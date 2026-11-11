A Buenos Aires un milione di giovani per il Papa popstar. «Reti e schermi, musica e calcio, benedite il Signore»

Si può riscrivere in chiave generazione Z il Cantico di Daniele, l’inno che recita “Benedite, mari e fiumi, il Signore” e che, come narra la Bibbia, tre giovani avevano intonato come risposta a Nabucodònosor? Sì, e lo fa Leone XIV di fronte ai ragazzi che lo abbracciano nella notte di Buenos Aires. «Forse oggi potremmo cantare: Arte e cultura, benedite il Signore. Giochi e sport, benedite il Signore – dice durante la veglia che presiede –. Scienza e tecnologia, benedite il Signore. Reti e schermi, benedite il Signore. Musica e calcio, benedite il Signore». Il Papa torna nel quartiere del monumento a los Españoles, crocevia della capitale circondato da grattacieli, avenidas e parchi che lunedì avevano accolto due milioni e mezzo di persone per la sua prima Messa in Argentina. Stavolta intorno a lui c’è un milione di giovani per l’ultima sera che Leone XIV trascorre nel Paese, prima di volare in Perù, ultima tappa del viaggio di dodici giorni in Sud America. I lampioni delle strade li illuminano per chilometri. Il Pontefice percorre i viali dove a correre sono le onde di ragazzi intorno alla papamobile. Saluta, benedice i bambini, afferra pupazzi o ciondoli. E scambia persino qualche battuta dalla vettura. È una folla infinita che ripete “Noi siamo la gioventù del Papa”, che urla “Viva il Papa”, che applaude. Ed è una festa senza età che anima la città.

Il Papa saluta il milione di giovani che partecipano alla veglia a Buenos Aires / REUTERS

Sul palco della veglia Leone XIV viene accolto come una popstar, dai bonghi e dalle luci stile discoteca che si uniscono alle ovazioni da stadio. Appena prende la parola si leva un grido che diventa un’eco fra i palazzi della capitale. Nel suo discorso mette in guardia, con tono energico, dagli «idoli che oggi pretendono la nostra adorazione: il successo a qualsiasi prezzo, il denaro, l’ossessione per l’aspetto fisico, per la popolarità o per la ricerca sfrenata del piacere. A volte, per ottenere l’approvazione degli altri, possiamo mentire, tradire o umiliare qualcuno sui social network». E aggiunge: «Ci sono anche coloro che fanno affari offrendo piaceri che finiscono per schiavizzarci, come la pornografia e varie sostanze». Poi cita il “suo” santo, Agostino, che diceva: “Oggi sono in piedi”. «Anche voi siete chiamati a stare in piedi davanti agli idoli del nostro tempo. Non inginocchiatevi davanti a ciò che non può darvi vita. E se mai siete caduti, rialzatevi. Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato».

Il Papa accolto dai bonghi sul palco della veglia con i giovani a Buenos Aires / AFP

Leone XIV resta in mezzo ai giovani per quasi due ore. Ha il volto sorridente. Si lascia coinvolgere da canti e balli. Ascolta le testimonianze. E risponde alle domande. Ad Agustina Flores: dice: «Metti tutto il tuo cuore e unisci i tuoi sforzi a quelli degli altri». E a Franco Pugliese: «Quando lavori, studi o stai con i tuoi amici, fallo con amore e offrilo al Signore». Ma soprattutto prega con loro. Alle nuove generazioni affida un compito: «Che le vostre vite siano come pagine del Vangelo, scritte con l’inchiostro della misericordia, affinché chi le incontra possa riconoscere in voi traccia dell’amore e della gioia di Gesù». Con la carità come riferimento: «Voi potete lavare i piedi dei vostri fratelli. Condividete il pane con chi ha fame, aprite le vostre porte a chi non ha casa, visitate i malati e chi nessuno vuole visitare».

Un milione di giovani a Buenos Aires per la veglia con il Papa / AFP

Poi rilegge nella terra di papa Francesco tre parole del predecessore che avevano fatto il giro del mondo durante la Gmg di Lisbona del 2023: «Tutti, tutti, tutti». E le declina così: «Tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo». Quindi la rassicurazione: «A ciascuno vorrei dire: c’è posto per te nella Chiesa. Con le tue domande, le tue ferite e la tua storia. Questa è anche casa tua». E ammonisce: «Che le nostre comunità abbiano sempre le porte aperte; che sappiano accogliere chi arriva con domande, aiutare chi soffre e accompagnare con pazienza chi cerca Dio». Ancora: «Tutti conosciamo la distanza che, a volte, esiste tra il bene che desideriamo e le nostre decisioni. E tutti abbiamo bisogno di convertirci». Da qui l’invito: «Lasciatevi trasformare da Cristo! Non abbiate paura di avvicinarvi al Sacramento della riconciliazione». E l’appello «a essere santi». Perché «anche i santi conoscevano le loro debolezze, ma è stata la grazia di Dio a trasformare le loro vite e a insegnare loro ad amare». Ai giovani Leone XIV consegna una croce che benedice nel corso della serata e che sarà portata nelle comunità dell’intera Argentina. Con un mandato del Papa: «Andate nelle vostre città e nei vostri paesi, in ogni angolo e periferia. Che chi si sente lontano da Dio scopra, attraverso di voi, che Cristo lo sta cercando».