«Ritirarlo subito». «Non lo faremo». Cosa c'è nel libro Laterza che ha fatto infuriare il ministro Valditara

Nella combo, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara (sx), l'editore Alessandro Laterza (ds) e la copertina del Manuale di cui il ministro ha chiesto il ritiro/ ANSA

Nella combo, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara (sx), l'editore Alessandro Laterza (ds) e la copertina del Manuale di cui il ministro ha chiesto il ritiro/ ANSA

Riesplode il “caso” Trame del tempo, libro di Storia dell’editore Laterza per le scuole superiori, già finito al centro della polemica politica un anno e mezzo fa per alcuni passaggi dedicati al governo Meloni. Ora la questione è tornata d’attualità dopo che il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha verificato che il libro è ancora adottato dalle scuole e FdI ha presentato un’interrogazione parlamentare.

Nel paragrafo incriminato si legge che il governo Meloni, «arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo», è «il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua “base” dichiaratamente fascista - come dimostra anche l’inchiesta di Fanpage di giugno 2024 “Gioventù meloniana”».

Poi prosegue sottolineando che l’esecutivo si «distingue nell’attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl “Sicurezza” del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare. Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione». Giudizi che non sono piaciuti al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha chiesto all’editore di ritirare il testo. «Dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti», ha commentato il ministro. Aggiungendo: «Penso che rappresentare questo governo come un governo che deporta gli immigrati mettendoli all’indice, un governo fascista o quant’altro non faccia bene a nessuno». Un giudizio e un invito condivisi dalla senatrice di Noi Moderati, Mariastella Gelmini, che sottolinea come sia «fondamentale contrastare ogni ricostruzione falsa o pretestuosa, che rischia di trasmettere agli studenti una visione distorta della realtà e di compromettere la loro formazione».

Sul fronte opposto, la senatrice del M5s, Vincenza Aloisio, classifica invece come «diktat politico inaccettabile» la presa di posizione di Valditara. Che l’editore respinge al mittente: «Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no, a prescindere da questo o quel libro da questo o quel contenuto», è la replica dell’amministratore delegato di Laterza, Alessandro Laterza, anche responsabile della divisione scolastica della casa editrice.

Il libro in questione è un manuale di storia per il triennio delle superiori, che parte dal Medioevo fino ai giorni nostri. «Quindi – sottolinea Laterza – viene maneggiato da ragazzi di quinta, perfettamente in grado di stabilire se una cosa gli piace o non gli piace».

In serata è arrivata la controreplica di Valditara direttamente al «Caro editore». «Sarebbe antidemocratico – si legge nella nota – impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani – prosegue il ministro –. Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice».