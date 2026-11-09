L'Inter spegne l'euroComo. Gattuso comanda e nel "pochismo" c'è ancora parecchio in Serie A

Secondo Di Canio da noi vige il "pochismo". Intanto la sua Lazio resta imbattuta e in vetta davanti ai nerazzurri e alla Roma. Ora tocca alla Nazionale

«Como da scudetto? Il Como farà meglio in Europa che in campionato». Così parlò Paolo Di Canio alla vigilia di Inter-Como in un'intervista rilasciata a “Repubblica”. La profezia dell’ex reuccio del Quarticciolo si è prontamente avverata. Luci a San Siro, ma solo per l’Internazionale di Chivu che, in 45 minuti, sistema la faccenda (2-0) e spegne l'euroComo. Blackout generale per la creatura di Fabregas, imprecisa come non mai e praticamente non pervenuta. Esulta a distanza anche il mortificato Lens che, in Ligue1 perde ancora in casa con il Marsiglia (1-2), ma è niente rispetto alla disfatta subita in Champions da un Como che lo aveva umiliato con uno storico e forse poco sportivo 1-9. Il Como spacca al di là delle Alpi ma non sfonda ancora del tutto nel nostro torneo. Quel «pochismo» della Serie A (cito sempre il vate Di Canio) è comunque ancora abbastanza per mandare in tilt l’orchestra comasca che con un Nico Paz normale e che scende dal podio di direttore d’orchestra stecca clamorosamente alla Scala del calcio.

Applausi a Chivu. Per il tifoso medioman dopo la sconfitta nel derby con il Milan il tecnico nerazzurro era già a un passo dalla lettera di licenziamento (follie social, graffi da tigri da tastiera). Invece i suoi piazzano uno 0-3 al Feyenord in Champions e concedono il bis nel derbyno lombardo (2-0 firmato dal bomber azzurro Pio Esposito e il funambolo Marcus Thuram) che negli anni ‘80 sarebbe stata una sfida tra il gigante e la squadrina di quel ramo del Lago di Como. Inter saldo al secondo posto, mentre il Como cede momentaneamente la quarta piazza al Milan che, soffre a Marassi, ma supera il generoso Genoa di De Rossi, e riesce a portare a casa altri tre punti che lo rilanciano, sempre momentaneamente, nella corsa scudetto.

E’ doppio duello in vetta con le due romane opposte alle due milanesi. La Lazio non perde l’imbattibilità al Maradona ma perde l’occasione per conquistare la decima vittoria, anche se contro il Napoli la capolista a sorpresa gioca forse la partita più opaca e confusa di questa prima parte di campionato, ma tanto basta per strappare 1 punto prezioso e far uscire Allegri e il suo Napoli sotto una grandinata di fischi in una Napoli novembrina da o’ sole mio. Lazio a 29 punti, a più 1 dall’Inter e con due lunghezze di vantaggio sulla Roma dei ragazzi della Sud. La fabbrica del gol giallorossa (31 reti segnate in 11 partite) cala un altro tris della casa al disarmato Sassuolo dell’ex Aquilani, il mister rivelazione del Catanzaro della passata stagione che era partito bene con gli emiliani che ora annaspano nelle sabbie mobili della zona salvezza.

Stava per scivolare nei bassifondi anche il Bologna prima dell’arrivo di Don Raffaè Palladino che da quando è subentrato all’impalpabile Tedesco ha rianimato i rossoblù in piena rimonta per un piazzamento che vale l’Europa. In sette partite il Bologna by Palladino ha conquistato 16 punti, gli ultimi tre nel derby del Tardini contro un Parma (rimasto in dieci dopo 8 minuti) che con l’altro subentrato Gilardino sta dando segnali di ripresa. Tre punti di incoraggiamento anche per l’Atalanta di Sarri che vince il derby di Monza ma gli orobici sono assai distanti dagli standard del decennio adrenalinico e di stampo europeo vissuto con Gasperini.

Anche alla Juventus ormai rimpiangono il decennio della gestione Conte-Allegri, quella che ha portato 8 scudetti (il 9° lo vinse Sarri) nella bacheca bianconera. Anche la Juve funziona meglio in Europa League, mentre in campionato non gli riesce di piegare neppure una Fiorentina che strappa il pari con i denti e con le unghie (2-2) e fa drizzare i due capelli della pelata lucida di Spalletti che reclama un rigore sacrosanto e rinfaccia ai suoi: «A volte ci affoghiamo in un bicchier d’acqua»

Spalletti, Allegri e Sarri, dalle loro panchine pericolanti, rivendicano tutti e tre la carenza di punti dovuta alla serie di infortuni record a cui devono fare fronte dall’inizio della stagione. Nel pochismo un “pochettino” di alibi ci stanno anche, ma dopo la sosta della Nazionale a Juve, Napoli e Atalanta servirà ingranare un’altra marcia altrimenti qualcuno dei tre ex guru difficilmente mangerà il panettone.

Quanto alla Nazionale dell’alchimista Roberto Mancini, godiamoci questa Nations League con il doppio appuntamento di lusso, contro la Francia giovedì 12 novembre a San Siro e poi il match di Bruxelles con il Belgio (domenica 15 novembre). Il ct ha lasciato a casa diversi senatori, ha ripescato il nevroromantico Zaniolo, predicatore unico nel deserto dell’Udinese passata a Zanetti che presta a Mancini anche il 18enne difensore Matteo Palma, il quale ha scelto di vestire d’azzurro dopo aver giocato con l’Under 17 della Germania. Nel laboratorio multicolor del ct entrano anche Luca Koleosho che gioca nel Paris FC, il milanista Alphadjo Cisse, il talento del Parma Simone Lontani e dal Como oltre a Mattia Liberali la grande sorpresa è Riccardo Cassano. Il 17enne che non ha nessun legame di parentela con “FantAntonio” Cassano, non ha disputato neppure un secondo con la prima squadra di Fabregas, ma per Mancini quello che gli ha visto fare con la Primavera lariana evidentemente basta e avanza per lanciarlo come il nuovo baby prodigio del calcio italiano. Nel “pochismo” qualcosa di buono magari viene ancora fuori.