«Paralitica, cieca, abbandonata. Ma oggi sono felice». Marta Griselda e la storia che ha commosso il Papa

Una testimonianza forte e coinvolgente che ha colpito profondamente Leone XIV, lunedì a Buenos Aires, quella di Marta Griselda Torres, ospite del Piccolo Cottolengo di don Orione di Claypole, nell’area metropolitana di Buenos Aires. La sua è una storia comune a tante persone con disabilità che non sono state “accettate” sin da piccole, addirittura dalla propria madre. Un abbandono che per molti – in Argentina, ma non solo – significa una vita ai margini, nell’ombra. Ma per Marta non è stato così, perché l’incontro con il carisma di Don Orione, con la famiglia del Cottolengo di Claypole le ha cambiato la vita. Quello che per molti è un ostacolo per lei è diventato segno di speranza e di gratitudine.

78 anni (compie i 79 il 12 novembre), Marta Griselda è nata nella provincia argentina di Entre Ríos. Affetta fin dalla nascita da paralisi cerebrale, condizione che le impedisce di camminare autonomamente e che si accompagna alla cecità, ha raccontato al Papa di aver trovato nel Centro orionino «un faro di luce che ha illuminato la mia vita». Dalla sua storia ha ricavato un libro per aiutare chi vive come lei a sapere che ha «il diritto di essere amato».

Una testimonianza intensa sulla piena dignità e bellezza della vita in ogni condizione quella di Marta, che ha saputo dare una lezione di umanità con semplicità raccontando al Papa e attraverso di lui al mondo che dietro a una persona con disabilità grave ci sono una storia personale, sentimenti, speranze, desideri. Tutto questo lo ha detto con una serenità disarmante, facendo trasparire – potente – una fede profonda.

Le sue parole hanno raccontato nel miglior modo possibile quello che don Orione chiedeva: «A chi si rivolge alle nostre case non chiedete da dove venga o come si chiami ma solo se ha un dolore, una sofferenza. Le porte sono sempre aperte a tutti». In un mondo che mette ai margini chi non “funziona” come ci si attende, da Claypole è partito una messaggio di grande speranza e di gioia: quella di sapere che non siamo soli, nonostante tutto. Ma non solo questo. Marta ha indicato un’altra strada: quella dell’essenziale, delle relazioni umane, dell’ascolto, dell’accoglienza, della comprensione. Una lezione di vita condensata in pochi minuti di incontro con il Pontefice, un messaggio soprattutto ai giovani: accettare se stessi e trasformare i propri limiti in forza. Il fatto che tutto questo sia accaduto di fronte idealmente al cuore di don Orione richiama le intenzioni del santo di Tortona: «Fare di Cristo il cuore del mondo», come ebbe a dire di lui san Giovanni Paolo II.

Ecco le parole di Marta Griselda al Papa, rilanciate da Vatican News: «Santo Padre, mi chiamo Marta Griselda Torres. Vivo nel Piccolo Cottolengo Don Orione da molti anni. Sono nata con una disabilità, una paralisi cerebrale, che mi impedisce di camminare e di vedere. Mia mamma mi ha abbandonato il giorno prima del mio compleanno. Se n’è andata di casa e non è più tornata. Mio padre e i miei fratelli si sono presi cura di me. Fin da piccola ho dovuto affrontare molte difficoltà: ricoveri, interventi chirurgici e numerose cure. Nel corso degli anni ho viaggiato in molti posti cercando un luogo dove vivere, ma quei luoghi erano provvisori e non adatti a me. Finché non sono arrivata al Cottolengo. Il Cottolengo è stato un faro di luce che ha illuminato la mia vita: non solo un luogo dove vivere, ma un posto dove sono stata accolta, accudita, amata. Mi hanno aiutato a non sentirmi rifiutata, perché dopo aver vagato tanto senza trovare nulla mi sentivo rifiutata. Ma qui sono così felice che tutto questo sia passato. Ho anche imparato a conoscere Dio profondamente attraverso le persone che mi hanno accompagnata. Per molto tempo ho desiderato aiutare, ma non sapevo come farlo. Per questo ho scritto questo libro, perché desidero che la mia storia sia conosciuta e ascoltata, perché voglio fare del bene, desidero che sia di aiuto a chi vive in una situazione simile, affinché sappia di non essere solo e di avere il diritto ad essere accolto e amato e rispettato. Santo Padre, oggi ti consegno questo libro che è parte della mia vita. Spero che ti faccia molto bene e che anche tu possa aiutare gli altri. Te lo offro come ringraziamento a Dio per avermi dato tante cose, molte croci ma anche tanti doni, e come ringraziamento a te, Santo Padre, per essere venuto a trovarci, per averci scelto e per averci guardato. Grazie, Santo Padre!». A questo discorso il Papa ha risposto, con gli occhi lucidi, «grazie tante. La sua vita è un miracolo di Dio: lei è questo. Grazie tante».

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