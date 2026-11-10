Intervista col campione azzurro, che racconta i mesi lontano dal tennis: «Lo amo, è il mio lavoro, la mia passione. Voglio recuperare bene perché la mia carriera durerà ancora 15 anni». L’obiettivo è giocare gli Australian Open, senza forzare il recupero

Sinner: «È la prima volta che non ho il controllo e non mi piace, ma tornerò più forte. Il bello? Avere tempo per i miei»

Sinner: «È la prima volta che non ho il controllo e non mi piace, ma tornerò più forte. Il bello? Avere tempo per i miei»

«Sono in una fase della mia vita per certi aspetti nuova, dove ho l’impressione di non avere il pieno controllo delle cose». Perché, spiega Jannik Sinner, a Milano per partecipare all’evento “Be like Sinner” organizzato per lui dal suo sponsor Allianz - il recupero dall’infortunio al ginocchio non dipende solo dal duro lavoro a cui si sta sottoponendo da settimane.

Per la prima volta Jannik si è trovato davanti a qualcosa che non può governare con il talento, il lavoro e la volontà (granitica). Ci sono infatti, altri fattori che ogni giorno incidono ormai sulle aspettative, l’umore e la programmazione, per questo afferma «che bisogna avere pazienza». Per certi aspetti - anche se tutto sembra andare contro il suo più intimo desiderio «amo il mio sport, la competizione…» - il tennis può anche aspettare, perché lo scorrere del tempo per il nostro campione sembra aver assunto un significato diverso.

«Sto sempre a casa (a Montecarlo, ndr ), vado in palestra dove faccio recupero, ma poi torno di nuovo nella mia abitazione, dove passo il tempo al simulatore... sono un grande amante dei motosport che mi appassionano ed emozionano…». «Magari un giorno mi vedrete come pilota…», scherzando, ma forse non più di tanto. Ma subito ribadisce di voler recuperare dall’infortunio in modo scrupoloso, per non pregiudicare una carriera ancora molto lunga. «In questo periodo vado a trovare i miei amici, i miei genitori, sono un ragazzo che è rimasto semplice e normale. La famiglia e gli affetti per me sono molto importanti, fondamentali».

Insomma, da luglio, dopo il quinto titolo del Grande Slam conquistato nuovamente Wimbledon, Sinner convive con questo problema al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare al resto della stagione, comprese le Atp Finals di Torino, dove avrebbe dovuto difendere il titolo. Così ieri a Milano, alla Torre Allianz, il nostro campione si è presentato sorridente e si è aperto, parlando sua riabilitazione, del nuovo allenatore Magnus Norman, del rapporto con Darren Cahill e di un futuro sempre da numero uno al mondo che vuole costruire senza fretta. Ma ha raccontato anche la vita di un ragazzo che, lontano dal circuito, ritrova appunto i genitori, gli amici e i sentimenti. Ora vorrebbe tornare per gli Austrialian Open - farà di tutto per esserci, ma per quella trasferta le valutazioni non saranno prese solo in riferimento al ginocchio, ma anche considerando il caldo dell’estate australe, fattore che già a Roland Garros lo aveva messo in crisi, compromettendo il torneo.

Jannik, come sta il ginocchio?

«Sto bene, stiamo facendo di tutto e di più per essere in campo il più presto possibile. Ho un team molto importante con tanti esperti per tornare più forti. Sto e stiamo seguendo tutti i protocolli che ci stanno dando e l’obiettivo è ritornare il più presto possibile».

Possiamo considerare gli Australian Open il traguardo per il ritorno?

«Spero di fare qualche torneo prima ma i protocolli li devo rispettare per evitare problemi più importanti. È importante prendermi cura del mio corpo, voglio giocare ancora 10-15 anni. Ho i migliori medici al mio fianco, devo accettare il programma che mi danno, è l’unica opzione che c’è. Stiamo facendo tutto per proteggere la mia carriera a lungo termine. Serve pazienza, è l’arma migliore».

Per un atleta abituato a programmare ogni dettaglio, che cosa significa non poter decidere quando tornare in campo?

