Morsi, pestaggi, respingimenti: la rotta balcanica è l'inferno

Succede da anni, almeno da otto, ma il fatto che si ripeta di continuo non significa che sia normale, tantomeno che sia legale. «Mi hanno preso i soldi, il telefono, mi hanno fatto spogliare, anche i pantaloni. È accaduto una settimana fa, pioveva e faceva freddo. Lungo la strada, un bosniaco mi ha aiutato a tornare qui al campo», racconta Fouad, egiziano di 22 anni. Lo incontriamo in una radura che si apre nel mezzo di boschi fitti, a dieci minuti dal Centro di accoglienza temporanea (Trc) di Lipa, nella Bosnia nord-occidentale.

Siamo sulla rotta balcanica, sul confine con la Croazia che è anche frontiera esterna dell’Unione europea, presidiata da droni, termocamere e pattuglie di terra, in un Paese che dal 2018 registra un forte passaggio di persone (oggi soprattutto afghani, egiziani e sudanesi) che in maniera irregolare cercano di proseguire il loro viaggio per trovare protezione o semplicemente una vita nuova. «Ci ho provato cinque volte. Nella seconda, la polizia croata ci ha individuati, ci ha sequestrato borse, cibo, telefoni e ha bruciato tutto. Poi gli agenti hanno usato i cani per darci la caccia», ci dice Justice, che viene dal Ghana. Mostra il polpaccio che porta i segni dei morsi e un polso ferito che ha fatto infezione. Per la medicazione è in fila al punto informale di primo soccorso allestito sotto le piante da due infermiere volontarie della Ong tedesca Medical Solidarity International (Msi).

Sono sempre uguali, sempre gravi, le testimonianze che si ascoltano su questo confine. Non solo racconti di respingimenti collettivi, senza opportunità di chiedere asilo individualmente, ma anche sottrazione di effetti personali e, soprattutto per uomini e ragazzi, violenze frequenti da parte delle autorità di frontiera croate. «Ti picchiano. Vedi? Con i bastoni» dice Diouf, senegalese, mostrando i piedi tumefatti. «Sono stati i poliziotti. Sparano in aria e così tutti vengono presi dal panico. Se ti prendono, ti picchiano e, davanti ai tuoi occhi, distruggono tutto quello che hai, per scoraggiare altri tentativi». Il personale sanitario di Msi parla delle tracce delle botte sui corpi: «Occhi neri, dita di mani e piedi rotte, caviglie fratturate. I morsi dei cani sono comuni, alle gambe o alle natiche» spiega Eva, volontaria svizzera. Sul sentiero che proviene da Lipa, un gruppo procede barcollando. Un ragazzo è portato a braccia dai compagni verso il punto di medicazione. «Credo che ieri siano arrivati molti sudanesi che avevano cercato di attraversare il confine e sono stati respinti. Due sono stati morsi dai cani, altri sono stati picchiati dalla polizia» racconta l’infermiera notando l’aumento, rispetto al solito, dei nomi sulla lista di chi chiede soccorso. Oggi sono 46. Poi aggiunge: «Hanno dolori agli arti, ferite, l’influenza. Il ragazzo portato di peso aveva morsi di cane sul lato destro ed è stato picchiato alle gambe, un ginocchio era davvero gonfio, ma qui non possiamo fare radiografie». Soline Demetz, coordinatrice per i Balcani di Msi, spiega che «il medico non sembra essere, al momento, presente nel campo, non sappiamo da quanto non c’è».

Un’altra fonte conferma che il presidio medico interno (che dipende dalla guardia medica locale) manca da tutto ottobre, proprio mentre il centro è tornato ad affollarsi con il primo freddo. Secondo i dati Oim, il 5 novembre a Lipa le presenze erano 695. «Anche quando il dottore del campo c’è, molti riferiscono di non ricevere assistenza. Per ottenere cure, le condizioni devono essere davvero gravi», prosegue la coordinatrice. Di un anno fa è il caso di un bangladese di nome Mukter Hossain, che aveva riferito di essere stato picchiato durante un respingimento e «di avere ricevuto un violento colpo alle costole». Lo denunciavano, in una nota, Msi e altre due ong. All’arrivo a Lipa «soffriva di dolori intensi e vomitava. Il personale medico del campo lo ha visitato in modo superficiale. In due giorni, mentre gli altri ospiti chiedevano ripetutamente che gli venisse prestata assistenza, le sue condizioni sono peggiorate. La polizia e il personale si sono rifiutati di chiamare un’ambulanza», si legge nel comunicato. Alla fine l’uomo è morto il 23 novembre 2025.

Si fa avanti Samuel, che viene dal Sud Sudan e ha attraversato la Libia e il Mediterraneo, per approdare a Creta. Ha una corporatura imponente, ma è ancora un ragazzino. «Stiamo entrando illegalmente in un altro Paese, lo sappiamo tutti» dice. «Il problema è che quando in Croazia ti fermano, oltre a riportarti indietro, ti prendono tutto quello che possiedi e ti fanno togliere le scarpe. Così si torna al campo a piedi scalzi. Ci vuole un giorno e mezzo, se nessuno ti aiuta». Proprio per le lunghe camminate, il team di Msi rileva spesso problemi muscolo-scheletrici e dermatologici seri, ma anche tosse, febbre, infezioni polmonari «perché le persone rimangono a lungo nei boschi senza vestiti né scarpe e sono costrette ad attraversare corsi d’acqua», puntualizza Soline Demetz. Mentre scende la sera e fa sempre più freddo, ai margini della radura incontriamo anche F., eritreo di 14 anni, a Lipa da solo. Sorride a tutti ma ha gli occhi tristi. «Ho provato tre volte ad attraversare il confine. I poliziotti croati mi hanno portato via tutte le mie cose. “Cosa ci fai qui?”, mi hanno domandato, poi mi hanno picchiato», racconta.

«Tutti i ragazzini che sono passati da noi sono stati vittime di respingimenti più o meno violenti», spiega Silvia Maraone, coordinatrice per Ipsia Acli dei progetti in Bosnia. Gestisce un Social Cafè dentro Lipa e nel 2024 ha aperto a Bihac una Safe House da 35 posti per minori stranieri non accompagnati con fondi di Caritas Ambrosiana e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. «L’anno scorso, uno dei nostri beneficiari, un sedicenne siriano, è tornato da un “game” (il tentativo di attraversare la frontiera, ndr ) con i denti spaccati da una manganellata. Glieli abbiamo ricostruiti, ma come si recupera la psiche di un ragazzino che è stato pestato così?», si chiede. E aggiunge: «Con noi abbiamo una giovane siriana sorda che è arrivata quando aveva 12 anni. Durante il respingimento, lei non è stata toccata perché era davvero piccola, però ha assistito al pestaggio di tutti gli altri, una forma di sopruso comunque grave. Non ci sono cambiamenti nei pushback, la violenza qui è sempre spregiudicata».