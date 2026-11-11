Russia, il ritorno che divide lo sport

La fotografia delle otto maestre non s’ha da fare. Alle Finals femminili di Indian Wells lo scatto collettivo è sparito, sostituito da ritratti individuali che secondo la Wta hanno valorizzato la personalità delle tenniste. In realtà dietro la scelta c’è stato il rifiuto dell’ucraina Elina Svitolina di posare insieme alla russa Mirra Andreeva e alla bielorussa Aryna Sabalenka. A quasi cinque anni dall’invasione dell’Ucraina, lo sport sta cercando di riaprire le porte alla Russia senza però riuscire, almeno per ora, a ricomporre le divisioni provocate dalla guerra.

Nel tennis, russi e bielorussi hanno continuato a competere nei circuiti professionistici sotto bandiera neutrale, ma la presenza contemporanea di atleti ucraini ha prodotto tensioni: dal rifiuto di stringere la mano all’avversario al termine del match al boicottaggio delle iniziative promozionali dei tornei. Negli altri sport non è esistita, e non esiste tuttora, una linea comune. Da un lato il Cio ha progressivamente ammorbidito le restrizioni introdotte nel 2022, sostenendo il principio secondo il quale gli atleti non dovrebbero essere penalizzati automaticamente per le decisioni dei rispettivi governi. Dall’altro le federazioni internazionali procedono a geometrie variabili, mentre gli Stati ospitanti rivendicano il diritto di decidere chi possa entrare sul proprio territorio. Il risultato è un mosaico di regolamenti e divieti, nel quale il ritorno dei russi cambia forma a seconda della disciplina e del Paese.

A Hong Kong, lo scorso luglio, durante il mondiale di scherma erano tornati sul podio la bandiera russa e l’inno nazionale, a Rotterdam tre settimane fa i Mondiali di ginnastica artistica sono stati invece privati della presenza di Angelina Melnikova, campionessa mondiale del concorso generale e oro olimpico a squadre a Tokyo, per il mancato rilascio del visto d’ingresso. La stessa sorte è toccata alle connazionali Viktoria Listunova e Anna Kalmykova. Eppure la ginnastica aveva già riammesso gli atleti russi, consentendo loro di tornare a gareggiare con i simboli nazionali. A Ferragosto Melnikova era riuscita infatti a partecipare agli Europei di Zagabria, dopo precedenti difficoltà burocratiche, conquistando il titolo continentale. A Rotterdam l’autorizzazione sportiva non è bastata, perché lo sport può riaprire le porte della competizione, ma non dischiudere le frontiere. È proprio questo il nuovo terreno dello scontro, tanto che in Svezia il governo sta valutando la possibilità di negare i visti agli atleti russi e bielorussi che intendano partecipare ai Mondiali di sci nordico di Falun del prossimo febbraio. Il ministro svedese Johan Forssell ha confermato che sono allo studio le basi giuridiche per impedire l’ingresso, mentre la federazione nazionale mantiene la propria contrarietà alla riammissione finché proseguirà la guerra in Ucraina. Si stanno creando pertanto situazioni paradossali, con gli atleti ammessi dalle federazioni internazionali e contemporaneamente esclusi dalle autorità dei Paesi organizzatori.

Ancora più netta la posizione del biathlon, con l’Ibu che continua a tenere fuori russi e bielorussi dalla coppa del mondo, rifiutando la soluzione della neutralità. Al congresso di settembre non è stata nemmeno sottoposta a votazione una proposta di riammissione, così la famiglia del biathlon rimane compatta nel mantenere le sospensioni, mentre nello sci di fondo ci sarà il ritorno dei russi neutrali nel circo bianco.

La situazione più esplosiva è nell’hockey su ghiaccio, dove il ritorno della Russia rischia di compromettere lo svolgimento delle competizioni internazionali. Il Tas di Losanna ha recentemente annullato l’esclusione delle squadre russe dalle manifestazioni della federazione mondiale, ma Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Lettonia e Cechia hanno annunciato la volontà di non affrontare la Russia finché continuerà la guerra. Una posizione condivisa anche dal Canada, dove il primo ministro Mark Carney ha chiarito che i giocatori russi non potranno partecipare ai Mondiali juniores in programma dal 26 dicembre in Alberta. La tensione coinvolge anche gli organizzatori dei Mondiali maschili del 2027 in Germania, con la federazione tedesca che ha espresso preoccupazione per i maggiori costi di sicurezza e per l’eventualità di dover rinunciare all’organizzazione. Škoda, partner storico dei Mondiali di hockey, ha annunciato una revisione del proprio coinvolgimento in caso di partecipazione russa. Altre aziende, tra cui Strauss, Nokian Tyres e AJ Products, hanno prospettato il ritiro o la riduzione del sostegno commerciale. Insomma siamo a un altro rompicapo per le federazioni: la riammissione potrebbe restituire competitività sportiva, ma contemporaneamente provocare perdite economiche.

Il tutto si ripercuote contro gli atleti, costretti a subire decisioni sulle quali non hanno alcun controllo. Il Cio vorrebbe progressivamente ricostruire l’universalità del movimento olimpico in vista di Los Angeles 2028, ma il percorso sembra più accidentato di quanto suggeriscano le decisioni adottate nelle sedi istituzionali. In particolare non è chiaro chi abbia l’ultima parola tra Cio, federazioni internazionali, tribunali sportivi e governi nazionali. E soprattutto non si sa s e sia davvero possibile obbligare un atleta a sorridere accanto a un avversario, quando fuori dal campo continua una guerra. Insomma sebbene il ritorno della Russia sia cominciato, nel panorama sportivo la riconciliazione risulta ancora una chimera.