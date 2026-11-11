Come diventare inattaccabili in un mondo senza confini

Immaginate uno Stato che confini “fisicamente” con tutti gli altri Stati del mondo. Dovrebbe dedicare tutte le sue risorse alla difesa dai potenziali aggressori. Fortunatamente, il numero di Stati confinanti è di solito piccolo, la difesa sostenibile e gli accordi di pace con il vicinato l’argine più forte. Tutto cambia se eliminiamo il vincolo della fisicità e ci spostiamo nel mondo virtuale in cui i confini sono labili e indefiniti. Stiamo parlando di internet, l’infrastruttura planetaria che collega sei miliardi di persone, circa tre quarti della popolazione mondiale, e più di 21 miliardi di dispositivi digitali. Il dato che più colpisce è il rapporto tra gli indirizzi web che rispondono a una richiesta e i computer che li ospitano: un miliardo e mezzo gli indirizzi, meno di 15 milioni i computer. Siamo immersi in un universo digitale in rapida e continua evoluzione, le cui attività riconducibili a persone fisiche cedono il passo a quelle automatiche. Secondo le misure di Cloudflare, dal giugno 2026 il 57% delle richieste di pagine web non proviene più da esseri umani. Le macchine sono la maggioranza e una parte crescente del traffico è generata da agenti di intelligenza artificiale.

Esaminiamo altre infrastrutture planetarie: reti elettriche, gasdotti e oleodotti, strade, ferrovie, trasporto aereo e navale e i cavi sottomarini, che di internet sono il livello fisico. Anche queste hanno dimensioni colossali e connettono il pianeta avvolgendolo in maglie fitte. La differenza sostanziale rispetto a internet è la fisicità, la capacità di trasportare energia, oggetti. Hanno punti di accesso in numero notevolmente inferiore, posizionati in punti geografici precisi. La loro difesa è presidio sull’estensione fisica e, soprattutto, controllo dei punti di accesso.

Dal punto di vista della sicurezza, la caratteristica che distingue internet dalle altre infrastrutture è ciò che scorre al suo interno, essenzialmente dati e programmi. Difenderla non significa solo far sì che le sue connessioni non siano interrotte, ma che si impedisca il transito di entità nemiche. Se su una strada o su una ferrovia è sufficiente “osservare” i mezzi in transito per riconoscere un aggressore, su internet i punti di accesso non sono presidiabili perché ogni dispositivo connesso è il confine di sé stesso. La difesa si sposta allora dal perimetro alla condizione dei sistemi: quanto sono aggiornati, quanto sono separati fra loro, quanto è competente chi li amministra. Tutto questo si chiama cybersecurity, sicurezza informatica.

Fino a pochi anni fa, lo scontro tra aggressori e difensori era ad armi pari. Gli aggressori individuavano una falla di sicurezza, i difensori subivano l’attacco e poi chiudevano la falla. Viceversa, i difensori innalzavano le difese e gli aggressori aumentavano la forza degli strumenti di attacco. Negli ultimi due anni, l’intelligenza artificiale generativa ha alterato questo delicato equilibrio. La sua capacità di analizzare le difese e individuare le falle, spesso latenti da molti anni, è straordinaria. Il campo di battaglia è cambiato radicalmente, ma se gli attacchi sono più mirati anche le difese possono essere più efficaci. Secondo il rapporto annuale di Verizon, il 15% delle tecniche di attacco è già potenziato dall’IA generativa. Complessivamente, però, l’entrata in campo degli agenti artificiali ha reso evidente la diffusa debolezza difensiva di gran parte dei dispositivi digitali connessi a internet, dovuta a inadeguatezza tecnica e mancato aggiornamento. Alcuni dati sugli attacchi sono impressionanti: 18 milioni di attacchi di rete mitigati da Cloudflare nel solo terzo trimestre 2026, con una frequenza di 8.226 attacchi l’ora; nei primi dieci mesi del 2026 i gruppi ransomware, che usano software nocivo per chiedere un riscatto, hanno rivendicato 7.807 vittime; nel primo semestre l’Anti-Phishing Working Group ha registrato oltre due milioni di attacchi di phishing, le truffe digitali che carpiscono i dati personali.

Per difendere internet servono competenze specifiche. Nel sistema universitario italiano, questi professionisti sono formati nei corsi di laurea in cybersecurity, una quindicina, secondo la ricognizione del CINI, concentrati in dodici sedi. Estendendo l’elenco ai corsi di laurea in informatica e in ingegneria informatica che dedicano alla sicurezza un curriculum o un indirizzo, il numero sale a diverse decine. È un’offerta frammentata, in cui la sicurezza è spesso la specializzazione di un percorso generalista, piuttosto che un corso di studi autonomo. I laureati che escono da questi corsi di laurea sono proprio i professionisti necessari a difendere le nostre frontiere digitali: hanno acquisito conoscenze scientifiche sulla sicurezza informatica, si sono addestrati in laboratori in grado di simulare i reali campi di battaglia digitali. Ma, soprattutto, sono giovani e molto motivati. I recenti attacchi informatici hanno evidenziato la gravità della situazione e l’urgenza di dedicare maggiori risorse umane ed economiche alla difesa di un’infrastruttura alla base della nostra società.

«L’arte della guerra ci insegna a fare affidamento non sulla probabilità che il nemico non arrivi, ma sulla nostra stessa prontezza nel riceverlo; non sulla possibilità che egli non attacchi, ma piuttosto sul fatto di aver reso la nostra posizione inattaccabile» (Sun Tzu, V secolo a.C.). Rispetto ad allora sono cambiate la forma e la natura dei nemici, non la loro pericolosità.