill” ma si è fatto promotore della legge che ha reso possibile la pubblicazione dei documenti sul controverso “scandalo Epstein”. Il tycoon, non ha caso, ha stroncato la sua carriera politica candidando alla verifica di metà mandato un trumpiano “doc” come Ed Gallrein al suo posto. Per il presidente, «un fallito totale».

La risoluzione è formulata in otto articoli e affonda il coltello nella ferita aperta proprio dal conflitto contro Teheran che sarebbe «illegale» perché avviato senza l’autorizzazione del Congresso e, comunque, protrattosi oltre il limite legale stabilito di 60 giorni. Il provvedimento cita il bombardamento sulla scuola femminile di Minab del 28 febbraio, nel primo giorno dell’operazione “Epic Fury”, per denunciare lo smantellamento dei protocolli di tutela dei civili. Il “J’accuse” si spinge anche oltre l’Iran per condannare le esecuzioni extragiudiziali ordinate nei confronti dei presunti narco trafficanti nei Caraibi e nel Pacifico, l’operazione «non autorizzata» che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, l’intervento militare in Yemen condotto senza aver verificato l’esistenza di una minaccia imminente. Tra i capi d’accusa formulati a carico di Hegseth c’è pure quello di aver utilizzato le strutture del Pentagono per intimidire e censurare il senatore democratico Mark Kelly per le sue dichiarazioni sul diritto dei soldati a rifiutarsi di eseguire ordini giudicati illegittimi.

L’arringa della difesa di Hegseth è stato un puro esercizio di retorica in stile Maga. Ha definito l’iniziativa di Massie come un «atto di sabotaggio» orchestrato da un deputato prossimo a uscire dal Congresso, «un manifesto personale guidato dall’egoismo e dal risentimento» per danneggiare il presidente. Ha difeso a spada tratta la campagna contro l’Iran («è stata un’impresa necessaria»), minimizzato il contrasto ai narcos e la cattura di Maduro («questo non è un reato, è fare bene il nostro lavoro») e denunciato il rischio che questa iniziativa, «non patriottica», finisca per «mette un bersaglio sulla schiena dei soldati americani» lanciando un segnale di divisione ai nemici. Inoltre, così ha tirato le somme, «è destinata a fallire». Parole premiate da Trump con un plauso: «Merita un dieci e lode», ha postato su Truth. Il futuro del sedicente “ministro della guerra” dipende dal voto procedurale (accantonare, “congelarla” o mandare avanti la risoluzione) avvenuto nella notte. L’esito non è scontato. Frustrati dalla disfatta elettorale di midterm, i repubblicani sono divisi tra chi vuole voltare pagina e chi pensa sia ancora il caso di dare a Trump (e Hegseth) una possibilità. Per la prima volta, dovranno contarsi mentre i democratici si godono “lo spettacolo”.