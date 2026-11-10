Fabio Rosini: «Temperanza, la virtù che rende liberi»

Tornare a interrogarsi sull’arte del vivere bene attraverso una delle più antiche tradizioni del pensiero occidentale. È il percorso proposto da Fabio Rosini nel volume I cardini della vita buona. L’antica arte di vivere bene, ossia: le quattro virtù cardinali, da oggi in libreria (Piemme, pagine 176, euro 18,90). Anticipiamo un ampio stralcio del capitolo conclusivo.

Forse la difficoltà più grande della nostra epoca, un’epoca di gusti, comunicazioni e prodotti di massa, è l’essere autentici. Anche per questo serve la temperanza, per salvarci dall’omologazione. La via stretta da trovare richiede, infatti, di non farsi distrarre. Ed è proprio questa l’arte principale della temperanza: essere concentrati sulla cosa giusta; elemento cardine del nostro viaggio.

Le quattro virtù cardinali non sono quattro elementi separati della nostra vita, ma si possono riassumere in due parole: saggezza ed equilibrio. L’equilibrio è dato dal loro lavorare insieme; non ce n’è una che lavora e un’altra che sta a guardare, come fa un vecchietto di fronte ai lavori sotto casa. La prudenza innesca giustizia, fortezza e temperanza. Senza fortezza non c’è il resto; senza giustizia si fa solo un macello. Tutto parte dalla prudenza, chiaro; ma poi ogni cosa va fatta contemporaneamente nelle quattro dimensioni, organicamente. È ovviamente una questione di disciplina, parola bellissima che viene dalla parola discepolo. Penso sia utile servirsi di un testo che ci può far capire meglio l’ultima virtù, la temperanza: un testo del Vangelo che ci lascerà un sapore amaro ma utile, fecondo. È un testo del Vangelo di Matteo piuttosto inquietante, che va letto con sapienza, ma ci metterà davanti a tutte e quattro le virtù con un’accentuazione sull’ultima, pur implicando anche le altre. «Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco» (Mt 18, 8-9).

Ci sono varie cose da spiegare: pare che per entrare nella vita si debba essere monchi, zoppi, o orbi a un occhio. Ma è vero questo? È vero che la vita richiede un taglio, e se lo è per la vita biologica figuriamoci per la vita «grande», quella che noi cristiani chiamiamo eterna, che non significa lunga, ma senza morte, comunque essa si presenti. Quando si nasce bisogna tagliare, la parola parto porta in sé la stessa radice di partenza, partizione, spartire, dividere. Dividere e avere discernimento sono la stessa cosa; discernere, scindere, implicano selezione. Per questo nella vita piena non si entra senza una selezione, c’è un occhio da togliere, non realmente, ma metaforicamente: si tratta di cose da non guardare. C’è una mano da tagliare, ovviamente non fisicamente. Mai i cristiani hanno inteso questa parola in senso letterale; si tratta delle opere di cui le mani sono da sempre il simbolo; si tratta di tagliare un piede ovvero di strade da non percorrere, di luoghi in cui non andare.

Bisogna capire cos’è questa storia dello scandalo: parola che è identica in greco, skandalon, e significa «ostruzione, opposizione, impedimento». Se qualcosa mi impedisce di entrare nella vita piena, va tagliato, ma questo implica che io abbia una meta importantissima: la vita! Non si tratta di un purismo sterile, ma di vita, di grandezza, di bellezza. Se qualcosa mi impedisce di entrare nella vita, meglio tagliare. La meta decide il taglio, la rinuncia. Che non è rinuncia, ma predilezione, quindi. Se tutto ciò sembra esagerato, si pensi a chi dice questa parola: Gesù di Nazareth che sulla croce non rinuncia a una mano, non a un occhio, non a un piede ma a tutto il corpo, offerto per entrare nell’eternità, perché quell’uomo sulla croce è l’unico che è risorto, non altri, e per quella strada. Non conosco una strada migliore per amare di quella in cui taglio il mio ego, altro che un occhio, una mano o un piede; il centro della mia autocontemplazione si mette da parte per far posto all’alterità, per dare la vita per qualcuno. Ciò che è da sottolineare ancora è che la selezione, i tagli che riguardano atti, percorsi o punti di vista, si fanno perché c’è una meta: la vita eterna che vale tutto, perché vale più di uno sguardo, più di una cosa che ti va di fare o un posto in cui ti va di andare. È sempre la prudenza il motore di tutto, aver chiara la meta decide dei mezzi (la giustizia) e dà la forza (fortezza) per esercitare i no (temperanza). È così che si diventa padri, o sposi, o amici veri.

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