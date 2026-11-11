C'è l’elettrificazione sul tavolo della Cop31 (e il nodo decisivo sono di nuovo le rinnovabili)

Basterebbero questi dati per evidenziare perché la Conferenza delle Parti sia un appuntamento cruciale. «Approvare subito l’elettrificazione basata sulle rinnovabili». «La transizione deve essere giusta». «Non c’è più tempo». Gli striscioni campeggiano fuori dalla sede della Cop31 ad Antalya, in Turchia. Decine di attivisti per il clima si sono riuniti lì anche ieri. Con loro, il disegno di un pianeta Terra che brucia. Perché se i temi della Cop sono soprattutto tecnici, l’esigenza è rispondere a una crisi climatica che sempre più sconvolge gli ecosistemi. E che – secondo l’ultimo report di Lancet Countdown on Health and Climate Change – causa fino a 500mila vittime in un anno, solo per l’aumento delle temperature. Alluvioni ed eventi metereologici estremi esclusi.

In una sala gremita di persone, ieri, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha lanciato l’ennesimo appello: «Ora, qui, dobbiamo passare dalla discussione sull’allontanamento dai combustibili fossili, a un piano operativo, al suo finanziamento e alla sua realizzazione». Accanto a lui, il diplomatico brasiliano André Aranha Corrêa do Lago, presidente della Cop dell’anno scorso a Belém, in Brasile. I due sono ripartiti da dove ci si era interrotti nel 2025: il brasiliano ha presentato una tabella di marcia per la transizione verso sistemi energetici senza combustibili fossili, una proposta valida potenzialmente per ogni Paese. A Belém la proposta non era entrata nelle conclusioni finali per l’opposizione dei principali Paesi produttori di petrolio, e nemmeno alla Cop di quest’anno il tema è incluso nell’agenda formale. Eppure rimane cruciale e, sotto traccia, centrale.

La Turchia ha presentato una sua proposta, subito rimbalzata tra tutti i gruppi negoziali. Punta sull’«elettrificazione» e su una sigla: 35x35. Prevede cioè che i Paesi firmatari si impegnino ad aumentare la quota di energia elettrica nel consumo energetico globale al 35% entro il 2035. Oggi è ferma attorno al 20%. Secondo fonti sentite da Reuters, Ankara starebbe cercando di inserire l’obiettivo tra i risultati formali dei colloqui, pur essendo anch’esso escluso dall’agenda ufficiale. Tra i Paesi che avrebbero già dato la loro adesione ci sono il Brasile, il Canada e la Corea del Sud. Altri stanno temporeggiando: manca, nella proposta, una specifica fondamentale. Il piano turco non prevede che l’elettrificazione sia alimentata esclusivamente tramite fonti rinnovabili. Il rischio è che il processo non corrisponda anche a una reale decarbonizzazione: i Paesi potrebbero continuare a usare, per la produzione elettrica, il gas. Per un portavoce della presidenza della Cop turca la specifica «non è necessaria». Secondo dati raccolti dall’Osce ed elaborati dal think tank Ecco, per raggiungere l’obiettivo indicato dalla Turchia servirebbero circa 3.500 miliardi di dollari l’anno, contro i 1.800 spesi oggi. Investimenti che andrebbero soprattutto nelle casse dei Paesi più avanzati: «I Paesi in via di sviluppo generano circa l’80% della crescita della domanda globale di elettricità, ma circa il 90% degli investimenti nella transizione va alle economie avanzate e alla Cina. All’Africa arriva circa il 2%», scrive sempre il think tank Ecco. Per questo, ieri si è discusso anche di come sbloccare gli investimenti per i Paesi del Sud Globale: il tema continuerà ad essere centrale anche nei prossimi giorni.

Lunedì – nelle stesse ore di apertura della Cop – il presidente turco Erdogan stava definendo «una buona notizia» l’aumento della produzione interna di petrolio e la scoperta di due nuovi giacimenti petroliferi. Una delle molte contraddizioni di questa Conferenza. E forse neanche la più grave. Al primo posto c’è l’assenza al vertice dei leader mondiali di Paesi che hanno responsabilità significative nella crisi climatica. Negli incontri tra capi di Stato che inizieranno oggi, si prevede che non parteciperanno i leader di Cina, India, Canada, Germania, Francia, Italia. Non si presenterà Donald Trump, ovviamente. Cercano di fare sentire la loro voce i 48 Paesi definiti «meno sviluppati» e i 39 piccoli Stati insulari. Perché la crisi climatica colpisce sì tutti, ma su alcuni ha un impatto distruttivo. Alla Cop – al di là dell’agenda ufficiale – si discuterà dei 305 miliardi di dollari che i Paesi del Sud Globale necessitano per affrontare le conseguenze di una crisi a cui loro contribuiscono solo in minima parte. Oggi i contributi raccolti hanno raggiunto solo i 28 miliardi. I negoziati si sono appena aperti. Fino al 20 novembre si discuterà.