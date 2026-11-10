Comunione e Liberazione: suicidio assistito in Sicilia? «Non cediamo a scorciatoie legislative, la strada per chi soffre è un’altra»

Comunione e Liberazione: suicidio assistito in Sicilia? «Non cediamo a scorciatoie legislative, la strada per chi soffre è un’altra»

Il fronte delle Regioni sul suicidio assistito è in pieno movimento, con iniziative “gemelle” di quelle già andate in porto in Toscana, Sardegna, Emilia-Romagna e – appunto – Veneto e Umbria, sempre a seguito di iniziative dell’Associazione Luca Coscioni, che si batte per l’eutanasia. Un attivismo regionale che suscita anche la reazione della società civile e del mondo cattolico.

In Sicilia di fronte all’avvio della discussione, presso la VI Commissione dell’Assemblea regionale, sul testo unificato dei disegni di legge sul suicidio medicalmente assistito, Comunione e Liberazione Sicilia raccoglie l’appello della Conferenza Episcopale Siciliana e fa sue le preoccupazioni espresse dal Forum delle Associazioni Familiari della Sicilia. «Il dibattito che si apre nella nostra Isola non può essere ridotto a una mera regolamentazione procedurale o burocratica di protocolli di morte. Il rischio – si legge in una nota – è quello di cedere a scorciatoie legislative imposte sull’onda di pressioni ideologiche, che finiscono per stravolgere la missione stessa dello Stato e del Servizio sanitario pubblico».

Per Comunione e Liberazione Sicilia «mutare gli ospedali pubblici in erogatori di prestazioni letali significa alterare la natura dell’alleanza terapeutica, generando senso di solitudine e disorientamento nei malati, nei loro familiari e negli stessi medici la cui vocazione è difendere la vita umana fino al suo compimento. La pretesa di fare dell’autodeterminazione assoluta l’unica misura della dignità umana conduce a ritenere prive di valore le fasi dell’esistenza segnate dalla non autosufficienza e dalla debolezza, spalancando le porte a una disumana cultura dello scarto».

Comunione e Liberazione Sicilia ricorda le parole di Papa Leone XIV nell’enciclica Magnifica humanitas: «Edificare nel bene significa accettare il limite e la fragilità dell’umanità senza considerarli un errore da correggere» o da rimuovere.

«Non servono leggi che aiutano a togliere il disturbo invece di aiutare, ma istituzioni che sappiano tessere e sostenere “una rete di relazioni fondamentali”. Chiunque sperimenti da vicino la sofferenza sa che la richiesta di anticipare la morte non è quasi mai un atto di fiera autonomia, ma il sintomo lacerante della paura del dolore e della solitudine».

Per tali ragioni, Comunione e Liberazione Sicilia rivolge «un deciso appello a tutte le forze politiche così come a ogni singolo deputato dell’Assemblea regionale siciliana affinché la Sicilia percorra una strada diversa dalle forzature legislative viste altrove», e in particolare: «Rifiuto del presunto “diritto a morire”»; la Regione «non introduca automatismi o canali preferenziali per il suicidio assistito, che snaturerebbero i compiti dei presidi ospedalieri e dei comitati etici e darebbero un pubblico messaggio di disvalore e abbandono della vita fragile»; «tutela della vocazione medica e del personale sanitario»; «riconoscimento del prioritario rilievo da attribuire alle cure palliative» e «alla terapia del dolore»; «sostegno concreto e strutturale ai caregiver familiari» perché le famiglie «non possono essere lasciate sole a sostenere il peso dell’assistenza continuativa. Occorrono sostegni economici diretti, agevolazioni fiscali, servizi di sollievo (“servizi di respiro”) e strumenti efficaci di conciliazione tra lavoro e tempi di cura; «coinvolgimento reale della società civile e del Terzo settore».

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