«È la prima volta che non ho il controllo, è una sensazione strana, non mi piace ma almeno ho tempo da trascorrere assieme ai miei genitori e agli amici».

È il momento più difficile della sua carriera?

«No, è ancora lunga, conto di giocare ancora per altri 10 o 15 anni, il tennis rappresenta tutto per me».

Questo infortunio ha cambiato anche il suo modo di guardare al tennis?

«È andata come è andata, stiamo cercando una via d’uscita, vedrò il tennis in un altro modo, più positivo. Prima sembrava tutto naturale, girare il mondo e vincere i tornei. Ora sto apprezzando cosa sono riuscito a fare. La voglia di vincere è ancora più alta, alzare trofei sarà ancora più bello. Me lo godrò un po’ di più».

Lontano dalle competizioni ha ritrovato anche il tempo per le passioni e per una vita da ragazzo della sua età?

«Almeno ho tempo da trascorrere assieme ai miei genitori e agli amici. Poi amo molto il mondo dei motori. Ne ho grande passione».

In questi giorni ha incontrato Valentino Rossi. E segue con entusiasmo anche Kimi Antonelli, diventato campione del mondo di Formula 1. Che cosa la colpisce di lui?

«Quello che ha fatto Kimi è incredibile, farlo a 20 anni con quella naturalezza, tanta roba... Dopo una prima stagione difficile, ha lavorato e imparato tanto, solo un fenomeno impara così in fretta. Mi emoziona tantissimo. Conosco un pochino lui, conosco un pochino il padre. Sono persone normali, tranquille. La normalità ci collega».

Il suo ritorno coinciderà anche con un cambiamento importante nella squadra. Perché ha scelto Magnus Norman come nuovo allenatore?

«Magnus è simile a Darren. Accetta il modo con cui stiamo già lavorando, non cambieremo metodo. È importante non stravolgere tutto ma mettere qualcosa ogni anno».

Norman ha lavorato a lungo con Stan Wawrinka. Che cosa cerca nella sua esperienza?

«Ha lavorato con Wawrinka per molti anni e ne ha passate tante. Accetta il modo in cui stiamo già lavorando, ed è importante per me non dover cambiare di nuovo tutto. Devo aggiungere un uno per cento ogni anno per migliorare come giocatore».

Darren Cahill, invece, che cosa rappresenta per lei dopo questi anni insieme?

«La parte personale mi mancherà molto, è diventato quasi un secondo papà. È una rottura normale, come se nulla fosse successo. Rimane sempre nei miei contatti e posso sempre chiamarlo».

Anche Cahill ha parlato di un rapporto costruito sulla fiducia e sulla curiosità di migliorare. Quanto conta mantenere la continuità del lavoro?

«È importante non stravolgere tutto ma mettere qualcosa ogni anno».

Torino comincia senza di lei, ma ci sarà Flavio Cobolli. Che cosa pensa della sua qualificazione?

«Flavio ha fatto una stagione incredibile, con la finale al Roland Garros. Sono felice per lui, è un bravo ragazzo con un team preparato e professionale. Se lo merita. Era importante avere almeno un italiano a Torino. E non dimentichiamo Simone (Bolelli, ndr ) e Andrea (Vavassori, ndr ) nel doppio».

Dopo l’infortunio ha ricevuto messaggi anche dagli altri giocatori?

«Ho sentito un po’ di giocatori, mi hanno scritto Berrettini e Draper, con cui sono molto in sintonia. Loro mi capiscono di più avendo avuto tanti infortuni. Anche Alcaraz mi ha scritto, ma è la cosa più normale. Mi ha fatto piacere».

Alexander Zverev è diventato il nuovo numero uno del mondo. Come giudica la sua stagione?

«Zverev ha meritato di vincere due Slam e di diventare numero uno. Esserlo è l’emozione più grande per un tennista, è bellissimo».

Che cosa si porta dietro, allora, di questi mesi senza tennis?

«Prima sembrava tutto naturale, girare il mondo e vincere i tornei. Ora sto apprezzando cosa sono riuscito a fare. La voglia di vincere è ancora più alta, alzare trofei sarà ancora più bello. Me lo godrò un po’ di più».