Il Papa a Córdoba, la città di Bergoglio gesuita: «La Chiesa non è una ong. Faccia chiasso, come diceva Francesco»

Nella città che è centro geografico dell’Argentina la Messa davanti a 650mila persone: «I cristiani diano l’esempio con la vita e siano accanto ai poveri». L’incontro con la comunità ecclesiale: «Utilizzare la tecnologia per testimoniare la fede è meravigliosa»

Il primo Papa statunitense della storia rende omaggio al primo Papa latinoamericano. Un omaggio lungo ventiquattro ore quello di Leone XIV per Francesco, nei suoi luoghi in Argentina e con le sue intuizioni, che Robert Prevost compie nella seconda tappa del suo viaggio di dodici giorni in America Latina. L’inizio a Buenos Aires quando prega davanti alla targa che ricorda Jorge Mario Bergoglio nella Cattedrale dove è stato arcivescovo. Poi la tappa a Córdoba dove atterra dopo un’ora e mezzo di volo da Buenos Aires. Centro geografico del Paese, è una terra che lega il suo nome alla presenza dei gesuiti arrivati nel 1599. Lo testimonia la “Manzana jesuítica”, il complesso nel cuore della città, dichiarato patrimonio Unesco, che comprende l’università, una delle più antiche del Sud America, il Collegio nazionale, la chiesa della Compagnia di Gesù. Luoghi che hanno visto il gesuita Bergoglio trascorrere due anni di “notte oscura”, come li definiva, ma anche essere confessore fra la gente. Leone XIV, che resta a Córdoba per mezza giornata, lo richiama più volte.

La Messa di Leone XIV a Cordoba con 650mila fedeli / AFP

Durante la Messa che presiede nella spianata della scuola dell’Aviazione militare, davanti a 650mila fedeli giunti da tutto l’entroterra dell’Argentina, ricorda «il mio venerato predecessore Francesco» per dire che «i poveri hanno bisogno di Dio e di persone che esprimano con la loro vita la forza dell’amore cristiano». Nell’incontro con la comunità ecclesiale, che ha come cornice la piazza della Cattedrale barocca di Nuestra Señora de la Asunción, monumento storico nazionale, incoraggia a «essere portatori della presenza di Cristo» e rilancia le parole del «mio caro predecessore» che «ha affermato con particolare chiarezza: “La Chiesa non è un negozio, non è un’agenzia umanitaria, la Chiesa non è una ong, la Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Vangelo”». La vicinanza al prossimo e l’annuncio devono andare di pari passo, tiene a ribadire Leone XIV. «La fame e l’ingiustizia sono questioni urgenti, che richiedono una risposta, così come la malattia, la solitudine, la disoccupazione e la mancanza di un’abitazione dignitosa. La carità cristiana si sente seriamente coinvolta in tutto questo. Al tempo stesso, non dobbiamo mai dimenticare che chi soffre ha bisogno di ricevere da noi il dono più grande che la Chiesa possiede: Gesù Cristo». Poi l’appello, ancora ispirato al magistero del Papa argentino: «Sognate una Chiesa che continui a “far chiasso”, come vi ha chiesto il vostro connazionale papa Francesco – dice a vescovi, preti e operatori pastorali –. Un “chiasso” che arrivi in ogni angolo della terra e faccia risuonare ovunque il Vangelo di Gesù Cristo».

La gente lungo le strade di Cordoba per salutare Leone XIV / AFP

Nella celebrazione all’aperto il Papa cita due santi cari a Bergoglio ma anche amati dall’intera Argentina, che sono stati segnati dalla spiritualità ignaziana: il Cura Brochero, il prete “gaucho” che come i mandriani percorreva su una mula distanze immense per portare il Risorto; e Mama Antula, la laica consacrata e prima donna santa del Paese che ha macinato migliaia di chilometri a piedi «recandosi in luoghi dove Dio non era ancora conosciuto», chiarisce il Pontefice. E afferma: «Oggi tocca a noi seguire il cammino luminoso della santità che ci hanno lasciato in eredità». Infatti, «non c’è modo migliore di insegnare che quello di dare esempio con la propria vita». Perché «tutti siamo chiamati alla santità». Una «chiamata che è sempre di natura missionaria: ci chiede di far conoscere agli altri la bellezza che noi stessi abbiamo incontrato in Cristo».

Il Papa si affaccia a sorpresa dal palazzo arcivescovile di Cordoba per salutare la folla / AFP

La visita a Córdoba è comunque una festa in onore di Leone XIV. Migliaia di persone lo accompagnano lungo la superstrada che percorre. E poi un “popolo” infinito lo acclama nella conca di terra, simile a quella di Tor Vergata a Roma, fra gli hangar dove vengono costruiti i velivoli della Fuerza Aérea. La città lo attende anche nel palazzo arcivescovile in cui pranza. E lui si affaccia a sorpresa dal balcone per salutare tutti: «Grazie per l’accoglienza. Ma soprattutto ringraziamo Dio per il dono della vita, per il dono di questo entusiasmo e per il dono dei giovani. Continuate a vivere la vostra fede».

Il Papa di fronte alla Cattedrale di Cordoba / AFP

Nella riflessione di fronte alla Cattedrale, il Papa torna su un tema che gli sta a cuore: la crisi nella vita di un sacerdote o di un credente. «Col passare degli anni può avvenire una cosa paradossale: lavorare intensamente per Dio, dedicando sempre meno tempo a stare con Lui», avverte. E sprona: «Ravviviamo il fuoco che un tempo ha acceso la nostra vocazione e non permettiamo che le pressioni del momento, la stanchezza o la routine lo spengano». Al tempo stesso chiede di riconoscere «chiaramente con coraggio in che cosa non siamo stati fedeli a Dio e mettiamo tutto davanti alla sua misericordia». Fra le consegne anche la promozione dell’«idea di utilizzare la tecnologia per testimoniare la fede è meravigliosa: siate creativi e trovate nuove strade per predicare».