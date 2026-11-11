«In Cristo c’è posto per tutti». Per il “Papa della speranza” sette milioni nelle strade dell’Argentina

Davanti a sé ha due milioni di fedeli che si perdono a vista d’occhio fra i viali e le strade di Luján. Accanto all’altare, lo scrigno con la “piccola patrona bruna” dell’Argentina: la Madonna di Luján. Leone XIV sceglie il più amato Santuario mariano della nazione per chiudere la sua visita in Argentina. E celebra la Messa conclusiva nella piazza su cui si affaccia la Basilica della città a settanta chilometri da Buenos Aires. «Cristo stesso ci invita alla sua mensa e lì siamo tutti benvenuti – dice nell’omelia –. C’è posto per tutti, specialmente per i più bisognosi: i poveri e gli affamati, i migranti, i malati e i carcerati, con i quali il Signore si identifica». E il Papa lo testimonia con due gesti che precedono la sua partenza alla volta del Perù, ultima tappa del viaggio di dodici giorni in America Latina.

Prima della liturgia all’aperto, si ferma nel penitenziario di Devoto che anche papa Francesco frequentava da arcivescovo di Buenos Aires. Prigione federale a venticinque chilometri dal centro della metropoli, ha ospitato fino a 1.500 reclusi e adesso è in via di dismissione. Leone XIV è il primo Pontefice che entra in un carcere dell’Argentina: neppure Giovanni Paolo II lo aveva fatto durante le sue due visite nel Paese. «Cari fratelli e sorelle, rammentiamo che visitare i detenuti è un’opera di misericordia alla quale tutti siamo chiamati», spiega nella casa circondariale. Ascolta le loro testimonianze. Li abbraccia. Vede il cappellano commuoversi e piangere. E si rivolge a quanti affrontano la «durezza della reclusione» facendosi interprete delle loro attese. «Immagino le vostre notti insonni, trascorse a struggervi per i vostri cari o a riflettere su coloro a cui potreste aver fatto del male. Sono consapevole delle vostre delusioni: il non aver trovato una mano tesa, qualcuno che avesse fiducia in voi o che vi aiutasse a rimettervi in piedi e ad andare avanti proprio quando ce n’era più bisogno». E ricorda che anche Cristo «è stato privato della libertà, pur essendo completamente senza peccato». Poi aggiunge: «A lui, che ha conosciuto la prigionia, dobbiamo chiedere di donare forza e sapienza, affinché questo tempo di solitudine e isolamento non sia vano». Anzi, «anche nel mezzo del male, del dolore e del fallimento più profondi, subiti o causati, la situazione che state vivendo rappresenta un’opportunità unica per ricominciare nella vostra vita» e dice che «un’altra vita è possibile», afferma a braccio. Dalla struttura denuncia il «senso di onnipotenza indotto dalle droghe», il «potere illusorio che deriva dal denaro facile», la «vile sicurezza ricercata esercitando violenza contro i più vulnerabili», l’«impunità che scaturisce dalla corruzione». E alle autorità chiede di trovare spazio per «compassione», la «sincera inquietudine di fronte ai bisogni degli altri», la «generosità». Quindi il monito: «Il Signore ci chiederà che cosa abbiamo fatto per ciascuno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle».

Il Papa visita la prigione federale di Devoto, 11 novembre 2026. REUTERS/Yara Nardi

“Devoto” è stato anche un carcere politico durante la dittatura, fra gli anni ‘70 e ’80. E un centro di tortura. L’eredità del regime militare torna in un altro incontro di Leone XIV – secondo gesto prima di partire –: quello a sorpresa dopo la Messa a Córdoba, martedì, con venti “dimenticati” che affrontano situazioni di sofferenza, vulnerabilità, esclusione. Fra loro anche Alba Camargo, figlia e nipote di desaparecidos, le persone di cui si sono perse le tracce nel periodo “nero” dei generali. «Stiamo cercando i nostri cari scomparsi qui, ci aiuti», l’appello della donna. Aveva tredici anni quando gli squadroni della morte le avevano rapito genitori e zii. Al Papa consegna un dossier sulla causa legale intentata per ottenere il recupero dei resti a La Perla, il più grande campo clandestino di reclusione nell’entroterra del Paese.

L’umanità ha bisogno di «vivere percorsi di perdono e riconciliazione che rinnovino in noi la pace, la speranza e la carità», spiega Leone XIV nell’Eucaristia di questa mattina. E incoraggia: «Si tratta di guardare la vita con gli occhi del cielo e di dipingere ogni nostra giornata con il colore della speranza». In tre giorni di presenza in Argentina, quasi sette milioni di persone si stringono intorno al Papa, accolto come un “profeta” di speranza in un «momento di disumanizzazione per noi», racconta Sofia, signora con radici italiane persa fra la folla di Luján. Il Pontefice si congeda parlando di un popolo «che apre le sue porte a tutti, che condivide il suo pane e la sua musica, dove c’è sempre un posto a tavola per chi arriva, un momento gratuito per chiacchierare “tra un mate e l’altro”, una mano tesa per chi ne ha bisogno». Esempio in un mondo che alza muri, ma anche dove «molti nostri fratelli, o anche noi stessi, le nostre famiglie, attraversano attualmente momenti di Calvario, soffrendo a causa di malattie, povertà, mancanza di lavoro, discriminazione o divisioni familiari». Momenti bui in cui «comprendiamo i sentimenti di Maria ai piedi della croce, con il suo cuore di madre lacerato dal dolore», sottolinea il Papa.

Alla patrona del Paese, Leone XIV affida il pontificato «iniziato l’8 maggio, giorno della tua festa – dice rivolgendosi alla Vergine –. Come milioni di argentini che vengono a casa tua a supplicare il tuo aiuto materno, anch’io desidero ripararmi sotto il tuo manto. Guidami, Madre, nella missione apostolica» cominciata un anno e mezzo fa. Un pensiero «speciale» lo indirizza al «nostro amato papa Francesco che ha sempre portato nel cuore» la Madonna di Luján, spiega tornando a rendere omaggio al predecessore nella sua terra d’origine. «Egli ci ha insegnato con la sua vita, e ci continua a indicare dal luogo che ha scelto per essere sepolto, così vicino a Santa Maria, di amarla e venerarla sempre. Infatti, molte volte le sue parole di congedo erano: “Che Gesù ti benedica e la Vergine Santa ti custodisca”».