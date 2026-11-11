«Indagare sul 7 ottobre». Perché la mossa del presidente Herzog è un atto di sfida a Netanyahu

Il dopo Netanyahu comincia dalla Knesset, prima ancora che dal governo. E ieri il capo dello Stato Isaac Herzog si è espresso in modo netto prendendo le distanze dai tentativi del premier uscente di impedire la nascita, promessa invece dal generale EIsenkor, di una commissione di inchiesta sul 7 ottobre. Occorre «indagare, capire - ha detto - come sia potuto accadere quel disastro». Nel giorno dell’insediamento del nuovo Parlamento, il fronte guidato da Gadi Eisenkot ha chiesto formalmente la sostituzione del presidente dell’assemblea, Amir Ohana, uomo del Likud, raccogliendo oltre 61 firme. Il candidato è Matan Kahana, ex ministro e deputato di Yashar. Ohana si è impegnato a convocare il voto entro una settimana. Non è ancora una nuova maggioranza di governo, ma è la prima prova di forza parlamentare contro il premier uscente. L’intesa è stata raggiunta da Eisenkot con Naftali Bennett, Yair Lapid, Yair Golan e Avigdor Liberman, dopo le divisioni sul nome del successore di Ohana. L’accordo assegna a Liberman la guida della commissione Esteri e Difesa, decisiva anche sulla leva degli ultraortodossi, e a Liran Avisar Ben Horin, del partito di Bennett, quella delle Finanze. Le nomine devono ancora ottenere il via libera della Knesset.

I numeri spiegano perché il passaggio conta. Eisenkot, incaricato domenica dal presidente Isaac Herzog, ha ottenuto 67 indicazioni per formare l’esecutivo, contro le 46 raccolte da Benjamin Netanyahu. Ma il fronte dei partiti ebraici che lo sostiene dispone di 48 seggi su 120; altri 19 sono dei due partiti arabi. Con i loro voti si può sostituire il presidente della Knesset. Metterli insieme in un governo è un’altra questione. Liberman esclude di dipendere dai partiti arabi e avverte che un esecutivo di minoranza finirebbe per riportare Netanyahu al potere. Yair Golan chiede invece di non chiudere loro la porta. All’apertura della legislatura Herzog ha chiesto ai deputati di «fare tutto il possibile per evitare nuove elezioni» e di «cercare compromessi, anche tra avversari». Ma il richiamo più netto ha riguardato il 7 ottobre 2023: «Non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Dobbiamo indagare, capire come sia potuto accadere quel disastro e trarne le conseguenze». Un messaggio al Parlamento che si appresta a esaminare una proposta per istituire una commissione statale d’inchiesta, finora osteggiata da Netanyahu.

Herzog è intervenuto anche sulla frattura della leva militare e sulle violenze: il servizio, ha detto, impone «una responsabilità condivisa». Ha denunciato il razzismo e le aggressioni sia nelle comunità arabe sia sulle colline della Cisgiordania, richiamando lo Stato a contrastarle. Il capo dello Stato ha chiesto inoltre di rafforzare i rapporti con Washington e gli accordi di pace regionali. Netanyahu non arretra. Davanti ai nuovi eletti ha rilanciato un governo di unità nazionale, attaccando Ra’am e Lista Unita e accusandole di volere la distruzione di Israele. Ha ripetuto accuse di brogli nel voto arabo, finora prive di riscontri decisivi secondo le autorità elettorali. Agli ultraortodossi ha chiesto di non fidarsi di Eisenkot, promettendo una legge sulla coscrizione concordata con i vertici religiosi. United Torah Judaism, sette seggi, tratta ma pretende esenzioni per gli studenti delle scuole religiose, fondi per gli istituti e tutela dello status quo. Shas resta con il Likud. Eisenkot assicura di non voler rinunciare al principio del servizio per tutti. Intanto il blocco anti-Netanyahu presenta proposte per limitare i mandati del premier e smantellare parti della riforma giudiziaria. Il tempo per costruire l’esecutivo scade il 6 dicembre, con una possibile proroga di due settimane. Netanyahu resta premier ad interim. Eisenkot può conquistare la guida della Knesset. Per guidare Israele gli mancano ancora gli alleati. Ma una svolta è attesa già nei prossimi giorni, quando il blocco anti-Netanyahu proverà ad accelerare i tempi e non concedere tempo a chi vuole sabotare la nascita del nuovo esecutivo.